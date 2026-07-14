Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Tập thể dục tốt cho tim mạch nhưng cần lắng nghe cơ thể

Hoạt động thể chất thường xuyên là một trong những biện pháp giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính. Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình vận động, người tập không nên cố gắng tiếp tục mà cần theo dõi và đi khám khi cần thiết.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, một số triệu chứng dưới đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch đang bị hẹp hoặc tắc nghẽn:

1. Đau hoặc chuột rút bắp chân khi đi bộ

Nếu xuất hiện tình trạng đau hoặc chuột rút ở bắp chân khi đi bộ hoặc chạy bộ nhưng giảm sau khi nghỉ ngơi, đây có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên. Tình trạng này xảy ra khi lượng máu đến chân không đủ do động mạch bị hẹp, khiến cơ bắp thiếu oxy trong lúc vận động.

2. Tim đập nhanh kéo dài

Nhịp tim tăng lên khi tập thể dục là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nếu cảm giác hồi hộp kéo dài hoặc tim vẫn đập nhanh, đập không đều sau khi đã nghỉ ngơi, đặc biệt kèm theo chóng mặt hoặc đau ngực, người tập cần đi kiểm tra sức khỏe sớm.

3. Khó thở bất thường

Nếu chỉ vận động nhẹ đã cảm thấy hụt hơi, tức ngực hoặc phải liên tục dừng lại để lấy hơi, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch vành. Người tập không nên coi đây đơn thuần là do thể lực kém, nhất là khi triệu chứng xuất hiện nhiều lần.

Đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hoặc chóng mặt khi tập thể dục có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch, người tập không nên chủ quan.

4. Đau hoặc tức ngực

Đau hoặc cảm giác nặng ngực là một trong những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý. Nếu cơn đau lan lên cổ, vai hoặc cánh tay trái, đồng thời kèm theo vã mồ hôi, buồn nôn hoặc khó thở, người bệnh cần ngừng tập ngay và đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

5. Chóng mặt hoặc nhìn mờ

Tình trạng chóng mặt hoặc nhìn mờ xuất hiện đột ngột trong khi tập luyện, đặc biệt nếu đi kèm tim đập nhanh hoặc ngất, có thể liên quan đến giảm tưới máu não hoặc rối loạn tim mạch. Đây là dấu hiệu không nên bỏ qua vì có thể tiềm ẩn nguy cơ biến cố tim mạch.

6. Vã mồ hôi lạnh bất thường

Ra mồ hôi khi tập thể dục là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện vã mồ hôi lạnh dù cường độ vận động không lớn, đặc biệt kèm theo đau ngực hoặc khó thở, đây có thể là dấu hiệu tim đang bị thiếu máu. Người tập cần dừng vận động ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Những ai cần đặc biệt lưu ý?

BS Bình khuyến cáo, nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và động mạch sẽ cao hơn ở những người có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ sau:

Người tăng huyết áp. Người mắc đái tháo đường. Người bị rối loạn mỡ máu. Người hút thuốc lá. Người thừa cân, béo phì. Người ít vận động. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Nam giới trên 45 tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh. Xuất hiện dấu hiệu bất thường khi tập, cần làm gì?

Nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu kể trên trong quá trình tập luyện, người tập nên dừng vận động ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Việc phát hiện sớm các bất thường ở tim mạch có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm khác, đồng thời giúp người bệnh được điều trị kịp thời và an toàn.