Dùng kiếm chém người, hai anh em bị khởi tố

Theo đó, Công an huyện Hiệp Hòa vừa khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (SN 2001, trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) về Tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan đến vụ án này công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Kim Phố (SN 2001 là người cùng thôn với Tú) và Nguyễn Văn T (SN 2007, là em ruột Tú, hiện là học sinh lớp 12A5 trường THPT Hiệp Hòa số 5) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm đối tượng bị khởi tố (ảnh CA Hiệp Hoà).

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15/1/2025, tại khu vực Cổng trường THPT Hiệp Hòa số 5, Nguyễn Văn Tú, Hoàng Kim Phố cùng với Nguyễn Văn T đã có hành vi dùng kiếm, chổi tre, chân tay không đuổi, chém, đánh gây thương tích cho anh An Đức Tài (SN 2002, trú tại: thị trấn Thắng, Hiệp Hòa) và anh Nguyễn Văn Giang (SN 2004, Trú tại: An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong quá trình học tập giữa cháu Nguyễn Văn T với bạn cùng lớp là cháu Phạm Đức Đỗ Hải L (SN 2007) nên T và L đã gọi người thân của mình đến cổng trường, chờ tan học để "nói chuyện", giải quyết mâu thuẫn và xảy ra sự việc như trên.

Quá trình nói chuyện giữa 2 bên đã xảy ra xô sát, đuổi đánh nhau tại cổng trường THPT Hiệp Hòa số 5 đúng vào thời điểm học sinh tan học làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, gây tâm lý sợ hãi đối với các em học sinh.