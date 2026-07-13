Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Xuyến chi là dược liệu quen thuộc nhưng không phải 'thần dược'

Xuyến chi (hay còn gọi là đơn buốt, quỷ châm thảo) là loại cây mọc hoang rất quen thuộc. Trong y học cổ truyền, cây được sử dụng như một dược liệu nhờ chứa flavonoid, polyphenol và nhiều hoạt chất chống oxy hóa.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, những thành phần này góp phần tạo nên các hoạt tính sinh học của cây xuyến chi. Tuy nhiên, đây không phải là thuốc chữa bệnh hay "thần dược", vì vậy người dân không nên tự ý sử dụng với kỳ vọng thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Cây xuyến chi có thật sự phòng ngừa ung thư?

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy xuyến chi có hoạt tính chống oxy hóa và ảnh hưởng lên một số dòng tế bào. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh để khẳng định ăn hoặc uống xuyến chi có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Điều này đồng nghĩa với việc các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chưa đủ để khẳng định hiệu quả trên cơ thể người. Vì vậy, người dân không nên tin vào những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng xuyến chi có thể chữa hoặc ngăn ngừa ung thư.

Theo chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh khẳng định xuyến chi có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Những lợi ích đã được ghi nhận của xuyến chi

Hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, các hợp chất chống oxy hóa trong xuyến chi giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và góp phần hỗ trợ giảm phản ứng viêm.

Hỗ trợ lành vết thương

Theo kinh nghiệm dân gian, lá xuyến chi giã nát có thể đắp lên các vết trầy xước hoặc vị trí bị côn trùng cắn. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý biện pháp này không nên thay thế việc sát khuẩn và chăm sóc vết thương đúng cách nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Xuyến chi là loại cây mọc hoang quen thuộc, được nghiên cứu về một số hoạt tính sinh học nhưng chưa được chứng minh có khả năng phòng ngừa ung thư ở người.

Có thể dùng làm rau

Ngoài giá trị dược liệu, ngọn và lá non của cây xuyến chi có thể được sử dụng làm thực phẩm. Người dân có thể luộc, xào hoặc nấu canh để bổ sung chất xơ cùng một số vitamin cho bữa ăn hằng ngày.

Chuyên gia lưu ý khi sử dụng xuyến chi

BS Bình khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, chỉ nên sử dụng cây xuyến chi được thu hái ở những khu vực sạch, tránh nơi có thuốc bảo vệ thực vật hoặc nguồn ô nhiễm.

Bên cạnh đó, không nên sử dụng xuyến chi với lượng lớn trong thời gian dài. Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc đang sử dụng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để tránh những rủi ro không mong muốn.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh, xuyến chi có thể được xem là một loại thực vật có giá trị trong y học cổ truyền và có tiềm năng nghiên cứu, song người dân cần hiểu đúng rằng đến nay chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh để khẳng định ăn hoặc uống xuyến chi có thể phòng ngừa hay điều trị ung thư ở người.

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