Dựng chuyện bị cướp để che giấu đánh bạc qua mạng

Ngày 1/5, thông tin từ Công an xã Văn Hiến (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Đình Hảo (SN 2004, trú xóm Đa Văn Trung, xã Thuần Trung) về hành vi đánh bạc và trình báo sai sự thật.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Đình Hảo.

Theo xác minh ban đầu, ngày 30/4, Hảo là nhân viên một công ty chuyển phát nhanh sau khi thu 7.500.000 đồng của khách hàng không nộp về công ty theo quy định mà sử dụng toàn bộ số tiền để đánh bạc trực tuyến. Thua sạch, không có khả năng khắc phục, Hảo nảy sinh ý định dựng hiện trường giả.

Đối tượng sau đó trình báo cơ quan công an về việc bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng triển khai xác minh. Quá trình làm việc, cơ quan công an phát hiện lời khai của Hảo có nhiều mâu thuẫn với dấu vết tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đây là vụ việc dàn dựng. Trước các chứng cứ thu thập được, Nguyễn Đình Hảo thừa nhận hành vi sử dụng tiền thu hộ để đánh bạc và bịa chuyện bị cướp.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.