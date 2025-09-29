Người thành công đã có 'điềm báo' ngay từ khi mới sinh?: Số phận tương lai của trẻ được tạo nên từ 2 điều này

'Hiệu ứng rắn hổ mang' và nghịch lý nuôi dạy con: Càng quan tâm, con càng kém lanh lợi GĐXH - Bản chất của phương pháp nuôi con dạy theo "Hiệu ứng rắn hổ mang" là loại bỏ những can thiệp thiển cận từ bên ngoài, trả lại cho trẻ những thách thức, sự nhàm chán và cả những thất bại.

Thành công của một người đã được định sẵn từ khi mới sinh?

Bạn có thể thắc mắc: Lẽ nào số phận tương lai của đứa trẻ đã được định sẵn từ khi mới sinh? Thực ra, đây không phải là thuyết định mệnh huyền bí, mà là vì môi trường gia đình và lời nói, hành vi của cha mẹ đã sớm gieo mầm tương lai trong lòng đứa trẻ.

Trí tuệ của cổ nhân vẫn rất chuẩn xác, bởi vì có những thứ tồn tại lâu dài và sâu sắc hơn bất kỳ tài năng hay vận may nào.

Đã có một "Nghiên cứu Grant" về vấn đề này kéo dài 75 năm của Đại học Harvard, là một trong những nghiên cứu theo dõi lâu đời nhất trong lịch sử.

Lẽ nào số phận tương lai của đứa trẻ đã được định sẵn từ khi mới sinh? Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy: Hơn 90% khả năng một người có thể tiến xa đến đâu trong tương lai đều liên quan mật thiết đến bầu không khí gia đình và mô hình hành vi của cha mẹ trong quá trình trưởng thành của họ.

Nói cách khác, những điều mà đứa trẻ được tiếp xúc và học hỏi từ nhỏ, về cơ bản đã định hình nên màu sắc nền tảng cho cuộc đời chúng.

Sau khi bước vào xã hội, người ta mới nhận ra rằng khoảng cách giữa nhiều người thực ra đã dần được kéo giãn ngay từ thời thơ ấu.

Tương lai của trẻ được định hình từ 2 điều này

1. "Bầu không khí gia đình" là nền tảng vững chắc cho tương lai của con

Có một câu nói rất hay: "Nhà là gì? Nhà là bến cảng tránh bão". Nhưng nếu bến cảng ngày nào cũng sấm sét chớp giật, liệu đứa trẻ có thể yên tâm ra khơi không?.

Một người lớn lên trong bầu không khí gia đình như thế nào sẽ quyết định cách nhìn của họ về thế giới. Gia đình lan tỏa mùi vị gì, tâm hồn đứa trẻ sẽ nở ra đóa hoa tương tự.

Tôi có một người bạn học cũ, hồi tiểu học gia đình cậu ấy bình thường, bố mẹ mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống không dư dả. Nhưng mỗi lần đến nhà cậu ấy, tôi luôn ngửi thấy mùi thơm của cơm nóng hổi, mẹ cậu ấy vừa xào rau vừa cười nói chuyện phiếm, bố cậu ấy khuân hàng ở cửa cũng thích ngân nga vài câu hát. Hồi đó tôi đã cảm thấy, dù nhà họ không giàu có, nhưng không khí luôn rất thoải mái và nhẹ nhàng.

Bầu không khí gia đình là nền tảng vững chắc cho tương lai của con. Ảnh minh họa: iStock

Người bạn này sau đó đỗ vào đại học trọng điểm, rồi đi du học nước ngoài, hiện tại cuộc sống rất đàng hoàng. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, sự tự tin và thư thái trên người cậu ấy được nuôi dưỡng từ chính ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười đó.

Ngược lại, nếu một đứa trẻ lớn lên trong sự tiêu cực, người bố thường xuyên nóng nảy, người mẹ cả ngày than vãn, ngôi nhà lạnh lẽo, không có lời nói dịu dàng nào. Đứa trẻ từ nhỏ chưa từng thấy bố mẹ ôm nhau, đã quá quen với cảnh đóng sầm cửa và cãi vã. Vậy, chúng sẽ học được điều gì? E rằng không phải sự kiên cường, mà là sự nhẫn nhịn và co rút.

Có phải đứa trẻ bẩm sinh đã có tính khí xấu? Thực ra không phải, là bầu không khí gia đình đã ép chúng trở nên như vậy.

Bầu không khí gia đình giống như nước, vô hình nhưng hiện hữu khắp nơi. Cha mẹ hay than phiền, con cái khó mà sống lạc quan; Cha mẹ lạc quan, con cái khi gặp khó khăn cũng sẽ có thêm dũng khí. Đây là lý do tại sao người ta thường nói: "Gia đình là lớp học đầu tiên của con".

Đứa trẻ thành công được nuôi dưỡng trong gia đình hạnh phúc. Ảnh minh họa

2. "Phẩm hạnh" của cha mẹ là ngọn hải đăng dẫn đường cho con

Nhiệt độ gia đình quyết định con cái đi được bao xa, còn phẩm hạnh của cha mẹ quyết định con cái có đi vững, đi đúng đường hay không.

Tôi nhớ đã xem một đoạn video ngắn thế này:

Một người mẹ đơn thân, ngày nào cũng thức dậy lúc 3 giờ sáng đi chợ lấy hàng, rồi đẩy xe bán hàng ngoài phố. Mỗi lần con trai thức dậy, đều thấy một bát mì nóng hổi trên bàn.

Người mẹ này không cho con cuộc sống vật chất xa hoa, nhưng đã dùng sự kiên trì và cần cù để nói với con: Cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng không được từ bỏ nỗ lực. Đứa trẻ này sau này trở thành bác sĩ.

Khi được phỏng vấn, cậu nói: "Mẹ tôi chưa bao giờ giảng giải đạo lý lớn lao nào cho tôi, nhưng bà đã dùng cả cuộc đời để dạy tôi, thế nào là trách nhiệm".

Phẩm hạnh của cha mẹ quyết định con cái có đi vững, đi đúng đường hay không. Ảnh minh họa

"Người làm chính, không cần ra lệnh cũng làm theo; người làm không chính, dù ra lệnh cũng không tuân thủ".

Trẻ con thực ra rất nhạy cảm, và giỏi bắt chước nhất.

Bạn nói một trăm câu đạo lý, không bằng để con thấy được một lần hành động và sự kiên trì thực tế của bạn.

Có những người cha luôn miệng nói: "Phải học hành chăm chỉ, nếu không sau này chỉ có đi khuân gạch thôi". Nhưng bản thân về nhà thì chỉ lướt điện thoại hoặc đánh mạt chược;

Có những người mẹ dặn con: "Làm người phải lương thiện". Nhưng quay lưng lại đã cãi nhau đỏ mặt tía tai với hàng xóm.

Trẻ con không ngốc, chúng sẽ ghi nhớ bằng mắt và học hỏi bằng trái tim. Bạn "diễn" gì cho chúng xem, chúng sẽ nhận hết.

Và những bậc cha mẹ hiểu rõ việc tự mình làm gương, không nhất thiết phải giàu có, nhưng thường nuôi dạy ra những đứa con có trách nhiệm và ấm áp nhất.

Giáo dục thực sự không phải là chăm chăm vào con và nói "Con nên làm gì", mà là cha mẹ tự hỏi "Mình đã làm được điều gì trước".

Một gia đình nếu có thể mang lại sự ấm áp và sức mạnh cho con, dù điểm xuất phát bình thường, chúng cũng có thể tiến xa hơn. Ảnh minh họa

Con cái không phải là tờ giấy trắng, mà giống như một tấm gương.Cha mẹ thế nào, con cái sẽ phản chiếu thế ấy.

Bạn hy vọng con có trách nhiệm, bạn hãy đừng đùn đẩy trách nhiệm trước;Bạn hy vọng con yêu thích học tập, bạn hãy đừng từ bỏ việc tự mình phát triển.

Số phận tương lai của con cái không phải do trời định, mà liên quan mật thiết đến từng lời nói, hành vi của cha mẹ. Những chi tiết nhỏ trong cuộc sống chính là manh mối của vận mệnh.

Một gia đình nếu có thể mang lại sự ấm áp và sức mạnh cho con, dù điểm xuất phát bình thường, chúng cũng có thể tiến xa hơn.

Mong rằng mỗi người chúng ta, những người đang làm cha mẹ, đều có thể giữ gìn bản thân mình trước, rồi giữ gìn gia đình, truyền lại sự ôn hòa và chính trực cho thế hệ tiếp theo.

