Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn

Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.



Chị T. được lực lượng Công an xã Đức Châu động viên, giúp ổn định tâm lý.

Trước đó, Công an xã Đức Châu tiếp nhận thông tin về việc có một cô gái xuất hiện trên địa bàn với biểu hiện lo sợ, tinh thần không ổn định. Qua tiếp cận, lực lượng chức năng xác định là chị Đ.T.T. (trú tại tỉnh Thái Nguyên), nghi bị các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội dẫn dụ rời khỏi địa phương.

Công an xã Đức Châu đưa chị T. về trụ sở để hỗ trợ, bố trí nơi nghỉ ngơi, đồng thời trấn an tinh thần. Các cán bộ, chiến sĩ cũng nhanh chóng xác minh nhân thân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Thái Nguyên.

Sau khi nhận được tin báo, người thân vào Nghệ An đón cô gái trở về với gia đình.

Sau khi nhận được thông tin, người thân của chị T. vào Nghệ An đón chị trở về nhà an toàn.

Gia đình nạn nhân sau đó gửi thư cảm ơn đến Công an xã Đức Châu, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an. Theo gia đình, chị T. do nhẹ dạ tin theo lời các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội nên rời khỏi địa phương trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Qua sự việc trên, Công an xã Đức Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Người dân không nên tin theo các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa hoặc yêu cầu di chuyển đến địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.