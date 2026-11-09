Tất cả người dân cần chú ý thông tin quan trọng về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mới từ năm 2027

Từ năm 2027, trợ cấp thất nghiệp tăng theo lương tối thiểu vùng?

Chính phủ ban hành Nghị định 399/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với quy định hiện hành. Cụ thể:

Vùng Lương tối thiểu tháng hiện hành Lương tối thiểu tháng mới Mức tăng Vùng I 5.310.000 5.700.000 390.000 Vùng II 4.730.000 5.080.000 350.000 Vùng III 4.140.000 4. 450.000 310.000 Vùng IV 3.700.000 4.040.000 340.000

Đơn vị tính: đồng/tháng

Việc điều chỉnh này không chỉ tác động trực tiếp đến tiền lương của người lao động mà còn làm tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cùng một số chế độ liên quan.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, trong đó quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

Với mức lương tối thiểu mới, từ ngày 1/1/2027, trần trợ cấp thất nghiệp tại các vùng được tính theo công thức sau:

Mức hưởng hằng tháng = 5 x mức lương tối thiểu vùng.

Vùng I: 5 x 5.700.000 = 28.500.000 đồng/tháng.

Vùng II: 5 x 5.080.000 = 25.400.000 đồng/tháng.

Vùng III: 5 x 4. 450.000 = 22.250.000 đồng/tháng.

Vùng IV: 5 x 4.040.000 = 20.200.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Đây là mức trần, không phải khoản trợ cấp cố định mà mọi người lao động thất nghiệp đều được nhận. Số tiền thực tế phụ thuộc vào mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và việc đáp ứng các điều kiện hưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, mức tiền lương tháng tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Theo mức mới, trần tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tại vùng I đạt 114 triệu đồng/tháng; vùng II là 101,6 triệu đồng; vùng III là 89 triệu đồng và vùng IV là 80,8 triệu đồng.

Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm. Ảnh minh họa: AI

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm, học nghề và tìm việc làm mới trên cơ sở khoản trích tiền lương đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tại Điều 38, Luật Việc làm 2025 quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không thuộc một trong các trường hợp có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc ra nước ngoài định cư hoặc chết.

Người lao động bị dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp nào?

Theo quy định của Luật Việc làm 2025, người lao động bị tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau:

Trường hợp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 40 của Luật này.

Người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian tạm dừng thì không được bảo lưu.

- Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 40 của Luật này.

Trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại;

b) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực;

c) Hưởng lương hưu hằng tháng;

d) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

đ) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 40 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

e) Ra nước ngoài để định cư;

g) Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng;

h) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

i) Chết;

k) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

m) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

n) Theo đề nghị của người lao động.

Trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp cụ thể tại các điểm a, b, g, k, l, m và n nêu trên được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo trừ trường hợp không thông báo tình trạng của người lao động quy định tại các điểm a, b, g, k, l, m và n.

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tại Điều 31, Luật Việc làm 2025, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: (*)

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

+ Người lao động quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

+ Người làm việc theo hợp đồng làm việc;

+ Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Trong trường hợp người lao động đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp khác nhau theo quy định nêu trên thì người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp cùng với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Người lao động quy định tại (*) mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ hoặc đủ điều kiện hưởng lương hưu; người lao động đang làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động; người lao động là người giúp việc gia đình thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo quy định tại (*).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại (*) mà có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên trên cơ sở đề xuất của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp GĐXH - Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định thế nào?