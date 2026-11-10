Quy định mới nhất trường hợp xuất ngũ trước thời hạn khi đi nghĩa vụ quân sự

Trường hợp nào được xuất ngũ trước thời hạn khi đi nghĩa vụ quân sự?

Theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ là việc hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

Khi đi nghĩa vụ quân sự, công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

- Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

Ngoài ra, tại Điều 21 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự cũng quy định thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ như sau:

- Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

+ Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

+ Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

- Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Theo quy định nêu trên, thời gian đi nghĩa vụ quân sự là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 06 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định nêu trên.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi: Người tham gia nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ sớm trước thời hạn khi nào?

Căn cứ điều kiện xuất ngũ được nêu rõ tại Điều 43 Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này. Cụ thể:

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Căn cứ các điều kiện nêu trên, người tham gia nghĩa vụ quân sự được về sớm trước 24 tháng nếu thuộc các trường hợp dưới đây:

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo quy định, dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình. Ảnh minh họa: TL

Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân

Thông tư số 279/2017/TT-BQP nêu rõ việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 173/2026/TT-BQP như sau:

Xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là thực hiện việc chuyển ra khỏi biên chế lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân sang phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16.

Trường hợp xuất ngũ trước thời hạn, hồ sơ gồm:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 01 tháng trở lên, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, thì hồ sơ xuất ngũ gồm:

+ Lý lịch nghĩa vụ quân sự.

+ Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

+ Phiếu quân nhân.

+ Nhận xét quá trình công tác.

+ Quyết định xuất ngũ: 05 bản (đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; cơ quan tài chính đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về 01 bản; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ 02 bản, trong đó 01 bản dùng để nộp cho cơ sở dạy nghề nơi hạ sĩ quan, binh sĩ đến học nghề).

- Giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Lưu ý: Quyết định xuất ngũ ghi rõ lý do xuất ngũ

Đồng thời kèm theo một trong các văn bản sau:

+ Biên bản giám định sức khỏe của Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc biên bản giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định.

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy định.

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ dưới 01 tháng, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ thì chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, kèm theo hồ sơ nhập ngũ bàn giao trả về Ban Chỉ quân sự cấp xã nơi giao quân theo quy định.

Đối với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân

- Chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm:

+ Thực hiện giải quyết xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc quyền; tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ; tổ chức lễ tiễn và đưa hạ sĩ quan, binh sĩ về bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương tại các điểm đón nhận theo quy định.

+ Thông báo thời gian xuất ngũ trước 30 ngày đến hạ sĩ quan, binh sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm: Giúp chỉ huy đơn vị giải quyết đầy đủ thủ tục, hồ sơ, chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi xuất ngũ; lập danh sách hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ gửi đến Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về để quản lý và đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16.

- Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương tại các điểm đón nhận quân theo các cụm xã hoặc xã; đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16; thông báo kế hoạch tổ chức đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương trước thời gian giải quyết xuất ngũ 15 ngày cho cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên để phối hợp thực hiện.

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về có trách nhiệm xem xét, giải quyết cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư này.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương; thực hiện quản lý và đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương nơi cư trú phải thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị bằng hình thức trực tuyến hoặc đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký.

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