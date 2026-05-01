Dựng chuyện bị cướp để che giấu đánh bạc qua mạng

Thứ sáu, 13:20 01/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Sau khi tiêu sạch 7,5 triệu đồng thu hộ của khách vào đánh bạc trực tuyến, một nhân viên giao hàng ở Nghệ An dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ.

Ngày 1/5, thông tin từ Công an xã Văn Hiến (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Đình Hảo (SN 2004, trú xóm Đa Văn Trung, xã Thuần Trung) về hành vi đánh bạc và trình báo sai sự thật.

Dựng chuyện cướp để trốn tránh tội đánh bạc trực tuyến năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Đình Hảo.

Theo xác minh ban đầu, ngày 30/4, Hảo là nhân viên một công ty chuyển phát nhanh sau khi thu 7.500.000 đồng của khách hàng không nộp về công ty theo quy định mà sử dụng toàn bộ số tiền để đánh bạc trực tuyến. Thua sạch, không có khả năng khắc phục, Hảo nảy sinh ý định dựng hiện trường giả.

Đối tượng sau đó trình báo cơ quan công an về việc bị hai thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng triển khai xác minh. Quá trình làm việc, cơ quan công an phát hiện lời khai của Hảo có nhiều mâu thuẫn với dấu vết tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đây là vụ việc dàn dựng. Trước các chứng cứ thu thập được, Nguyễn Đình Hảo thừa nhận hành vi sử dụng tiền thu hộ để đánh bạc và bịa chuyện bị cướp.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tạo hiện trường giả, 'đổ tội' con dâu trộm vàng: Hành vi thiếu đạo đức, có dấu hiệu của tội vu khống

GĐXH - Do mâu thuẫn chuyện gia đình, ông T cùng con trai đã tạo dựng hiện trường giả nhằm “đổ tội” con dâu trộm vàng.

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.

Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

GĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
