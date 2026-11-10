Dự báo tử vi tuần mới giữa tháng 11/2026 cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Hợi

Xem ngày giờ tuần mới từ 9/11 đến 15/11/2026: 3 ngày đẹp nên chọn để khởi sự, cầu tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm trong từng ngày để mọi người tham khảo.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới từ 9-15/11/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Kiếp Tài mang tới chút thử thách nửa đầu tuần với con giáp Sửu. Tuần này đòi hỏi, người tuổi Sửu phải chủ động, tích cực hơn và mở rộng mối quan hệ mới có kết quả.

Con giáp Sửu trong tuần tài chính cải thiện tốt

Thu nhập trong tuần của người tuổi Sửu dần cải thiện khi công việc tiến triển. Ngoài ra, tuần này bạn sẽ phải ra ngoài nhiều hơn, thường có những chuyến đi ngắn. Nếu không lên kế hoạch trước, các khoản chi phí phát sinh có thể dễ dàng vượt quá ngân sách của bạn. Bởi vậy, chuyên gia khuyên người tuổi Sửu cần đặt giới hạn chi tiêu hàng ngày trước khi rời khỏi nhà. Ngoài ra, trong tuần, người tuổi Sửu cũng cần chú ý đến sức khỏe.

2. Con giáp Dần

Vào đầu tuần, con giáp Dần có người nâng đỡ. Bởi vậy, bạn cần tận dụng cơ hội đang có để làm những việc quan trọng. Trước khi đưa ra quyết định gì, con giáp Dần cần hình thành thói quen xem lại mọi việc.

Thiên Đức mang tới cơ hội phát tài, phát lộc cho con giáp Dần. Bạn có thể có cơ hội tìm hiểu các cách để tăng thu nhập thông qua sự giới thiệu từ bạn bè và đồng nghiệp cũ. Tuy nhiên, khi quyết định góp làm ăn chung với mọi người cần phải rõ ràng.

Về các mối quan hệ và sự thân mật, nếu mới quen ai đó, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi ấn tượng đầu tiên. Con giáp Dần lưu ý đừng đánh giá ai đó chỉ dựa trên một lần gặp gỡ, quan sát cách họ xử lý các vấn đề nhỏ nhặt và căng thẳng.

Tuần này bạn khá bận rộn và quên mất việc dừng lại, quan tâm tới nửa kia của mình. Tuổi Dần cần nhớ đôi khi một cuộc trò chuyện dài không cần thiết nhưng cuộc trò chuyện đơn giản về những sự kiện trong ngày trước khi đi ngủ sẽ giúp hai người kết nối tốt hơn.

3. Con giáp Mão

Trong môi trường làm việc, người tuổi Mão nên lắng nghe ý kiến của các đồng nghiệp và tận dụng sức mạnh tập thể của nhóm. Những công việc bị trì hoãn lâu ngày có cơ hội được tiến triển trong tuần này.

Tài chính của con giáp Mão tuần này có chiều hướng tốt hơn, nhất là giai đoạn giữa tuần khi có Thiên Tài nâng đỡ. Một khoản thanh toán quá hạn có thể sắp đến hạn, hoặc một khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời. Tuy nhiên, người tuổi Mão cần giữ thái độ lý trí khi chi tiêu và tránh những khoản mua sắm bốc đồng do sự thỏa mãn nhất thời.

Trong tuần, người tuổi Mão cũng cần lưu ý tới sức khỏe của mình. Bạn nên uống nhiều nước ấm và tập thể dục vừa phải để giảm căng thẳng, chú ý giữ ấm và tránh ăn đồ lạnh hoặc đồ sống.

4. Con giáp Thìn

Nửa đầu tuần của con giáp Thìn sẽ có nhiều xáo trộn. Tại nơi làm việc, những nhiệm vụ bất ngờ sẽ liên tục phát sinh dù trước đó, con giáp Thìn đã lên kế hoạch cẩn thận. Với người kinh doanh tuổi Thìn tuần này không nên mở rộng một cách mạnh mẽ vào thời điểm này, hãy ưu tiên giải quyết các vấn đề hiện có, ổn định tình hình hiện tại.

May mắn là có Tử Vi mang tin vui về thu nhập cho người tuổi Thìn. Đồng thời, với sự giúp đỡ của quý nhân, tài chính của người tuổi Thìn cũng sẽ cải thiện nhiều hơn. Lưu ý với người tuổi Thìn cần giữ thái độ thận trọng và biết khi nào nên dừng lại là chìa khóa để bảo vệ lợi nhuận của bạn.

Sức hút cá nhân giúp cho con giáp Thìn tự nhiên tỏa sáng. Nếu gặp ai đó khiến trái tim bạn rung động, Thìn đừng quá dè dặt. Việc thể hiện sự tử tế phù hợp sẽ giúp cho con giáp Thìn tăng đáng kể cơ hội hiểu nhau hơn.

Với những cặp đôi, tuần này lưu ý dành thời gian cho nhau. Điều quan trọng là để người yêu của bạn cảm nhận được sự quan tâm chân thành.

5. Con giáp Tỵ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (9-15/11/2026) dự báo tín hiệu tích cực cho con giáp Tỵ trong công việc. Tuần này là thời điểm tốt để con giáp Tỵ kết nối lại với đối tác, xem xét kỹ lưỡng kế hoạch, khởi động lại quá trình giao tiếp.

Trong tài chính, ảnh hưởng của Đại Hao dự báo chi tiêu thiếu kiểm soát của người tuổi Tỵ. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho những nhu cầu tài chính bất ngờ vì các khoản chi phí không lường trước có thể phát sinh. Cố gắng tránh mua sắm lớn và đầu tư dài hạn, ưu tiên giữ lại một khoản tiền làm vốn lưu động.

Trong chuyện tình cảm, ngay cả khi có cơ hội gặp gỡ những người mới, người tuổi Tỵ dễ nhận thấy, việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ trở nên khó khăn. Điều này không có nghĩa là một trong hai người tồi, chỉ là sự tương thích của hai người bị hạn chế. Người có đôi dễ rơi vào cảm giác xa cách, cảm thấy như có một rào cản ngay cả khi sống chung. Bởi vậy, người tuổi Tỵ cần dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

6. Con giáp Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ tương đối ổn định dù thi thoảng có thể phát sinh những vấn đề bất ngờ vào giữa tuần. Điều quan trọng là Ngọ giữ được bình tĩnh và phân tích tình huống một cách lý trí nên nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ.

Tài chính của tuổi Ngọ tuần này biến động do chi tiêu bốc đồng. Khi tâm trạng không tốt, bạn có thể tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng cách mua sắm, mua những thứ bạn thường không cần. Chuyên gia khuyên, con giáp Ngọ cần hình thành những thói quen tốt, giữ lại tất cả nhật ký trò chuyện và biên lai thanh toán để tránh những tình huống bất lợi.

Về quan hệ, người độc thân tuổi Ngọ vô thức giữ khoảng cách, khó để mở lòng. Với người đã có đôi cũng cần tránh suy nghĩ quá nhiều. Nhiều xung đột bắt nguồn từ những nghi ngờ vô căn cứ, hãy hỏi thẳng nửa kia để tránh lãng phí thời gian của nhau và đỡ gây hiểu lầm.

7. Con giáp Mùi

Tại nơi làm việc, con giáp Mùi gặp phải những thay đổi bất ngờ. Người tuổi Mùi đừng vội vàng nhận hết mọi việc, hãy giải thích một cách khách quan khối lượng công việc cho người giám sát thay vì cố gắng gánh vác tất cả. Người làm việc tự do nên tính toán cẩn thận mọi chi phí hoạt động và tham khảo ý kiến chuyên gia để được tư vấn khách quan.

Tài chính của tuổi Mùi chưa bứt phá. Trong tuần có nhiều khoản phí phát sinh. Điều quan trọng nhất cần nhớ là lòng tốt cần có giới hạn và bảo vệ tài chính của bản thân chính là chịu trách nhiệm với chính mình.

8.. Con giáp Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi đang bước vào giai đoạn thuận lợi. Người tuổi Hợi hãy tự tin thể hiện chuyên môn của mình trong các cuộc họp quan trọng, giao tiếp với khách hàng và thuyết trình trước công chúng. Bạn dễ dàng nhận được sự đánh giá cao từ đối tác.

Trong tuần này, con giáp Hợi cần hạn chế hoạt động tài chính mang tính đầu cơ vì cơ hội rất hạn chế. Ngoài ra, hãy nhớ dành ra một khoản tiền dự phòng nhỏ sẽ giúp bạn tránh bị bất ngờ bởi những chi phí không lường trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 con giáp may mắn tuần mới GĐXH - Theo tử vi tuần mới, 4 con giáp may mắn từ 9/11 đến 15/11/2026 dưới đây sẽ đón nhận nhiều cơ hội và tài lộc. Cùng tìm hiểu thêm về vận trình của từng con giáp.



