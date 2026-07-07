11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể con người liên tục phải đối mặt với căng thẳng, ô nhiễm môi trường và chế độ ăn thiếu lành mạnh — những yếu tố âm thầm gây ra stress oxy hóa, dẫn đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay trong thực đơn hằng ngày lại có những “vị cứu tinh” tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe bền vững. Dưới đây là 11 thực phẩm quen thuộc nhưng có khả năng tạo nên “hàng rào bảo vệ” cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.
Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp - 7 phút trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng thực phẩm bẩn chỉ là thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất hoặc mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), những thực phẩm hợp pháp nhưng chứa quá nhiều đường, muối, chất béo cùng những thông tin dinh dưỡng sai lệch trên mạng xã hội cũng đang âm thầm đẩy hàng triệu người vào nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi roBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.
33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏeBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanhBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưngBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
5 loại đồ uống nhiều người uống mỗi ngày nhưng lại âm thầm 'bào mòn' trái tim, số 1 có thể đang nằm trong tủ lạnh nhà bạnBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên. Nếu muốn bảo vệ trái tim khỏe mạnh lâu dài, đây là 5 loại đồ uống bạn nên hạn chế ngay từ hôm nay, theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe.
Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trịBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Hội chứng bàn tay - bàn chân là một tác dụng phụ thường gặp ở người bệnh sử dụng một số thuốc điều trị ung thư như capecitabine, 5-fluorouracil truyền kéo dài hay các thuốc nhắm trúng đích. Dù không đe dọa tính mạng nhưng gây đau rát, bong tróc da, ảnh hưởng đến sinh hoạt...
7 lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày: Điều số 5 khiến nhiều người bất ngờBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất đến đào thải chất cặn bã. Theo các chuyên gia, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa, làn da, thận và quá trình kiểm soát cân nặng. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc uống đủ nước mà bạn không nên bỏ qua.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi roBệnh thường gặp
GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.