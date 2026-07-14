Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

| Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Tập thể dục tốt cho tim mạch nhưng cần lắng nghe cơ thể

Hoạt động thể chất thường xuyên là một trong những biện pháp giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính. Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình vận động, người tập không nên cố gắng tiếp tục mà cần theo dõi và đi khám khi cần thiết.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, một số triệu chứng dưới đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch đang bị hẹp hoặc tắc nghẽn:

1. Đau hoặc chuột rút bắp chân khi đi bộ

Nếu xuất hiện tình trạng đau hoặc chuột rút ở bắp chân khi đi bộ hoặc chạy bộ nhưng giảm sau khi nghỉ ngơi, đây có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên. Tình trạng này xảy ra khi lượng máu đến chân không đủ do động mạch bị hẹp, khiến cơ bắp thiếu oxy trong lúc vận động.

2. Tim đập nhanh kéo dài

Nhịp tim tăng lên khi tập thể dục là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nếu cảm giác hồi hộp kéo dài hoặc tim vẫn đập nhanh, đập không đều sau khi đã nghỉ ngơi, đặc biệt kèm theo chóng mặt hoặc đau ngực, người tập cần đi kiểm tra sức khỏe sớm.

3. Khó thở bất thường

Nếu chỉ vận động nhẹ đã cảm thấy hụt hơi, tức ngực hoặc phải liên tục dừng lại để lấy hơi, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch vành. Người tập không nên coi đây đơn thuần là do thể lực kém, nhất là khi triệu chứng xuất hiện nhiều lần.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua - Ảnh 1.

Đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hoặc chóng mặt khi tập thể dục có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch, người tập không nên chủ quan.

4. Đau hoặc tức ngực

Đau hoặc cảm giác nặng ngực là một trong những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý. Nếu cơn đau lan lên cổ, vai hoặc cánh tay trái, đồng thời kèm theo vã mồ hôi, buồn nôn hoặc khó thở, người bệnh cần ngừng tập ngay và đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

5. Chóng mặt hoặc nhìn mờ

Tình trạng chóng mặt hoặc nhìn mờ xuất hiện đột ngột trong khi tập luyện, đặc biệt nếu đi kèm tim đập nhanh hoặc ngất, có thể liên quan đến giảm tưới máu não hoặc rối loạn tim mạch. Đây là dấu hiệu không nên bỏ qua vì có thể tiềm ẩn nguy cơ biến cố tim mạch.

6. Vã mồ hôi lạnh bất thường

Ra mồ hôi khi tập thể dục là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện vã mồ hôi lạnh dù cường độ vận động không lớn, đặc biệt kèm theo đau ngực hoặc khó thở, đây có thể là dấu hiệu tim đang bị thiếu máu. Người tập cần dừng vận động ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Những ai cần đặc biệt lưu ý?

BS Bình khuyến cáo, nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và động mạch sẽ cao hơn ở những người có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ sau:

Người tăng huyết áp. Người mắc đái tháo đường. Người bị rối loạn mỡ máu. Người hút thuốc lá. Người thừa cân, béo phì. Người ít vận động. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Nam giới trên 45 tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh. Xuất hiện dấu hiệu bất thường khi tập, cần làm gì?

Nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu kể trên trong quá trình tập luyện, người tập nên dừng vận động ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Việc phát hiện sớm các bất thường ở tim mạch có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm khác, đồng thời giúp người bệnh được điều trị kịp thời và an toàn.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua - Ảnh 2.Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngày

Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngày

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người cho rằng thực phẩm bẩn chỉ là thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất hoặc mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), những thực phẩm hợp pháp nhưng chứa quá nhiều đường, muối, chất béo cùng những thông tin dinh dưỡng sai lệch trên mạng xã hội cũng đang âm thầm đẩy hàng triệu người vào nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững

11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể con người liên tục phải đối mặt với căng thẳng, ô nhiễm môi trường và chế độ ăn thiếu lành mạnh — những yếu tố âm thầm gây ra stress oxy hóa, dẫn đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay trong thực đơn hằng ngày lại có những “vị cứu tinh” tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe bền vững. Dưới đây là 11 thực phẩm quen thuộc nhưng có khả năng tạo nên “hàng rào bảo vệ” cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.