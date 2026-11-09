Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 01/11/2026)

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GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 523 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 26/10 - 01/11/2026.

Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, thời gian qua, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Phòng CSGT Công an thành phố vận hành đã phát hiện 523 trường hợp chạy quá tốc độ.

Danh sách phương tiện vi phạm được đăng tải tại đây.

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội:

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 1.
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 2.
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 3.
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 4.
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 5.
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 6.

Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 7.572 chủ xe máy, ô tô trong danh sách dưới đây khẩn trương liên hệ Công an Bắc Ninh để nộp phạt nguội

GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 572 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 19 - 25/10/2026.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 8.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 718 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 12 - 18/10/2026)

GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 718 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 12 - 18/10/2026.

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 523 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 26/10 - 1/11/2026) - Ảnh 9.Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 448 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 5 - 11/10/2026)

GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 448 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 5 - 11/10/2026.


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