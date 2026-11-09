Hà Nội: Điểm mặt loạt khu tập thể, chung cư xuống cấp sắp bị phá dỡ, xây dựng lại thành nhà cao tầng

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Hà Nội đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị khởi công 8 dự án trọng điểm

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, sau 3 năm triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, công tác kiểm định chất lượng các công trình cũ trên địa bàn đã hoàn thành khoảng 61% khối lượng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Ban Chỉ đạo thành phố đã yêu cầu các quận, huyện, xã, phường khẩn trương hoàn tất việc lập quy hoạch và kiểm định, làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư.

Dự kiến vào cuối năm 2026, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp cùng các địa phương tiến hành khởi công 8 dự án cải tạo, xây mới.

Danh sách các khu vực nằm trong kế hoạch bao gồm: Khu tập thể Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công (phường Giảng Võ); Khu tập thể 3 tầng (phường Hà Đông); Nhà chung cư 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải (phường Hoàn Kiếm); Nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư (phường Cửa Nam); Khu tập thể Trương Định và khu dân cư lân cận (phường Tương Mai); Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân).

Chi tiết phương án quy hoạch và mức bồi thường

Theo phương án quy hoạch được Sở Xây dựng công bố, các khu tập thể cũ thấp tầng sẽ được thay thế bằng các tổ hợp công trình cao tầng với thiết kế đồng bộ.

Tại dự án Khu tập thể Trương Định, 10 tòa nhà cũ với khoảng 257 căn hộ sẽ được dỡ bỏ. Trên tổng diện tích đất quy hoạch hơn 14.600m2, dự án dự kiến xây dựng công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 2.649,77 tỉ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Sau hàng chục năm được xây dựng, nhiều chung cư, tập thể cũ trên địa bàn TP Hà Nội hiện đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Đối với nhà chung cư 23 Hàng Tre, phương án đưa ra là xây dựng tòa nhà mới cao 21 tầng nổi, 3 tầng hầm (chiều cao 78m). Các hộ dân tại đây dự kiến được bố trí tái định cư tại chỗ.

Chính sách bồi thường áp dụng hệ số k=2 (nhận diện tích mới gấp 2 lần diện tích cũ) đối với các căn hộ tầng 1 tiếp giáp mặt đường Trần Quang Khải, Hàng Thùng, Hàng Tre. Các căn hộ tầng 1 quay mặt vào sân chung áp dụng hệ số k=1,5.

Tại dự án 15C Trần Khánh Dư, quy hoạch 1/500 cho thấy công trình sẽ được xây mới thành tòa nhà cao 21 tầng nổi, 4 tầng hầm (chiều cao 80m). Dự án sẽ phân bổ công năng cụ thể: tầng 1-3 dành cho khối văn phòng, tầng 4-8 bố trí 48 căn hộ tái định cư tại chỗ, và tầng 9-21 là 59 căn hộ thương mại, đáp ứng quy mô dân số khoảng 355 người.

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