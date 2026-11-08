Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026 và văn khấn chuẩn để cầu bình an, đón tài lộc

5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt GĐXH – Một ngôi nhà tốt không nhất thiết phải rộng lớn hay đắt tiền, thiết kế đặc biệt. Sự hài hòa, thông thoáng và cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt mới là những điều đáng quan tâm. Đây là 5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt.

Hai giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026

Chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 10 âm lịch, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mọi người nên chọn hai khung giờ đẹp trong ngày để lên hương:

+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ): Khung giờ buổi sáng.

+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ): Khung giờ đầu giờ chiều.

Theo phong tục truyền thống của người Việt, ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng còn gọi là ngày Sóc, là dịp các gia đình làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp cho các thành viên trong gia đình.

Mâm lễ ngày mùng 1 không nhất thiết phải cầu kỳ, tốn kém. Điều quan trọng là gia chủ chuẩn bị lễ vật phù hợp, giữ cho ban thờ sạch sẽ, trang nghiêm và thực hiện nghi lễ bằng sự thành tâm.

Thông thường, lễ cúng ngày mùng 1 chủ yếu là lễ chay, gồm hương, hoa, trầu cau, trái cây, tiền vàng và chén nước sạch. Tùy theo phong tục từng gia đình, gia chủ cũng có thể chuẩn bị thêm lễ mặn như rượu, thịt gà luộc và các món ăn khác.

Việc sắm lễ vào ngày mùng 1 hay ngày rằm cốt yếu vẫn là lòng thành kính. Một mâm lễ giản dị với hương, hoa, trầu cau, trái cây và chén nước cũng đủ thể hiện sự chu đáo của gia chủ.

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Ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch có gì đặc biệt?

Theo chuyên gia phong thủy, mùng 1 là ngày khởi đầu của một tháng mới. Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026 có sao Trương chiếu. Đây là sao cát lành, mang ý nghĩa tích cực đối với những việc liên quan đến mở mang, kết nối và phát triển.

Vì vậy, bên cạnh việc dâng hương cầu bình an, mọi người có thể ưu tiên thực hiện những việc mang ý nghĩa tích cực như cầu tài lộc, làm việc thiện, tham gia hoạt động thiện nguyện và vun đắp các mối quan hệ tốt đẹp.

Ngày này là ngày Đinh Hợi, có ngũ hành Ốc Thượng Thổ. Để hài hòa với ngũ hành của ngày, gia chủ có thể ưu tiên lựa chọn trang phục mang màu sắc thuộc hành Thổ và hành Hỏa như nâu, đỏ, hồng, cam.

Ngược lại, nên hạn chế trang phục màu đen. Tuy nhiên, việc lựa chọn màu sắc không cần quá cứng nhắc. Mọi người không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ trang phục mà chỉ cần sử dụng một chiếc áo hoặc phụ kiện có màu sắc phù hợp.

3 việc nên làm trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026

Bên cạnh những khung giờ đẹp và việc nên làm, chuyên gia phong thủy Phùng Gia đưa ra một số lưu ý về xuất hành, lựa chọn công việc và phương vị trong nhà để mọi người tham khảo.

Xuất hành trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch 2026

Nếu có kế hoạch xuất hành đi xa trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, mọi người nên chú ý lựa chọn phương hướng phù hợp. Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, hướng Tây Bắc trong ngày có Hạc thần hiện diện không thuận lợi, có thể làm gia tăng những sự cố bất ngờ, khiến công việc không diễn ra như dự tính.

Thay vào đó, mọi người có thể tham khảo hướng Nam, nơi có Hỷ thần và hướng Đông, nơi có Tài thần để xuất hành, với mong muốn công việc được thuận lợi, hanh thông.

Chưa nên thực hiện các công việc trọng đại

Mặc dù ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch có Trực Kiến và sao Trương được đánh giá là tốt, nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để tiến hành một số việc trọng đại như an táng, khai trương, ký kết hợp đồng, động thổ, nhập trạch hay kết hôn.

Nguyên nhân được lý giải là ngày này có các yếu tố hung thần như Nguyệt Hình, Tứ Đại Kỵ, trong đó có những kiêng kỵ liên quan đến việc giá thú. Bởi vậy, với những công việc quan trọng, gia chủ nên cân nhắc lựa chọn ngày khác phù hợp hơn thay vì chỉ dựa vào một yếu tố cát tinh để quyết định.

Chú ý đến phương vị tốt trong nhà

Xét theo trường khí trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026, các phương vị được đánh giá tương đối tốt gồm Đông Nam, Đông, Đông Bắc và Bắc. Vì vậy, nếu có những hoạt động cần lựa chọn phương vị trong ngày, mọi người có thể ưu tiên các khu vực này.

Ngược lại, các hướng Nam, Tây Nam và Tây Bắc được xem là những phương vị có trường khí không thuận lợi. Gia chủ nên chú ý giữ những khu vực này sạch sẽ, gọn gàng, hạn chế để đồ đạc bừa bộn hoặc tạo ra sự xáo trộn không cần thiết.

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia mùng 1 tháng 10 âm lịch năm 2026

Nam mô a di Đà Phật! 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! 3 lần 3 lạy

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.