Nghỉ hưu sớm trước tuổi 40: Bí quyết gây sốc của cô gái lương 27 triệu đồng/tháng

Không đợi đến tuổi 60, một cô gái 24 tuổi ở Hồ Nam (Trung Quốc) đang gây chú ý khi công khai kế hoạch nghỉ hưu sớm sau 4.500 ngày.

Nghỉ hưu sớm trước tuổi 40: 4.500 ngày đếm ngược để đổi lấy tự do tài chính

Ở tuổi 24, khi nhiều người còn đang loay hoay xây dựng sự nghiệp, Tiểu Cố (tên đã thay đổi) đã lên kế hoạch nghỉ hưu sớm một cách cụ thể và kỷ luật.

Cô tự tay làm "lịch đếm ngược 4.500 ngày nghỉ hưu sớm", bắt đầu từ 13/3/2023. Mỗi ngày trôi qua, cô gạch đi một ô vuông – như một bước tiến gần hơn đến mục tiêu độc lập tài chính.

Theo tính toán, cô cần gần 13 năm để tích lũy đủ 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,7 tỷ đồng). Nếu đúng tiến độ, cô có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 37.

Ý tưởng này đến sau khi cô tìm hiểu về phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early – Độc lập tài chính, Nghỉ hưu sớm).

Thông qua cộng đồng hơn 220.000 thành viên trên nền tảng Douban, cô học cách tăng thu nhập, giảm chi tiêu và đầu tư an toàn để từng bước tiến đến mục tiêu nghỉ hưu sớm.

Với Tiểu Cố, nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với ngừng làm việc. Đó là quyền lựa chọn làm công việc mình yêu thích, có thể mở một cửa hàng nhỏ, viết blog du lịch hoặc trở thành travel blogger tự do.

Cuốn lịch đếm ngược ngày nghỉ hưu của Tiểu Cố

Chi tiêu 51.000 đồng/ngày để phục vụ mục tiêu nghỉ hưu sớm

Để đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm, Tiểu Cố áp dụng lối sống tối giản gần như tuyệt đối.

Với mức lương khoảng 8.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 27 triệu đồng), cô từng tiết kiệm 7.985 nhân dân tệ trong một tháng, tức gần như không tiêu gì ngoài 15 tệ (51.000 đồng).

Cách cô tối ưu chi phí phục vụ kế hoạch nghỉ hưu sớm gồm: không mất tiền thuê nhà, tiền điện nước do bạn trai chi trả, bữa sáng và trưa ăn miễn phí tại công ty.

Hóa đơn điện thoại và chi phí đi lại được thanh toán bằng tiền lãi đầu tư.

Bữa tối chủ yếu là thực phẩm giá rẻ hoặc "săn" khuyến mãi 0 đồng. Mỹ phẩm và đồ chăm sóc cá nhân chỉ mua một lần mỗi năm vào dịp giảm giá lớn.

Quần áo không dùng đến được bán lại để tăng thêm khoản tiết kiệm.

Có ngày thu nhập lãi đầu tư 10 nhân dân tệ, chi tiêu chỉ 2,28 tệ. Toàn bộ chiến lược chi tiêu đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất: đẩy nhanh tiến độ nghỉ hưu sớm.

Không chỉ tiết kiệm, cô còn đầu tư để rút ngắn hành trình nghỉ hưu sớm

Để nghỉ hưu sớm bền vững, Tiểu Cố không chỉ "thắt lưng buộc bụng" mà còn xây dựng nguồn thu nhập thụ động.

Tổng tài sản hiện tại của cô đạt 656.000 nhân dân tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng), tương đương hoàn thành 32,8% kế hoạch nghỉ hưu sớm.

Với sự hỗ trợ của gia đình, cô đã mua một căn hộ tại Hồ Nam với giá 500.000 nhân dân tệ. Căn hộ này cho thuê 2.600 nhân dân tệ/tháng, tạo dòng tiền ổn định. Phần còn lại đầu tư vào quỹ trái phiếu để đảm bảo an toàn.

Cô không đầu tư mạo hiểm, không chạy theo lợi nhuận cao bất thường. Với cô, nghỉ hưu sớm phải đi kèm sự bền vững và kiểm soát rủi ro.

Nghỉ hưu sớm gây tranh cãi: Gia đình phản đối, bạn trai đồng hành

Khi biết con gái muốn nghỉ hưu sớm trước tuổi 40, bố mẹ Tiểu Cố ban đầu phản đối. Trong suy nghĩ của họ, công việc ổn định và làm việc đến tuổi hưu truyền thống mới là con đường an toàn.

Tuy nhiên, Tiểu Cố cho rằng mục tiêu nghỉ hưu sớm không phải trốn tránh trách nhiệm mà là chuẩn bị cho tương lai.

Cô muốn có cảm giác an toàn tài chính, không phụ thuộc và có thể chủ động chăm sóc cha mẹ khi cần.

Bạn trai cô sau khi nghiên cứu kế hoạch nghỉ hưu sớm cũng bị thuyết phục bởi sự chi tiết và tính khả thi. Hiện cả hai cùng xây dựng lộ trình tài chính riêng, cùng hướng đến tự do tài chính.

Nghỉ hưu sớm: Xu hướng mới hay lối sống quá cực đoan?

Câu chuyện nghỉ hưu sớm của Tiểu Cố tạo ra nhiều tranh luận. Một số người ngưỡng mộ sự kỷ luật và tầm nhìn dài hạn.

Số khác cho rằng mức chi tiêu quá thấp và sự hỗ trợ từ gia đình khiến mô hình này khó nhân rộng.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng xu hướng nghỉ hưu sớm đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ châu Á.

Trong bối cảnh áp lực công việc và chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều người xem nghỉ hưu sớm là cách để giành lại quyền làm chủ thời gian và cuộc sống.

Với Tiểu Cố, 4.500 ngày không chỉ là con số. Đó là lời cam kết cho một hành trình nghỉ hưu sớm đầy kỷ luật, nơi mỗi đồng tiết kiệm hôm nay đều góp phần xây dựng tự do ngày mai.