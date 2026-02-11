Mới nhất
Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Thứ tư, 07:04 11/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công 02 điểm mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã phát hiện hai địa điểm tại đường Nguyễn Quyền (phường An Khê) và đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh) TP Đà Nẵng có dấu hiệu mua bán thiết bị, đồ vật phục vụ "cờ bạc bịp", không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các điểm này do Đ.T.H (SN 1964, trú phường An Khê) và N.M.A (SN 1994, trú phường Hòa Khánh) trực tiếp tổ chức hoạt động.

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp - Ảnh 1.

Một trong số đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường An Khê và Công an phường Hòa Khánh tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thiết bị, đồ vật phục vụ hành vi gian lận trong cờ bạc.

Tại địa điểm đường Nguyễn Quyền (phường An Khê), lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ: 800 bộ bài tây có mã vạch; 06 mũ lưỡi trai gắn thiết bị điện tử báo rung; 02 bao ni lông chứa nhiều xúc xắc in hình bầu cua; 10 bộ chơi bầu cua; 13 thiết bị điện tử dạng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm xem bài; 06 thiết bị điện tử dạng điện thoại phím bấm dùng để xem camera soi xúc xắc; 03 áo đã gắn thiết bị rung; 06 vòng tay cảm nhận rung; 30 bộ kính áp tròng nhìn bài tây có mã vạch; 12 bộ chén gắn camera; 03 đồng hồ gắn thiết bị rung; 64 thiết bị cảm nhận rung các loại; 02 túi xí ngầu, xúc xắc đánh số từ 1 đến 6; 03 bộ chia bài. Tổng giá trị mua vào ước tính khoảng 82 triệu đồng, dự kiến bán ra thị trường với giá hơn 140 triệu đồng.

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Tại địa điểm đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh), phát hiện, tạm giữ: 600 bộ bài tây chưa qua sử dụng; 50 hột bầu cua; 03 áo khoác dùng để giấu bài; 04 mũ lưỡi trai gắn thiết bị báo rung; 05 bộ kính áp tròng nhìn bài mã vạch; 07 bát chơi bầu cua; 04 vỏ điện thoại dùng để gắn thiết bị gian lận; 05 điện thoại di động cũ; 05 thanh rung; 15 điều khiển xe ô tô dùng để gắn thiết bị gian lận; 55 bộ bài tây đã qua sử dụng có dấu hiệu làm dấu gian lận. Tổng giá trị mua vào khoảng 20 triệu đồng, giá bán ra khoảng 30 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận đã đặt mua các thiết bị, phương tiện, đồ vật phục vụ đánh bạc bịp từ mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại cho các đối tượng cờ bạc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước nhằm thu lợi bất chính. Các thiết bị này chủ yếu phục vụ cho các hình thức đánh bạc truyền thống như bài tây 52 lá, bầu cua, xóc đĩa…

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan cho Công an phường An Khê và Công an phường Hòa Khánh tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

