Tiết Lập Đông 2026: Những điều kiêng kỵ nên tránh để đón vận khí tốt những ngày cuối năm

Xem ngày giờ tuần mới 2/11 - 8/11 để khởi sự các việc trọng đại được may mắn và tài lộc GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem ngày giờ tuần mới 2/11 - 8/11 để lựa chọn ngày và giờ đẹp tiến hành các công việc trọng đại được may mắn, tài lộc.

Tiết Lập Đông 2026 kéo dài đến khi nào?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Đông là một trong Tứ Lập, gồm Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu và Lập Đông, đánh dấu thời điểm bắt đầu bốn mùa trong năm.

Khi bước vào tiết Lập Đông, các yếu tố tự nhiên như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và thời gian chiếu sáng có sự thay đổi. Theo quan niệm phong thủy, đây cũng là thời điểm chuyển giao giữa hai mùa, khi âm dương và ngũ hành có sự biến đổi mạnh mẽ.

Năm 2026, tiết Lập Đông bắt đầu lúc 16h52 ngày 7/11 và kết thúc khoảng 14h23 ngày 22/11. Như vậy, tiết khí này kéo dài khoảng 15 ngày.

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Những điều nên kiêng kỵ trong tiết Lập Đông 2026

Kiêng quan hệ nam nữ theo quan niệm dưỡng sinh cổ truyền

Theo quan niệm, thời điểm giao mùa cần chú trọng bảo tồn tinh khí, hạn chế tiêu hao năng lượng. Vì vậy, trong ngày Lập Đông được xem là điều nên tránh, đặc biệt đối với nam giới.

Tránh thức khuya, dậy quá sớm khi trời lạnh

Theo nguyên tắc dưỡng sinh cổ truyền, mùa đông ngày ngắn, đêm dài nên cần ngủ sớm, nghỉ ngơi đầy đủ để bảo vệ sức khỏe. Những ngày nhiệt độ xuống thấp nên hạn chế ra ngoài quá sớm, nhất là người cao tuổi và người có bệnh nền.

Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột

Khi thời tiết chuyển lạnh, cơ thể cần thời gian thích nghi. Bởi vậy mọi người nên điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, mặc đủ ấm khi ra ngoài và tránh chuyển đột ngột từ môi trường nóng sang lạnh hoặc ngược lại dễ làm cơ thể bị nhiễm lạnh, sốc nhiệt hoặc suy giảm sức đề kháng.

Hạn chế ngồi, nằm ở nơi lộng gió

Gió lạnh có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, đặc biệt khi sức khỏe không tốt. Mọi người nên tránh nằm ngủ ngay dưới luồng gió từ cửa sổ, quạt hoặc điều hòa và giữ ấm vùng cổ, ngực và bàn chân.

Không làm việc quá sức, hạn chế tiêu hao sức lực

Theo quan niệm dưỡng sinh, mùa đông là thời điểm nên chú trọng nghỉ ngơi, giữ gìn năng lượng. Đây cũng là dịp thích hợp để điều chỉnh nhịp sinh hoạt, sắp xếp công việc và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Hạn chế ăn uống quá lạnh

Mùa đông nên ưu tiên các món ăn ấm nóng, dễ tiêu hóa, hạn chế đồ ăn và thức uống quá lạnh. Việc ăn uống cần phù hợp với thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng và điều kiện thời tiết thực tế.

Những việc nên làm để đón vận khí tốt trong tiết Lập Đông

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, bên cạnh những điều cần tránh, tiết Lập Đông cũng là thời điểm thích hợp để thực hiện các hoạt động mang tính "tích tụ dương khí".

Ưu tiên những gam màu tươi sáng

Lập Đông về, tiết trời lạnh giá. Người có mệnh Hỏa có thể lựa chọn trang phục hoặc bày biện nội thất bằng các màu đỏ, cam, xanh lá. Những gam màu tươi vui giúp không gian thêm trẻ trung, tạo cảm giác phấn chấn trong những ngày thời tiết âm u.

Tăng cường vận động, tận dụng ngày có nắng

Mọi người nên duy trì hoạt động thể chất vừa sức, tranh thủ đi bộ, tập thể dục hoặc ra ngoài khi thời tiết thuận lợi. Việc vận động cần phù hợp với thể trạng, đặc biệt với người cao tuổi và người có bệnh nền.

Gặp gỡ bạn bè, giữ tinh thần vui vẻ

Thay vì chỉ ở trong nhà, trong tiết Lập Đông nên dành thời gian gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với người thân hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Sự kết nối và tinh thần lạc quan giúp đời sống thêm cân bằng.

Trồng cây, chăm sóc hoa

Đây cũng là thời điểm thích hợp để trồng cây, chăm sóc hoa, chuẩn bị cho mùa xuân. Mọi người nên chọn loại cây phù hợp với khí hậu và điều kiện chăm sóc của gia đình. Hoạt động này vừa giúp không gian sống thêm xanh vừa tạo niềm vui, thư giãn tinh thần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.