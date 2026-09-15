Dự báo cơ hội và thách thức cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

3 con giáp công việc thuận lợi, sung túc trong tuần mới GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ 14/9/2026 đến 20/9/2026, chuyên gia phong thủy cho biết, 3 con giáp này có vận tài lộc khởi sắc, công việc thuận lợi và nhiều cơ hội gia tăng thu nhập.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 14/9/2026 đến 20/9/2026, chuyên gia phong thủy cho biết, tuổi Tý có thể gặp chút căng thẳng giữa tuần. Tuy nhiên, tuổi Tý đừng lo lắng vì mọi chuyện sau đó sẽ suôn sẻ không ngờ. Trong tuần, con giáp Tý cần đẩy mạnh việc tham gia các hoạt động giao tiếp, chủ động hơn trong công việc.

Con giáp Tý cần chủ động hơn trong tuần từ 14/9/2026 đến 20/9/2026

Chuyện tình cảm có thể mang lại cảm giác như đang bị kéo về hai phía với con giáp Tý. Một phần trong bạn khao khát sự gắn kết gần gũi, trong khi phần khác lại mong muốn sự tự do. Nếu đang trong một mối quan hệ, chìa khóa nằm ở sự cân bằng.

Tuần mới cũng đem đến cơ hội phát tài cho con giáp tuổi Tý. Việc làm ăn nhờ đó mà thuận lợi hơn, bán được nhiều hàng hơn cả mong đợi. Một niềm vui nho nhỏ có thể tới với con giáp Tý trong giữa tuần.

2. Con giáp Sửu

Ngay từ đầu tuần mới, con giáp Sửu đã có được sự thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch và mở rộng kinh doanh. Thời gian này cũng thích hợp cho các vấn đề liên quan đến giao dịch tiền tệ, đàm phán, hợp tác làm ăn… Sự cởi mở, thích nghi nhanh chóng của con giáp Tý sẽ giúp cho bạn đón nhận nhiều cơ hội.

Tài chính ổn định, nhưng Sửu có thể nhận ra rằng một khoản chi phí không mang lại hiệu quả tương xứng hoặc bạn đang chi tiêu vượt quá khả năng cho phép. Con giáp Sửu cần điều chỉnh lại sớm.

Ảnh hưởng của Bạch Hổ có thể gây hại cho khía cạnh sức khỏe của con giáp tuổi Sửu trong tuần này nên cần chú ý tới sức khỏe.

3. Con giáp Mão

Công việc hiện tại có vẻ không đạt được kết quả như ý với con giáp Mão tuần này vì thiếu tập trung. Sự nhanh nhạy trong giải quyết công việc sẽ giúp Mão sớm vượt qua.

Trong tuần thích hợp cho việc thăm hỏi người lớn tuổi và cấp trên, xây dựng mối quan hệ hợp tác, kinh doanh và học tập, lập kế hoạch các vấn đề khác nhau.

Về tài chính, Thiên Tài xuất hiện đầu tuần mang lại cho tuổi Mão chút tiền bạc. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên con giáp Mão cần tránh chủ quan và vung tay mua sắm thái quá.

Ảnh hưởng Đại Hao xuất hiện trong tuần mới dự báo tuổi Mão phải chi khá nhiều tiền bạc và thực tế tài chính có thể sẽ lộ diện rõ ràng hơn. Bởi vậy, bạn cần điều chỉnh kế hoạch chi tiêu để tránh sự thiếu hụt.

4. Con giáp Thìn

Tuần mới tuổi Thìn có không ít thăng trầm vì thế hãy tận dụng hết lợi thế mà Chính Ấn mang lại từ đầu tuần để đảm bảo cuộc sống bớt căng thẳng hơn trong những ngày sau đó.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao cho thấy tiền bạc đang có dấu hiệu rò rỉ từng chút một nhưng tuổi Thìn chưa nhận diện ra điều đó. Các khoản chi phí bất ngờ liên quan đến đi lại, sức khỏe hoặc giáo dục có thể phát sinh, hãy chuẩn bị trước nếu có thể.

Con giáp Thìn trong tuần nên tập trung giải quyết những việc tồn đọng

Tuần này rất thích hợp để giải quyết những việc tồn đọng đã lâu như hủy các dịch vụ không cần thiết, đàm phán lại các thỏa thuận cũ hoặc cắt giảm chi tiêu cho những thứ không thực sự cần thiết. Nếu cần gia hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận, hãy đọc kỹ các điều khoản chi tiết.

Các kế hoạch trong tuần mới thuận lợi cho việc thực hiện và mở rộng dự án đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Thích hợp cho các cuộc đàm phán kinh doanh, kết nối kinh doanh, quản lý tài chính và nghiên cứu phát triển sáng tạo.

5. Con giáp Tỵ

Giữa tuần tuổi Tỵ có thể gặp những căng thẳng. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự phòng để đối phó với những thay đổi bất ngờ và điều chỉnh chiến lược linh hoạt theo tình hình thực tế.

Nhiều vấn đề tài chính cùng lúc thời điểm này dễ khiến bạn phân tâm. Thay vì cố gắng ôm đồm mọi việc, con giáp Tỵ cần tập trung vào những điều cốt yếu: tiết kiệm, các nhu cầu thiết yếu và những nghĩa vụ tài chính bắt buộc.

Sức khỏe trong tuần, Tỵ cũng cần lưu ý. Bạn cần biết dẹp bỏ bớt lo lắng để có thể có được giấc ngủ thật ngon và an yên trong tuần này nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe bản thân.

6. Con giáp Mùi

Trong tuần này, Mùi dễ phải di chuyển nhiều, cảm thấy vất vả hơn. Tuy nhiên, bù lại với con giáp Mùi là có cơ hội gia tăng thu nhập. Tuần này được dự báo thuận lợi cho giao tiếp, các chuyến thăm, làm việc đàm phán…Mùi chỉ cần tập trung vào tích lũy dần dần và trau dồi khả năng cá nhân.

Càng đi xa tìm kiếm cơ hội, con giáp Mùi càng dễ đón nhận vận may mới cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên lưu ý con giáp Mùi lưu tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe vì có dấu hiệu làm việc quá nhiều, dễ gây kiệt sức.

Ngoài ra, chuyên gia khuyên thời điểm này, người tuổi Mùi cũng nên tránh những đầu tư lớn, hãy chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định.

7. Con giáp Thân

Tuần mới này của con giáp Thân có nhiều khởi sắc cả về công việc và tài chính. Lúc này rất thuận lợi để Thân lập kế hoạch tài chính chi tiết. Bạn có thể xem xét lại các khoản đầu tư để đảm bảo chúng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của mình.

Con giáp Thân có nhiều khởi sắc về tài chính, công việc

Chuyên gia khuyên, tuổi Thân nên áp dụng cách tiếp cận phòng thủ và kiềm chế, tập trung vào việc ổn định tình hình hiện tại, không nên chủ động thực hiện các hành động mới. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát nên cuộc sống với người tuổi Thân thời điểm này khá dễ dàng, như ý.

Trong tình cảm, Thân nên để phát triển tự nhiên. Hãy nuôi dưỡng sự tò mò, khám phá những trải nghiệm mới trong tình yêu hơn là tạo ra áp lực với đối phương.

8. Con giáp Dậu

Giai đoạn này thuận lợi để con giáp tuổi Dậu giải tỏa áp lực nội tâm và mang đến cơ hội thể hiện tài năng cá nhân. Dậu nên xác định rõ phương hướng và tiến bước vững chắc, thực tế.

Tuy nhiên, khi đi xa thì tuổi Dậu cần chú ý. Nếu phải đi thì nhất định ưu tiên có các biện pháp an toàn, luôn có kế hoạch đề phòng cho những tình huống bất ngờ xảy ra.

Tài chính của Dậu ở mức vừa phải. Mỗi khi có tiền cần tránh tiêu xài hoang phí, hãy ưu tiên tiết kiệm vì tình hình hiện tại còn nhiều khó khăn.

Trong chuyện tình cảm, Dậu cần học cách đối diện với những trạng thái cảm xúc chưa rõ ràng mà không để bản thân bị cuốn đi hay đánh mất chính mình. Đừng vội vàng muốn thay đổi hay tìm cách giải mã người khác mà để họ tự bộc lộ con người thật của mình.

9. Con giáp Hợi

Nửa đầu tuần của con giáp Hợi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. May mắn Chính Quan mang tới ánh sáng vào giữa tuần nên cuộc sống từ lúc này bắt đầu dễ dàng hơn. Nhờ vậy, người tuổi Mùi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, cho ra những ý tưởng sáng tạo hay ho nhằm cải thiện chất lượng công việc.

Trong tuần, Hợi cần tránh tham gia vào các hoạt động hợp tác, tụ họp xã giao, đàm phán kinh doanh và giao dịch. Tăng cường tính tự kỷ luật và cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của tình huống.

Về chuyện tình cảm là thời điểm thích hợp để đưa đời sống tình cảm về với thực tế mà vẫn giữ được sự ấm áp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.