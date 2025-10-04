UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, chương trình Lễ hội Thành Tuyên 2025 với điểm nhấn là Đêm hội Thành Tuyên sẽ diễn ra tối 4/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lũ từ đêm 29/9 đến ngày 1/10, khiến nhiều khu vực tại Tuyên Quang ngập sâu. Đến nay địa phương này ghi nhận 6 người chết và mất tích, hơn 4 nghìn căn nhà và gần 3.000 ha cây trồng bị ngập.

Để tập trung cao độ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ hoàn lưu bão số 10 gây ra tại các địa phương, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng các hoạt động Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở VHTTDL Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025. Đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh niên dừng tổ chức Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

UBND tỉnh Tuyên Quang y êu cầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các đơn vị liên quan, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Kịp thời thông tin rộng rãi, đầy đủ, chính xác đến nhân dân, du khách về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.



