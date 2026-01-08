Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Ngày 8/1, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú bản Kẻ Nính, Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vi Văn Hạnh cùng tang vật.

Trước đó, ngày 1/1, Công an xã tiếp nhận trình báo của một hộ dân tại bản Kẻ Nính về việc bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Đây là số vàng gia đình tích góp nhiều năm, trong đó có cả vàng của con gái gửi nhờ cất giữ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người dân đi làm rừng nhiều ngày, lần đầu tiên bản xảy ra mất trộm tài sản lớn, gây hoang mang.

Nhận được thông tin, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương điều tra. Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Vi Văn Hạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Quế Phong. Quá trình điều tra xác định, Hạnh chính là con trai chủ nhà bị mất trộm.

Do cần tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, Hạnh từ Quế Phong về nhà, đột nhập phòng ngủ lấy trộm gần 10 chỉ vàng bán được khoảng 150 triệu đồng, sau đó đánh bạc trên mạng và thua hết. Để che giấu hành vi, đối tượng còn dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.