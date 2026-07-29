7 phép lịch sự càng dạy sớm con càng dễ thành công
GĐXH - Phép lịch sự không chỉ giúp trẻ ghi điểm trong mắt mọi người mà còn góp phần hình thành nhân cách và những mối quan hệ tốt đẹp.
30 năm đứng lớp, thầy giáo chỉ ra 4 kiểu cha mẹ dễ nuôi dạy con thành công nhấtNuôi dạy con -
GĐXH - Theo ông, phần lớn học sinh sau này đạt được thành tựu đều có điểm chung là được nuôi dạy trong những gia đình sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.
Cha mẹ đừng bỏ lỡ: 8 biểu hiện của trẻ có tư duy sáng tạo vượt trộiNuôi dạy con -
GĐXH - Không phải mọi đứa trẻ sáng tạo đều học xuất sắc hay nổi bật từ sớm. Tuy nhiên, các em thường có cách quan sát, suy nghĩ và giải quyết vấn đề rất khác biệt.
Nửa đời người mới ngộ ra: Dạy con gái phải '3 tránh', dạy con trai phải '3 không'Nuôi dạy con -
GĐXH - Dù là con gái hay con trai, mỗi đứa trẻ đều cần được cha mẹ yêu thương, tôn trọng và giáo dục đúng cách.
Nhiều cha mẹ nhận ra quá muộn: Con gái thiếu 4 bài học này dễ chịu thiệt cả đờiNuôi dạy con -
GĐXH - Trước khi con gái bước vào đời, điều cha mẹ có thể trao không chỉ là tình yêu thương hay vật chất mà còn là những bài học giúp con đủ bản lĩnh để đối mặt với những thử thách phía trước.
Con trai nói: 'Bạn nào trong lớp cũng giàu', câu trả lời của mẹ gây tranh cãi dữ dộiNuôi dạy con -
GĐXH - Khi con trai tâm sự "bạn nào trong lớp cũng giàu", người mẹ đã đưa ra câu trả lời được nhiều người tán dương. Thế nhưng, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện lại chưa được người mẹ chạm tới.
Mẹ thạc sĩ hy sinh cả sự nghiệp vì con, kết cục đau lòng khiến ai cũng phải nghĩ lại về cách dạy conNuôi dạy con -
GĐXH - Theo nhiều chuyên gia, điều quyết định hiệu quả của việc dạy con không nằm ở sự hy sinh, mà ở cách cha mẹ sống và đồng hành cùng con mỗi ngày.
2 bà mẹ, 2 cách giáo dục, 25 năm sau tạo ra 2 số phận hoàn toàn trái ngượcNuôi dạy con -
GĐXH - Cùng lớn lên trong những điều kiện tương tự nhưng chỉ khác cách cha mẹ giáo dục, hai đứa trẻ có thể bước vào tuổi trưởng thành với hai số phận hoàn toàn trái ngược.
Cha mẹ thông thái luôn ghi nhớ 7 quy tắc giáo dục: Con lớn lên tự tin, EQ caoNuôi dạy con -
GĐXH - Giáo dục con cái không chỉ là dạy kiến thức mà còn là cách cha mẹ ứng xử mỗi ngày.
Không phải nghèo, đây mới là 3 kiểu gia đình khiến trẻ bất hạnh nhấtNuôi dạy con -
GĐXH - Theo các chuyên gia tâm lý, môi trường gia đình có thể để lại những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng đến tính cách và hạnh phúc của trẻ khi trưởng thành.
Cha mẹ càng làm tốt 3 điều này, con lớn lên càng được nhiều người yêu quýNuôi dạy con -
GĐXH - Có những đứa trẻ đi đến đâu cũng được bạn bè yêu mến, thầy cô quý trọng, người lớn dành nhiều thiện cảm. Điều đặc biệt là sức hút ấy không tự nhiên mà có. Theo các chuyên gia tâm lý, phía sau những đứa trẻ được nhiều người yêu quý thường là cách nuôi dạy rất nhất quán của cha mẹ, đặc biệt ở ba thói quen tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và khả năng xây dựng các mối quan hệ.