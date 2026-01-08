Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi
GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.
Ngày 8/1, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú bản Kẻ Nính, Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, ngày 1/1, Công an xã tiếp nhận trình báo của một hộ dân tại bản Kẻ Nính về việc bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Đây là số vàng gia đình tích góp nhiều năm, trong đó có cả vàng của con gái gửi nhờ cất giữ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người dân đi làm rừng nhiều ngày, lần đầu tiên bản xảy ra mất trộm tài sản lớn, gây hoang mang.
Nhận được thông tin, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương điều tra. Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Vi Văn Hạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Quế Phong. Quá trình điều tra xác định, Hạnh chính là con trai chủ nhà bị mất trộm.
Do cần tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, Hạnh từ Quế Phong về nhà, đột nhập phòng ngủ lấy trộm gần 10 chỉ vàng bán được khoảng 150 triệu đồng, sau đó đánh bạc trên mạng và thua hết. Để che giấu hành vi, đối tượng còn dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nướcPháp luật - 43 phút trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sảnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ LongPháp luật - 5 giờ trước
Liên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồngPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AIPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AIPháp luật
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.