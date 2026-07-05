Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

Mới đây, Phụ nữ Mới dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc về trường hợp ông Vương (56 tuổi, sống tại Thượng Hải) được đưa đi cấp cứu sau khi bất tỉnh tại nhà. Theo thông tin đăng trên Sohu, sau bữa ăn, ông cảm thấy nóng bức, đổ nhiều mồ hôi nên vào phòng tắm. Một lúc sau, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho rằng không thể kết luận việc tắm là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ. Tuy nhiên, ở những người vốn đã có bệnh lý mạch máu não hoặc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch..., việc tắm không đúng thời điểm có thể trở thành yếu tố thúc đẩy khiến biến cố xảy ra sớm hơn.

Vì sao không nên tắm ngay sau bữa ăn?

Sau mỗi bữa ăn, cơ thể sẽ ưu tiên đưa nhiều máu hơn đến dạ dày và ruột để phục vụ quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.

Trong khi đó, khi tắm, đặc biệt bằng nước nóng, các mạch máu dưới da giãn nở để cơ thể điều hòa thân nhiệt. Sự thay đổi này khiến hệ tuần hoàn phải thích nghi nhanh chóng. Ở người khỏe mạnh, điều này thường không gây ảnh hưởng đáng kể. Nhưng với người cao tuổi hoặc người mắc bệnh tim mạch, huyết áp thấp hay rối loạn tuần hoàn, sự thay đổi lưu lượng máu có thể khiến họ cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, tụt huyết áp hoặc choáng váng.

Tiến sĩ Swathi Reddy, bác sĩ thuộc hệ thống Motherhood Hospitals (Ấn Độ), cho biết tắm ngay sau bữa ăn còn có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn hoặc ợ nóng. Vì vậy, sau một bữa ăn đầy đủ, nên nghỉ khoảng 30-60 phút trước khi tắm để cơ thể có thời gian ổn định.

Sau khi tập thể dục cũng không nên bước ngay vào phòng tắm

Nhiều người có thói quen vừa tập luyện xong liền đi tắm để cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cơ thể đang trải qua nhiều thay đổi sinh lý.

Sau khi vận động, nhịp tim vẫn còn nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, các mạch máu ngoại vi giãn rộng và cơ thể tiếp tục tiết nhiều mồ hôi để làm mát. Nếu lập tức tắm bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng, hệ tim mạch sẽ phải thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Ở người khỏe mạnh, điều này chủ yếu gây cảm giác khó chịu hoặc choáng nhẹ. Nhưng với người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc người lớn tuổi, nguy cơ rối loạn huyết áp, choáng hoặc ngất sẽ cao hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên nghỉ khoảng 20-30 phút sau khi tập, lau khô mồ hôi, để nhịp tim và thân nhiệt trở về gần bình thường rồi mới tắm.

Sau khi uống nhiều rượu bia càng cần thận trọng

Không ít người có thói quen tắm trước khi đi ngủ sau khi uống rượu bia với mong muốn cơ thể tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia lại khuyến cáo điều ngược lại.

Rượu bia có tác dụng làm giãn mạch, ảnh hưởng đến huyết áp, khả năng giữ thăng bằng và phản xạ của cơ thể. Nếu tắm nước nóng, huyết áp có thể tiếp tục giảm ở một số người, làm tăng nguy cơ chóng mặt, ngất xỉu. Ngược lại, nước quá lạnh có thể khiến mạch máu co đột ngột, làm tim phải hoạt động nhiều hơn.

Ngoài ra, người say rượu cũng dễ bị trượt ngã trong phòng tắm hoặc gặp tai nạn khi ngâm mình trong bồn nước.

Các chuyên gia khuyến nghị nên nghỉ ngơi để cơ thể chuyển hóa bớt lượng cồn trước khi tắm. Khoảng thời gian phù hợp thường từ 1-2 giờ hoặc lâu hơn tùy lượng rượu bia đã sử dụng.

Tắm thế nào để an toàn hơn?

Theo các chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên duy trì một số nguyên tắc đơn giản: Không nên tắm ngay sau bữa ăn no, sau khi vừa vận động cường độ cao hoặc sau khi uống nhiều rượu bia. Khi tắm, nên sử dụng nước có nhiệt độ vừa phải, tránh quá nóng hoặc quá lạnh. Với người lớn tuổi, phòng tắm cần có tay vịn, sàn chống trơn trượt và không nên khóa cửa từ bên trong nếu ở nhà một mình.

Đặc biệt, nếu trong hoặc sau khi tắm xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, nói khó, méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân, đau ngực, khó thở hay bất tỉnh, cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hoặc biến cố tim mạch cần được xử trí càng sớm càng tốt.

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.



