Ngày lễ Thất Tịch 2026 diễn ra khi nào? Giờ đẹp và lễ vật cầu duyên cho người độc thân

Xem ngày giờ tuần mới 17/8 - 23/8/2026 để khởi sự mọi việc thuận lợi và tài lộc GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem ngày giờ tuần mới 17/8 - 23/8/2026 dưới đây. Mọi người có thể tham khảo để lựa chọn các ngày giờ đẹp thực hiện các việc động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc và thuận lợi.

Thất Tịch 2026 là ngày nào?

Ngày Thất Tịch 2026 vào mùng 7/7 âm lịch, rơi vào thứ Tư ngày 19/8/2026 dương lịch. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Ngày này được xem là dịp gắn với chuyện tình duyên, đặc biệt là hình tượng Ngưu Lang – Chức Nữ. Vì vậy, nhiều người lựa chọn Thất Tịch để cầu mong tình cảm thuận lợi, gia đình hòa thuận và cuộc sống bình an.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ, ngày này có thể tiến hành một số công việc như khởi công, tạo tác; trong đó xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả được xem là những việc thuận lợi. Các việc khác như dựng phòng, cất trại, xuất hành cũng được cho là có thể thực hiện.

Việc lựa chọn ngày giờ cho các công việc quan trọng còn phụ thuộc vào phong tục, tín ngưỡng và quan niệm của từng gia đình.

Những giờ được xem là đẹp trong ngày Thất Tịch năm 2026

Theo tư liệu phong thủy, một số giờ Hoàng đạo trong ngày 19/8/2026 gồm:

+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Ngoài ra, lịch vạn niên còn ghi nhận các khung giờ Hoàng đạo khác trong ngày gồm 19h-21h và 21h-23h. Khi sử dụng thông tin giờ đẹp, độc giả nên đối chiếu theo cùng một hệ thống lịch để tránh nhầm lẫn giữa các cách tính.

Về hướng xuất hành, theo quan niệm dân gian được chia sẻ, Tây Bắc và Đông Nam là những hướng được xem là thuận lợi, có thể lựa chọn khi xuất hành với mong muốn gặp may mắn, tài lộc.

Theo cách tính giờ xuất hành Lý Thuần Phong, các khung giờ đẹp được phân thành: Đại an (23h-1h và 11h-13h); Tốc hỷ: 1h-3h và 13h-15h; Tiểu cát: 7h-9h và 19h-21h.

Lễ vật cúng Thất Tịch 2026 gồm những gì?

Theo chuyên gia phong thủy, tùy phong tục và điều kiện, người dân có thể chuẩn bị lễ vật đơn giản để cúng cầu duyên, trợ duyên, an duyên thể hiện sự thành tâm. Một mâm lễ theo quan niệm dân gian có thể gồm hoa quả tươi được lựa chọn theo mùa, bày thành đĩa ngũ quả. Trầu cau là lễ vật quen thuộc trong nhiều nghi thức truyền thống của người Việt. Bánh kẹo, trà, nước sạch được dùng để dâng lễ; hương và đèn tạo không gian trang nghiêm khi thực hiện nghi lễ.

Một số tư liệu về phong tục Thất Tịch trong văn hóa Trung Hoa còn nhắc đến những lễ vật mang tính đặc trưng như ngũ tử (nhãn, táo đỏ, quả phỉ, lạc và hạt dưa); thau thất tỷ và bình hoa tươi buộc chỉ đỏ để cầu mong duyên dáng, khéo léo và hạnh phúc. Đây là những tập tục gắn với nghi lễ Khất xảo và văn hóa Thất Tịch ở Trung Quốc, vì vậy không nên xem đây là những lễ vật bắt buộc trong nghi lễ Thất Tịch của người Việt.

Ngoài ra, chè đậu đỏ là món ăn phổ biến trong ngày lễ Thất Tịch, đặc biệt với giới trẻ độc thân với mong muốn có được tình duyên tốt đẹp.

Các lễ vật thường được bày trên bàn thờ để dâng lên thần linh và cầu nguyện. Sau khi khấn vái, các lễ vật như ngũ tử, bánh kẹo, chè đậu đỏ sẽ được thưởng thức, đặc biệt là người độc thân sẽ ăn chúng như một bữa ăn khuya.

Văn cúng Thất Tịch 2026 trợ duyên, an duyên

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần 3 lạy).

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con Kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần. Con Kính lạy Ngài đương niên hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Con Kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Ngũ phương long mạch linh thần Trung Ương linh thần, Thanh Long linh thần, Chu tước linh thần, Huyền Vũ linh thần Bạch Hổ linh thần cai quản. Con kính lạy Ngũ Phúc Gia Thần Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang Thần, Ninh Thần. Con Kính lạy Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.

Con kính lạy các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Con kính lạy Linh Thần Nguyệt Hạ Lão Nhân thần tiên cai quản nhân duyên của chúng sinh.

- Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại dòng họ... nguyên quán tại ...

Tín chủ con là:…

Hôm nay là ngày: LỄ THẤT TỊCH CẦU DUYÊN MÙNG 7 THÁNG 7 ÂM tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương Long Mạch, Ngũ phúc gia thần, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………… cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho

Hôm nay ngày Thất Tịch trong thời khắc an lành này tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đất, chư vị Tôn Thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương, hoa trà quả, lòng thành lễ bạc, tâm có của không thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Tín chủ con kính mời: ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương Linh gia tiên nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng.

Cúi xin phù hộ độ trì cho con là… . Con cầu mong có mối duyên lành, thiện duyên gặp được người nam (hoặc người nữ) phù hợp để thoát cảnh cô quạnh, sớm hôm có người bầu bạn, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau đồng cam cộng khổ, chăm sóc nhau, yêu thương nhau và luôn hòa thuận yên ấm hòa khí sinh tài xây dựng nên một gia đình vẹn toàn.

Cúi xin ngài Thần Linh, Gia Tiên Tiền Tổ, Bà Cô Ông Mãnh, cô bé, cậu bé tại gia bồi hơi tiếp sức, gia lực hộ trì cho con là ... cầu mong có mối duyên lành, thiện duyên gặp được người nam (hoặc người nữ) phù hợp để thoát cảnh cô quạnh, sớm hôm có người bầu bạn, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau đồng cam cộng khổ, chăm sóc nhau, yêu thương nhau và luôn hòa thuận yên ấm hòa khí sinh tài xây dựng nên một gia đình vẹn toàn.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần 3 lạy)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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