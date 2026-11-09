4 con giáp may mắn tuần mới

Xem ngày giờ tuần mới từ 9/11 đến 15/11/2026: 3 ngày đẹp nên chọn để khởi sự, cầu tài lộc GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm trong từng ngày để mọi người tham khảo.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 9/11 – 15/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, người tuổi Tý là một trong 4 con giáp may mắn. Tuần này, tuổi Tý có bước đi khá ngoạn mục khi khởi đầu bằng đôi chút bỡ ngỡ nhưng càng về sau càng gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ. Đặc biệt là ở phương diện nhân duyên, tuổi Tý có sự thăng hoa nhờ sao Bách Việt xuất hiện.

Trong những ngày đầu tuần, tuổi Tý có thể rơi vào trạng thái tâm lý lúng túng, băn khoăn và có khi hoài nghi về năng lực của chính mình khi bất ngờ được giao phụ trách công việc mới lạ.

Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để cho người tuổi Tý thể hiện năng lực. Bạn sẽ bứt phá khỏi vùng an toàn và mở rộng tầm nhìn chuyên môn, khẳng định vị thế vững chắc tại nơi làm việc.

Tài lộc của con giáp Tý cũng tràn đầy khi công việc thuận lợi. Bạn sẽ nhận được những khoản thù lao tương xứng với năng lực. Chuyên gia lưu ý với con giáp Tý tuần này là cần kiểm soát thói quen chi tiêu ngẫu hứng.

2. Con giáp Dậu

Bước sang tuần từ 9 đến 15/11, con giáp Dậu có khoảng thời gian bận rộn, nhưng lại dễ đạt những phần thưởng tài chính cực kỳ xứng đáng nhờ sự che chở của Thiên Tài.

Con giáp này có cơ hội thử sức ở những vai trò hoàn toàn mới. Quá trình vừa làm vừa học này sẽ giúp cho người tuổi Dậu trau dồi và nâng tầm kỹ năng chuyên môn lên một mức mới.

Nguồn tiền trong tuần này của người tuổi Dậu có xu hướng tập trung đổ về mạnh mẽ nhất vào khoảng thời gian đầu tuần nhờ sự nâng đỡ của tinh tú Thiên Tài. Con giáp Dậu nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dốc sức thực hiện các kế hoạch thu hồi nợ hoặc chốt hợp đồng để tối đa hóa vận may tài lộc.

Do tính chất công việc đòi hỏi phải di chuyển liên tục, người tuổi Dậu hãy luôn để mắt tới tài sản cá nhân. Đồng thời cần chú ý quan sát trạng thái đường sá để tránh những sự cố bất ngờ dẫn tới các khoản phí phát sinh không đáng có.

3. Con giáp Thân

Tuần mới này, con giáp Thân nhận được sự xuất hiện của cát tinh Thái Âm. Mọi việc thuận lợi giúp Thân có một phong thái vô cùng tự tin. Sự quyết đoán và tầm nhìn sắc bén giúp cho Thân đẩy nhanh mọi tiến độ trong các phương diện.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy khuyên con giáp Thân nên điều chỉnh phương thức tiếp cận sao cho khéo léo, mềm mỏng để tránh tạo ra cảm giác áp đặt hay làm tổn thương đến tâm lý của những đồng nghiệp có phần nhạy cảm.

Thành quả từ các kế hoạch đầu tư mà con giáp Thân đã kiên trì theo đuổi trong suốt thời gian qua bắt đầu đơm hoa kết trái. Nguồn thu nhập chảy về túi một cách đều đặn, phản ánh đúng công sức bạn đã bỏ ra. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở tuổi Thân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Tình cảm của người tuổi Thân trong tuần cũng duy trì ở trạng thái êm đềm, bình ổn và không có nhiều biến động kịch tính. Người còn độc thân chưa có quá nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng hoàn toàn mới, nhưng việc kết nối lại với các mối quan hệ cũ lại có thể thắp lên những tia lửa tình cảm chân thành.

4. Con giáp Tuất

Sự nâng đỡ mạnh mẽ đến từ Thái Dương giúp người tuổi Tuất trải qua một tuần lễ tràn ngập niềm vui và thu hoạch lớn. Sự siêng năng của bạn được đền đáp bằng những khoản tiền thưởng, hoa hồng hoặc các gói phúc lợi bất ngờ.

Tuần này, tuổi Tuất cũng bận rộn với nhiều hoạt động. Đây chính là môi trường lý tưởng để duyên lành nảy nở. Hãy gieo mầm bằng một tình bạn tự nhiên, thoải mái, cùng nhau tìm hiểu từng bước một để tạo nền móng vững chắc cho sự gắn kết lâu dài.

Với người có đôi, tuần này là thời điểm tuyệt vời để hâm nóng tình cảm bằng những khoảnh khắc giản dị mà sâu sắc. Bạn không cần phải chuẩn bị những chuyến đi quá đắt đỏ hay quà tặng xa hoa, đơn giản chỉ cần bữa cơm do chính tay mình sửa soạn cũng đủ để khắc ghi những kỷ niệm ngọt ngào trong lòng đối phương.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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