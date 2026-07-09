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Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Thứ năm, 20:45 09/07/2026 | Y tế
Phương Thuận
Phương Thuận
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GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời hiện thực hóa chủ trương phát triển hệ thống y tế hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và đưa kỹ thuật cao tới gần người dân.

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Thực hiện ca phẫu thuật thành công ngay trong ngày khai trương

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình là một bệnh viện được xây dựng trên một diện tích 21 ha, thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, cho phép kết nối với hệ thống phần mềm quản trị, quản lý bệnh viện cũng như liên thông được các dữ liệu y tế giữa các đơn vị y tế trong hệ thống Bệnh viện Việt Đức.

Phát biểu tại lễ khai trương, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp người dân được tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí đi lại và góp phần giảm áp lực cho cơ sở Hà Nội.

Cơ sở Ninh Bình được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm từ cơ sở chính. Chất lượng chuyên môn được bảo đảm tương đương cơ sở Hà Nội, trong khi điều kiện phục vụ người bệnh sẽ thuận lợi hơn nhờ không gian khám chữa bệnh hiện đại và đồng bộ.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện vận hành 300 giường bệnh, điều động hơn 400 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế từ cơ sở Hà Nội về làm việc. Hằng ngày, đội ngũ chuyên gia từ Hà Nội sẽ được bố trí phương tiện đưa đón để trực tiếp khám, điều trị và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu tại cơ sở Ninh Bình. Theo lộ trình, đến cuối năm 2027, quy mô bệnh viện sẽ được nâng lên 1.000 giường bệnh.

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận và thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên tại cơ sở Ninh Bình trong ngày mở cửa. Ảnh BVCC

Ngay trong ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên và thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên.

Bệnh nhân là N.K.A. (SN 2008) ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình gặp tai nạn sinh hoạt vào tối 8/7. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đau nhiều và hạn chế vận động cổ chân trái.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị gãy kín hai mắt cá chân trái. Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp chuyên môn đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại cơ sở Ninh Bình mà không phải chuyển lên Hà Nội.

Việc tiếp nhận cấp cứu và triển khai ca phẫu thuật đầu tiên ngay trong ngày khai trương không chỉ là dấu mốc chuyên môn quan trọng mà còn cho thấy năng lực sẵn sàng của bệnh viện trong việc thực hiện các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, góp phần rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao cơ hội điều trị cho người bệnh.

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo bệnh viện thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh BVCC

Từng bước xây dựng trung tâm ngoại khoa hiện đại của khu vực

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là những dự án đầu tư có quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ của ngành y tế. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế, chính sách, yêu cầu kỹ thuật cũng như ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tại Lễ khai trương.

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết số 34/2025 của Chính phủ đã tháo gỡ những điểm nghẽn quan trọng, giúp hoàn thành phần xây dựng vào cuối năm 2025. Tiếp đó, Nghị quyết số 32 ngày 25/6/2026 tiếp tục tạo cơ chế để hai bệnh viện hoàn thiện các điều kiện vận hành và chính thức đi vào hoạt động.

Đến nay, các điều kiện về pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và chuyên môn đều đã đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân. Thực tế chỉ sau gần hai tuần hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 20.000 lượt khám bệnh; riêng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trong buổi sáng khai trương đã đón hơn 300 lượt người dân đến khám và thực hiện các ca phẫu thuật đầu tiên.

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình chuyên môn theo tiêu chuẩn của cơ sở Hà Nội, phát triển các chuyên ngành mũi nhọn phù hợp với nhu cầu khu vực, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần phát huy vai trò là cơ sở ngoại khoa tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện để bệnh viện phát huy hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư, từng bước xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành một trung tâm ngoại khoa hiện đại, có năng lực chuyên môn cao và có uy tín trong khu vực.

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân - Ảnh 5.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chính thức đưa bệnh viện đi vào hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế và các địa phương trong khu vực, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế nói chung, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với hai bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoạt động hiệu quả. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được Bộ Y tế phê duyệt từ năm 2014 với quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Bệnh viện được định hướng trở thành trung tâm ngoại khoa hiện đại của khu vực, phát triển các chuyên ngành thế mạnh như: chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, sọ não, đầu - mặt - cổ, lồng ngực, cột sống, cấp cứu ngoại khoa, hồi sức tích cực và cấp cứu ngoài bệnh viện.

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân - Ảnh 6.Phòng mổ Bệnh viện Việt Đức liên tục sáng đèn, lập kỷ lục ngay tuần đầu năm

Chỉ trong 6 ngày, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thực hiện 21 ca ghép tạng, nguồn hiến từ 4 người chết não và 6 người cho sống. Đặc biệt, trong số này có bệnh nhân ung thư được ghép đồng thời gan - thận.

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