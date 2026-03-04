Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời: Đỉnh cao của sức mạnh của sự im lặng đúng lúc

Thứ tư, 10:23 04/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bạn đã bao giờ rơi vào khoảnh khắc bị đồng nghiệp hiểu lầm nhưng không biết phải giải thích sao cho vừa, hay khi đối diện với cơn thịnh nộ của người thân, bạn định nói rồi lại thôi?

Cuộc sống đôi khi giống như một cuộc so găng không tiếng động. Chúng ta im lặng không phải vì không muốn nói, mà vì nhận ra rằng có những lúc, sự tĩnh lặng còn có sức mạnh hơn ngàn vạn lời giải thích. "Nước sâu chảy chậm, người khôn ít lời" – đó không phải là sự yếu đuối, mà là đỉnh cao của một tâm hồn đã kinh qua phong ba để đạt tới sự bình thản.

Im lặng đúng lúc: Đỉnh cao sức mạnh của người khôn ngoan - Ảnh 1.

Nhiều khi sự im lặng còn có sức mạnh hơn ngàn vạn lời giải thích. Ảnh minh họa

Đỉnh cao của người khôn ngoan: Im lặng đúng lúc

Nỗi đau từ những cảm xúc "không màu"

Trong cuộc sống, có rất nhiều cung bậc cảm xúc thực tế không cần phải nói ra. Tâm lý học có một khái niệm gọi là "kìm nén cảm xúc" – tức là khi đối mặt với áp lực hoặc xung đột, chúng ta chọn cách cất giấu nỗi lòng thay vì bộc lộ.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 60% người làm việc nơi công sở thường xuyên cảm thấy gánh nặng tâm lý nặng nề vì không thể bày tỏ cảm xúc thật. Tuy nhiên, việc kìm nén quá mức có thể dẫn đến lo âu, mất ngủ và mệt mỏi thể chất. Vậy làm sao để sự im lặng không trở thành gánh nặng, mà trở thành một loại trí tuệ?

Im lặng là một loại bản lĩnh, không phải sự yếu đuối

Người xưa có câu: "Nước càng sâu, dòng chảy càng êm; người càng bản lĩnh, lời nói càng ít". Đây không phải là biểu hiện của sự nhu nhược, mà là minh chứng của một nhân cách trưởng thành.

Khi một người có thể làm chủ được cảm xúc, không dễ dàng nổi giận, không tùy tiện phán xét người khác, họ sẽ dễ dàng nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ xung quanh. Sự im lặng lúc này chính là một khoảng nghỉ cần thiết để soi rọi nội tâm, giúp ta nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn.

Im lặng đúng lúc: Đỉnh cao sức mạnh của người khôn ngoan - Ảnh 2.

Sức mạnh thực sự là biết khi nào nên im lặng và lúc nào cần lên tiếng. Ảnh minh họa

Làm thế nào để đạt được cảnh giới "Nước sâu tĩnh lặng"?

Để rèn luyện được phong thái điềm tĩnh, ít nói nhưng đầy sức nặng, bạn có thể áp dụng 3 bí quyết sau:

Nhận diện cảm xúc, không vội phản hồi: Khi cảm thấy tức giận hoặc uất ức, hãy tạm dừng lại 3 giây và hít thở sâu. Hành động nhỏ này giúp đại não có thời gian bình tĩnh lại, giảm thiểu những lời nói hay hành vi bốc đồng gây hối tiếc về sau.

Đặt mình vào vị trí của người khác: Mỗi người đều có hoàn cảnh và góc nhìn riêng. Khi thử đứng ở vị trí của đối phương, bạn sẽ nhận ra nhiều mâu thuẫn vốn có thể hóa giải dễ dàng bằng sự thấu hiểu thay vì tranh cãi.

Dùng hành động thay cho lời nói: Đôi khi, một hành động tử tế có giá trị hơn vạn lời hoa mỹ. Sự im lặng bên cạnh một người bạn đang đau khổ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần câu nói xã giao "Tôi hiểu bạn".

Những hiểu lầm tai hại về sự im lặng

Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng im lặng, nhiều người thường mắc phải hai sai lầm phổ biến:

Cố nhịn để tránh rắc rối: Nhầm tưởng rằng nén nhịn là giải quyết vấn đề, nhưng thực chất chỉ đang tích tụ "bom nổ chậm" trong lòng.

Coi im lặng là yếu thế: Sợ rằng không lên tiếng sẽ bị coi là không biết bảo vệ mình.

Sức mạnh thực sự là biết khi nào nên im lặng và lúc nào cần lên tiếng. Nước sâu tĩnh lặng không có nghĩa là không có tiếng sóng; người khôn kiệm lời không có nghĩa là lạnh lùng. Đó là sự lắng đọng của nội tâm, là một loại trí tuệ sống thượng thừa.

Còn bạn, bạn đã từng trải qua khoảnh khắc "không thể thốt nên lời" chưa? Bạn chọn im lặng hay bày tỏ? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình để chúng ta cùng tìm thấy giải pháp tốt nhất cho cuộc sống.

Về già, giữ được 2 điều này hậu vận an yên, phúc khí đầy nhàVề già, giữ được 2 điều này hậu vận an yên, phúc khí đầy nhà

GĐXH - Về già, nếu sở hữu hai thói quen dưới đây sẽ giúp bạn có một tuổi già viên mãn, được người đời kính trọng.

Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợVề già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợ

GĐXH - Về già mới hiểu ra, có những mối quan hệ cần được chăm chút bằng sự chừng mực và khoảng cách, đặc biệt là với con rể.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không phải giàu hay nghèo, đạt được 5 điều này mới là phúc khí lớn nhất

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không phải giàu hay nghèo, đạt được 5 điều này mới là phúc khí lớn nhất

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Tuổi già: 5 việc tuyệt đối đừng làm để hậu vận an nhiên, tự tại

Tuổi già: 5 việc tuyệt đối đừng làm để hậu vận an nhiên, tự tại

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Tuổi già: 5 nhu cầu 'khó nói', nhu cầu cuối dù khát khao đến mấy cũng chẳng ai dám nói ra

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Cùng chuyên mục

Con số may mắn đổi vận cho 12 cung hoàng đạo năm 2026: Ai trúng vận đỏ, ai bùng nổ tiền tài?

Con số may mắn đổi vận cho 12 cung hoàng đạo năm 2026: Ai trúng vận đỏ, ai bùng nổ tiền tài?

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều biến chuyển với 12 cung hoàng đạo. Mỗi cung sẽ mang trong mình một "mật mã vận may" riêng thông qua những con số và gam màu chủ đạo.

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Sự việc không chỉ khiến quan khách bàng hoàng mà còn đặt ra câu hỏi: Làm sao để xử lý dứt điểm mối quan hệ với người yêu cũ, tránh những hệ lụy khó lường?

Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên 'thương con'

Đến tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Có một cái bẫy tài chính mang tên 'thương con'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Dù đã bước vào tuổi nghỉ hưu, không ít cha mẹ vẫn tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm tài chính với con cái đã trưởng thành.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không phải giàu hay nghèo, đạt được 5 điều này mới là phúc khí lớn nhất

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không phải giàu hay nghèo, đạt được 5 điều này mới là phúc khí lớn nhất

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Hóa ra, thước đo hạnh phúc ở tuổi nghỉ hưu chưa bao giờ là mức lương hưu cao hay thấp, cũng chẳng phải những chuyến du lịch sang chảnh, mà nằm ở những giá trị "ngầm" mà không phải gia đình nào cũng có được.

Con gái thích nghe câu tỏ tình nào nhất? 4 lời nói tưởng đơn giản mà khiến nàng 'đổ gục'

Con gái thích nghe câu tỏ tình nào nhất? 4 lời nói tưởng đơn giản mà khiến nàng 'đổ gục'

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Con gái thường rung động trước những câu tỏ tình chân thành, thể hiện sự trân trọng và nghiêm túc như: khẳng định mong muốn đồng hành lâu dài, công nhận giá trị của cô ấy và bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng, giản dị nhưng xuất phát từ cảm xúc thật.

Nhân phẩm cao hay thấp, nhìn cách họ đối xử với 3 điều này là rõ

Nhân phẩm cao hay thấp, nhìn cách họ đối xử với 3 điều này là rõ

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Trước khi đánh giá một mối quan hệ, điều quan trọng không phải là họ khéo léo ra sao, mà là nhân phẩm của họ đứng ở vị trí nào.

Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá 'kén'

Càng xinh đẹp, giỏi giang càng khó lấy chồng: 3 cung hoàng đạo ế vì quá 'kén'

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, có những cung hoàng đạo nữ thường xuyên rơi vào tình trạng "ế bền vững" không phải vì kém hấp dẫn, mà vì… quá kén chọn.

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cả đời thắt lưng buộc bụng, đến khi về già có lương hưu vẫn chẳng nỡ tiêu một đồng của con cái. Họ từ chối quà cáp vì sợ con khổ, trả lại tiền nong vì sợ con nghèo. Thế nhưng, họ không biết rằng: Từ chối lòng hiếu thảo đôi khi lại là cách nhanh nhất để đẩy con cái ra xa.

Tuổi già: 5 việc tuyệt đối đừng làm để hậu vận an nhiên, tự tại

Tuổi già: 5 việc tuyệt đối đừng làm để hậu vận an nhiên, tự tại

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bước vào tuổi già, có 5 điều mà người cao tuổi tuyệt đối không nên dấn thân vào để tránh lặp lại những vết xe đổ không đáng có.

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

Xem nhiều

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Tại sao về già, con cho tiền thì cứ cầm nhưng đừng làm việc này?: Cha mẹ yêu con phải tính kế lâu dài

Gia đình
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng
Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Những con giáp nữ là 'phúc tinh' của chồng con, hôn nhân càng lâu càng giàu

Gia đình
Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top