Đừng yêu nếu không muốn đau: Những cặp đôi cung hoàng đạo định sẵn không thể hòa hợp

Có những cặp đôi cung hoàng đạo sinh ra là để đồng hành, nhưng cũng có những cặp đôi càng yêu càng mệt mỏi, càng cố gắng lại càng làm đau nhau. Khi đặt trái tim nhầm chỗ, sự va chạm về tính cách và tư duy có thể khiến hai người trở thành "đôi đũa lệch", khó dung hòa dù tình cảm rất nhiều.

Cặp đôi cung hoàng đạo Xử Nữ – Bọ Cạp: Hấp dẫn ban đầu, tổn thương về sau

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, chuyện tình giữa Xử Nữ và Bọ Cạp hiếm khi đi đến một kết thúc trọn vẹn.

Sức hút bí ẩn của Bọ Cạp ban đầu dễ khiến Xử Nữ say đắm. Những tuyên ngôn tham vọng và phong thái cuốn hút bên ngoài khiến Xử Nữ tin rằng mình đã gặp đúng người, đúng duyên. Nhưng phía sau vẻ lạnh lùng ấy lại là một Bọ Cạp ỳ trệ, bảo thủ và dễ chìm trong u sầu.

Khi bước vào tình yêu, Xử Nữ dần nhận ra con người thật của Bọ Cạp không kiên cường như họ tưởng. Sự mỏi mệt, bi quan kéo dài nơi Bọ Cạp khiến cuộc sống chung dần trở nên nặng nề.

Trong khi đó, Xử Nữ lại có xu hướng hay phàn nàn, soi xét và đặt nặng vấn đề, điều mà Bọ Cạp hoàn toàn không thể chịu đựng.

Thế là hai mảnh ghép tưởng chừng hoàn hảo dần biến thành lưỡi dao cứa vào nhau.

Xử Nữ trách móc, Bọ Cạp chìm vào tiêu cực và tình yêu thay vì là nơi để bình yên lại trở thành lý do khiến đôi bên đều tổn thương sâu sắc.

Giải pháp tốt nhất có lẽ không phải là cố níu kéo, mà là đừng để duyên bén ngay từ đầu.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, chuyện tình giữa Xử Nữ và Bọ Cạp hiếm khi đi đến một kết thúc trọn vẹn. Ảnh minh họa

Cặp đôi cung hoàng đạo Sư Tử – Kim Ngưu: Tưởng hợp nhưng lại lệch nhịp

Những ngày đầu, Sư Tử xuất hiện như ánh mặt trời rực rỡ và làm cuộc sống bình lặng của Kim Ngưu thêm phần nhiều màu sắc.

Cả hai đều yêu cái đẹp, thích sự hưởng thụ và đam mê nghệ thuật, vì vậy mối quan hệ này lúc chớm nở đẹp chẳng khác gì một bản tình ca.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng giống tưởng tượng. Kim Ngưu cần cảm giác an toàn, muốn nỗ lực kiếm tiền và dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Ngược lại, Sư Tử lại mong một nhịp sống nhẹ nhàng, ổn định và không muốn bị cuốn vào áp lực của tương lai.

Trong khi Sư Tử thoải mái tận hưởng cuộc sống hiện tại, Kim Ngưu lại không thể ngừng lo toan.

Một người muốn tiến nhanh, một người muốn chậm rãi và khoảng cách trong mục tiêu tương lai khiến mâu thuẫn cứ thế lớn dần.

Khi tâm trí đã hướng về hai con đường khác nhau, cả nỗ lực của Kim Ngưu cũng khó bù đắp nổi. Vậy nên nếu không thể bao dung cho nhau, tình bạn có lẽ sẽ phù hợp hơn tình yêu.

Song Tử và Cự Giải lúc mới yêu luôn mang đến cho nhau cảm giác như tìm được đúng người. Ảnh minh họa

Cặp đôi cung hoàng đạo Song Tử – Cự Giải: Ngọt ngào lúc đầu, buồn bã về sau

Song Tử và Cự Giải lúc mới yêu luôn mang đến cho nhau cảm giác như tìm được đúng người.

Sự dí dỏm và vô tư của Song Tử giúp Cự Giải bước ra khỏi lớp vỏ an toàn và mở lòng với thế giới.

Cự Giải lại trở thành bến đỗ bình yên mà Song Tử có thể thoải mái chia sẻ mọi điều, giống như một người "bảo mẫu" đầy yêu thương.

Thế nhưng, thời gian dần bộc lộ vấn đề. Song Tử càng yêu càng dễ vô tâm, hay quên mong muốn và kỳ vọng của đối phương.

Những điều Cự Giải coi là nguyên tắc, là nhu cầu tinh thần thì Song Tử lại không thể ghi nhớ được.

Mỗi lần quên, mỗi lần lơ là của Song Tử vô tình lại trở thành một vết thương trong lòng Cự Giải.

Càng tổn thương, Cự Giải càng cố chấp níu giữ, cố làm mọi cách bồi đắp và ràng buộc tình cảm. Nhưng trái tim một khi đã lạc hướng thì càng trói càng mất.

Song Tử cảm thấy gò bó, còn Cự Giải càng đau khổ và cuối cùng, cả hai đều kiệt quệ.

Đôi khi, giải thoát cho nhau không phải là kết thúc buồn, mà là cách duy nhất để cả hai bình yên trở lại.

3 cặp đôi cung hoàng đạo yêu nhau chỉ toàn tổn thương

Tình yêu giữa các cung hoàng đạo vốn không phải lúc nào cũng đi theo quy luật hợp – khắc. Có những người gặp nhau là để chữa lành, nhưng cũng có những người gặp nhau chỉ để học cách buông bỏ.

Ba cặp đôi Xử Nữ – Bọ Cạp, Sư Tử – Kim Ngưu và Song Tử – Cự Giải là minh chứng rõ ràng rằng đôi khi sự khác biệt trong tính cách và quan điểm sống có thể khiến tình yêu trở thành phép thử đầy đau đớn.

Dù yêu rất nhiều nhưng khi không thể làm nhau hạnh phúc, buông tay không phải thất bại mà là sự tử tế với chính mình và với người còn lại.

Đúng người sẽ không làm bạn tổn thương nhiều đến vậy, và nếu duyên chưa đúng, hãy cứ để thời gian đưa mỗi người về đúng nơi họ thuộc về.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.