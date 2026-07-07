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11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững

Thứ ba, 07:53 07/07/2026 | Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể con người liên tục phải đối mặt với căng thẳng, ô nhiễm môi trường và chế độ ăn thiếu lành mạnh — những yếu tố âm thầm gây ra stress oxy hóa, dẫn đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay trong thực đơn hằng ngày lại có những “vị cứu tinh” tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe bền vững. Dưới đây là 11 thực phẩm quen thuộc nhưng có khả năng tạo nên “hàng rào bảo vệ” cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.

11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững - Ảnh 1.

Ăn đúng – sống khỏe: Hiểu đúng cách bổ sung dinh dưỡng để bảo vệ cơ thể từ bên trong.

11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vững - Ảnh 2.8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

 

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