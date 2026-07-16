'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Người dân phấn khởi khi được khám sức khỏe miễn phí

Ngay từ khoảng 7 giờ sáng, theo ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) rất đông người dân có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội (số 10 Phúc Lý, phường Tây Tựu, Hà Nội) để làm thủ tục khám sức khỏe miễn phí. Nhiều người cho biết đã đến từ rất sớm để được kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Có mặt tại bệnh viện từ 6 giờ 20 phút, bà Vũ Thị Khánh (tổ dân phố Đông Ba 1, phường Thượng Cát) chia sẻ: "Bình thường mỗi năm tôi chỉ đi khám sức khỏe được một lần theo diện bảo hiểm y tế, nên nay được đi khám sức khỏe như này phấn khởi tham gia ngay. Việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân là rất tốt. Ai cũng mong muốn có những đợt khám như thế này để biết tình trạng sức khỏe của mình, phát hiện sớm nếu có bệnh."

Cùng chung niềm vui, bà Lê Thị Đấu (70 tuổi, phường Thượng Cát) bày tỏ: "Tôi thấy chương trình khám sức khỏe phục vụ người dân như thế này là quá tốt. Ở tuổi 70 như tôi vẫn được Nhà nước quan tâm như vậy, tôi rất xúc động và thấy mình thật may mắn."

Từ 7h sáng, rất đông người dân có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để làm thủ tục khám sức khỏe miễn phí.

Theo BS.CKII. Lê Đăng Thuyết - Phó giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, chương trình khám sức khỏe miễn phí được triển khai theo Kế hoạch số 6243/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

Bệnh viện Lão khoa Hà Nội được Sở Y tế giao phối hợp khám cho người dân thuộc 5 phường gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu và Phú Diễn. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, bệnh viện đã phối hợp với UBND các phường rà soát danh sách người dân, phân nhóm ưu tiên, bố trí nhân lực, trang thiết bị và xây dựng kế hoạch tổ chức khám bảo đảm thuận lợi, khoa học.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí của Bệnh viện Lão khoa Hà Nội được triển khai theo lộ trình từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026 đối với các phường được phân công phụ trách. Trong đó, đợt đầu tiên diễn ra từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2026 dành cho người dân phường Thượng Cát. Sau đó, bệnh viện sẽ lần lượt phối hợp với UBND và Trạm Y tế các phường Tây Tựu, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Phú Diễn để tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thuộc nhóm 1 và nhóm 5, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội.

Việc triển khai đồng bộ chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời phát huy vai trò phối hợp giữa bệnh viện và y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện cho người dân Thủ đô.

Bệnh viện Lão khoa Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kì miễn phí cho người dân theo kế hoạch của Thành phố Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội

Đại diện bệnh viện BS.CKII. Lê Đăng Thuyết Bệnh cho biết, điểm khác biệt của chương trình lần này là toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật lên Hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định của thành phố Hà Nội.

Người dân có thể tra cứu kết quả khám của mình trên hệ thống, đồng thời dữ liệu sẽ được lưu trữ xuyên suốt để phục vụ công tác theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân, việc số hóa dữ liệu còn giúp ngành y tế thống kê mô hình bệnh tật, dự báo xu hướng dịch tễ và xây dựng các chính sách chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng địa phương.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám sức khỏe định kỳ mà còn hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân. Đối với các trường hợp phát hiện mắc bệnh, đặc biệt là người cao tuổi có bệnh mạn tính hoặc bệnh nền, bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch theo dõi, hướng dẫn tái khám và thực hiện các xét nghiệm, khám chuyên sâu khi cần thiết nhằm bảo đảm việc điều trị được liên tục và hiệu quả.

Nhiều người tưởng khỏe mạnh nhưng qua khám mới phát hiện bệnh

Theo BS.CKII Lê Tuyết Hạnh, Trưởng phòng Khám đa khoa, Bệnh viện Lão khoa Hà Nội, ngay trong ngày đầu triển khai, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ mà trước đó người dân hoàn toàn không biết.

"Người dân đến khám phát hiện khá nhiều bệnh lý khác nhau, phổ biến là bệnh tim mạch, bệnh tiêu hóa và nhiều bệnh nội khoa khác. Điều đáng nói là rất nhiều người trước khi đến khám đều nghĩ mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, qua quá trình khám sàng lọc, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ cần được theo dõi," bác sĩ Hạnh cho biết.

Theo bác sĩ, hiện nay mô hình bệnh tật rất đa dạng, hầu như cơ quan nào cũng có thể xuất hiện bệnh lý. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày hôm nay 16/7 có khoảng 300 người dân đã tới khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Lão khoa.

Qua thực tế thăm khám, bác sĩ nhận thấy đa số người dân đã có ý thức quan tâm hơn đến sức khỏe. Nhiều người chủ động khám định kỳ từ 3-6 tháng một lần nhờ chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được bao phủ rộng.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chủ quan vì nghĩ mình khỏe mạnh nên chưa từng đi kiểm tra sức khỏe. Chỉ đến khi tham gia chương trình khám miễn phí, họ mới phát hiện mắc tăng huyết áp, tiền đái tháo đường hoặc các bệnh lý khác.

"Đây đều là những bệnh ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng nên người bệnh rất dễ chủ quan. Nếu được phát hiện sớm, người dân chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập và sinh hoạt hợp lý thì hoàn toàn có thể kiểm soát, thậm chí ngăn bệnh tiến triển," bác sĩ Hạnh nhấn mạnh.

Không chỉ khám và phát hiện bệnh, các bác sĩ còn dành nhiều thời gian tư vấn về dinh dưỡng, luyện tập và thay đổi lối sống cho từng người dân.

Theo BSCKII Lê Tuyết Hạnh, ngành y tế đang từng bước chuyển từ mô hình điều trị sang y tế dự phòng theo chủ trương của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

"Trong quá trình khám, chúng tôi tư vấn rất kỹ về chế độ ăn uống, luyện tập, sinh hoạt phù hợp với từng bệnh lý. Ví dụ với bệnh nhân đái tháo đường, trước đây nhiều người nghĩ phải kiêng tuyệt đối nhiều loại thực phẩm, nhưng hiện nay bác sĩ sẽ hướng dẫn chế độ dinh dưỡng khoa học, cân đối để vừa kiểm soát bệnh vừa bảo đảm chất lượng cuộc sống."

Kế hoạch khám sức khỏe miễn phí toàn dân Hà Nội năm 2026 Theo Kế hoạch số 6243/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội, từ năm 2026, thành phố triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho toàn bộ người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Chương trình đặt mục tiêu 100% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, đồng thời phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn chăm sóc sức khỏe và chuyển tuyến điều trị kịp thời khi cần thiết. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12/2026 sẽ ưu tiên khám cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người có công, hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các nhóm đối tượng theo lộ trình của thành phố, với sự phối hợp giữa các bệnh viện, trạm y tế và chính quyền địa phương.

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