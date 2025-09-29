Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Thứ hai, 21:11 29/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lòng tốt đặt nhầm chỗ chỉ mang khổ đau. Đây là 6 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ

Trong cuộc sống, ai cũng muốn sống tử tế, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác khi họ khó khăn. Thế nhưng, lòng tốt nếu đặt nhầm chỗ đôi khi lại trở thành "con dao hai lưỡi", khiến chính bạn phải chịu tổn thương, thậm chí bị lợi dụng. 

Có những kiểu người càng giúp, bạn càng kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần. Và đôi khi, học cách từ chối mới chính là sự khôn ngoan cần có.

6 kiểu người bạn tuyệt đối không nên giúp đỡ

1. Không nên giúp người vô ơn

Một lời cảm ơn tưởng chừng đơn giản nhưng lại là thước đo nhân cách. Người vô ơn nhận sự giúp đỡ của bạn mà xem đó là lẽ đương nhiên, thậm chí còn cho rằng bạn "có nghĩa vụ" phải làm vậy. Nguy hiểm hơn, họ có thể quay lưng, chối bỏ, thậm chí nói xấu chính ân nhân của mình. Giúp họ chẳng khác nào bạn tự cho đi giá trị mà chẳng bao giờ được công nhận.

2. Không nên giúp người chỉ biết lợi dụng

Có những người chỉ tìm đến bạn khi họ cần, lúc sung túc lại biến mất không một dấu vết. Họ xem bạn như cái phao, cái ví, hay công cụ để giải quyết khó khăn tạm thời. Giúp họ một lần là mở ra tiền lệ cho lần sau, và bạn sẽ sớm nhận ra mình đang bị "vắt kiệt" cả lòng tốt lẫn nguồn lực.

3. Không nên giúp người không chịu thay đổi

Có người thất bại vì sai lầm, bạn chìa tay nâng dậy. Nhưng rồi họ lại lặp lại chính sai lầm đó. Họ nghiện sự an ủi, nhưng không có động lực tự thay đổi. Giúp đỡ kiểu người này giống như việc "đổ nước vào chiếc thùng thủng": bạn càng dốc sức, càng mất mát, còn họ thì chẳng tiến bộ thêm.

4. Không nên giúp người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân

Một người chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ hay đền đáp, chính là kiểu người bạn cần tránh xa. Họ coi sự tử tế của bạn là nghĩa vụ, là mặc định. Càng giúp, bạn càng bị lấn át, đến một ngày bạn sẽ thấy mình không còn giá trị nào ngoài việc "phục vụ" họ.

5. Không nên giúp người giả dối

Người này thường mang bộ mặt ngọt ngào, than thở, kể khổ để lấy lòng thương hại. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy là sự toan tính, là cái bẫy khiến bạn rơi vào vòng xoáy bị lợi dụng. Giúp một lần có thể chưa sao, nhưng càng lâu, bạn càng trở thành quân cờ trong kế hoạch của họ.

6. Không nên giúp người có thói quen đổ lỗi

Khi thành công, họ nhận hết công lao. Khi thất bại, họ lập tức đổ lỗi cho người khác, trong đó có cả bạn. Giúp đỡ họ chẳng những không được ghi nhận, mà còn có thể biến bạn thành "vật thế tội". Sự bất công này nếu kéo dài sẽ khiến bạn mệt mỏi và tổn thương sâu sắc.

Giúp người là biểu hiện của lòng nhân ái, là phẩm chất đẹp mà xã hội nào cũng cần. Nhưng sự tử tế cũng phải đi kèm với sự tỉnh táo. Không phải ai chìa tay ra cũng đáng để bạn nắm lấy. Đừng biến mình thành "con mồi" của những kẻ lợi dụng lòng tốt. Hãy chọn giúp đúng người, đúng lúc, để tình thương được lan tỏa và nhân phẩm của bạn vẫn được gìn giữ vẹn nguyên.

Đừng dại mà chìa tay với 7 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân - Ảnh 1.Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

Đừng dại mà chìa tay với 7 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân - Ảnh 2.Muốn thành công? Hãy học hỏi 3 bí quyết vàng giúp người khôn ngoan có tư duy sắc bén

GĐXH - Trong cuộc sống, người nông cạn dễ để cảm xúc chi phối, đánh mất cơ hội. Ngược lại, người khôn ngoan biết cách ứng biến linh hoạt, tận dụng nguồn lực và kiên định với mục tiêu để tạo ra thành công.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Thực chất, số phận tương lai của trẻ được định hình từ 2 điều này

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Thực chất, số phận tương lai của trẻ được định hình từ 2 điều này

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ

Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ

Cùng chuyên mục

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, không phải người đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi nhan sắc. Có những cung hoàng đạo nam dưới đây kén vợ theo cách rất riêng.

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.

Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Gia đình - 16 giờ trước

Một đám cưới tại xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa tổ chức đúng ngày mưa bão khiến chú rể và quan khách phải xắn quần, lội nước đi đón dâu.

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người khôn ngoan là người biết giữ tâm thế tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Con cái sinh ra ở 2 thời điểm này chính là đến để 'báo ơn', cha mẹ nhất định phải biết!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng sở hữu tài nấu nướng khéo léo, biến căn bếp thành không gian đầy ắp yêu thương.

Xem nhiều

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Khi nghe người mẹ nói với con ở quán ăn, tôi bỗng hiểu ra: Vì sao có những người cả đời không thể giàu lên được

Nuôi dạy con

GĐXH - Kiểu giáo dục "kể khổ" này, tưởng để con sớm hiểu hoàn cảnh kinh tế gia đình mà phấn đấu, đâu ngờ mang lại gánh nặng tâm lý nặng nề cho con.

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Vì sao nói 'không ai giàu quá 3 đời': Lý do không chỉ là tiền bạc mà là thứ nhiều người dễ bỏ qua nhất

Nuôi dạy con
Ra viện được con chở thẳng vào viện dưỡng lão, mẹ già chết lặng khi biết lý do

Ra viện được con chở thẳng vào viện dưỡng lão, mẹ già chết lặng khi biết lý do

Gia đình
Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con
Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top