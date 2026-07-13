Hà Nội siết chi khám chữa bệnh BHYT, rà soát bệnh viện có chi phí tăng bất thường

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân? GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Rà soát bệnh viện có chi phí BHYT tăng bất thường

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phân tích dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở y tế đề nghị thanh toán. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH sẽ cảnh báo những đơn vị có mức chi tăng cao so với cùng kỳ năm trước hoặc cao hơn so với các cơ sở có cùng cấp chuyên môn, chuyên khoa.

Đối với các cơ sở có chi phí gia tăng bất thường, BHXH thành phố sẽ phối hợp với Sở Y tế tổ chức làm việc, yêu cầu rà soát nguyên nhân, chấn chỉnh và điều chỉnh kịp thời nhằm sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu BHXH Hà Nội tăng cường kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế.

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó tập trung rà soát các cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh tăng cao bất thường, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Ảnh: Bảo Loan

Những khoản chi không đúng quy định, không đủ điều kiện thanh toán hoặc không phù hợp với hồ sơ bệnh án, phạm vi quyền lợi BHYT và quy định chuyên môn sẽ bị từ chối thanh toán hoặc thu hồi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Song song với đó, BHXH thành phố phải thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định; đồng thời rà soát điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở y tế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Siết chỉ định điều trị, ngăn lạm dụng quỹ BHYT

Thành phố yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Các bệnh viện phải xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị phù hợp với năng lực chuyên môn; kiểm soát chặt việc chỉ định điều trị nội trú, kê thêm giường bệnh, kê đơn thuốc, chỉ định xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật, bảo đảm đúng quy định và đúng nhu cầu điều trị của người bệnh.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến chuyên sâu và tuyến cơ bản tập trung tiếp nhận, điều trị các ca bệnh theo đúng phân cấp chuyên môn kỹ thuật.

Đối với những trường hợp chỉ khám sức khỏe, tái khám hoặc bệnh lý thông thường, các cơ sở y tế cần tư vấn, hướng dẫn người dân trở về cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc tuyến y tế cơ sở nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh BHYT chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát chi phí từ nay đến cuối năm; thường xuyên rà soát các khoản chi tăng cao theo cảnh báo của cơ quan BHXH, kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong việc sử dụng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và chỉ định điều trị nội trú.

Đáng chú ý, đối với các khoản chi đã được cơ quan BHXH cảnh báo nhưng cơ sở khám chữa bệnh không thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân và khắc phục, dẫn đến vượt dự kiến chi do nguyên nhân chủ quan, cơ quan BHXH sẽ không có căn cứ để xem xét điều chỉnh bổ sung dự toán và thanh toán phần chi vượt từ quỹ BHYT.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý chi, thành phố cũng yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh; tăng cường sử dụng thuốc generic theo quy định; thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người mắc bệnh mạn tính ổn định để tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm số lần đến bệnh viện và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.

UBND các xã, phường được giao tăng cường kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại các trạm y tế, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi lạm dụng hoặc trục lợi quỹ BHYT theo quy định của pháp luật.