Gây rối tại chốt 141, nhóm ‘choai choai’ bị khởi tố

Tối 17/12/2024, Nguyễn Gia Minh, Nguyễn Việt Anh (cùng SN 2006, ở huyện Thường Tín, Hà Nội), N.Đ.H và Nguyễn Công H (cùng SN 2007, trú tại Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội) uống nước tại thị trấn Thường Tín. Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, cả nhóm đi về đến vòng xuyến đường Nguyễn Vĩnh Tích thì Việt Anh có nói có chốt 141 và rủ cả nhóm xuống xem.



Cả nhóm đi theo đường tỉnh lộ 427 theo hướng đi ra quốc lộ 1A, phóng nhanh, rú ga, bấm còi hướng về tổ 141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Himlam.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Khi gần đến nơi thì thấy có 02 đồng chí Công an trong tổ 141 đi ra giữa đường ra hiệu lệnh dừng xe đối với 02 xe. Tuy nhiên nhóm không dừng lại mà tiếp tục phóng nhanh vượt lách qua 02 đồng chí Công an. Khi đến ngã tư Himlam thì xe mô tô do Đ.H chở Minh va chạm với xe ô tô làm 2 đối tượng ngã xuống đường bị sây sát ngoài da vùng tay, trán.

Căn cứ vào tài liệu điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can Nguyễn Gia Minh, Nguyễn Việt Anh, N.Đ.H, N.C.H về hành vi gây rối trật tự công cộng.