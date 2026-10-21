Được mệnh danh 'Triệu Lệ Dĩnh bản Việt', Ngọc Xuân đẹp ngọt ngào từ đời đến phim 'Bò sữa bay'

Nối tiếp các dự án điện ảnh ăn khách hai năm qua, Ngọc Xuân sắp gặp lại khán giả qua vai nữ chính trong phim điện ảnh Bò sữa bay. Vai diễn San do cô thể hiện là một nhà khoa học vừa từ Cuba trở về, đang trong quá trình nghiên cứu công thức sữa mới cho nông trường bò sữa mà cha cô làm giám đốc.

Những ngày vùi mình trong thế giới lý tưởng khoa học của San bất chợt bị xáo trộn trước sự xuất hiện của bốn anh em Trâu, Béo, Đức, Lân - bốn công nhân tại nông trường. Bề ngoài, họ đến hỗ trợ San nghiên cứu, với nhiệm vụ thử nghiệm các phiên bản công thức sữa cô chế tạo. Thực chất, cả bốn tiếp cận cô với ý đồ đánh cắp công thức sữa với ước mong đổi đời. Cuộc gặp gỡ và đồng hành của họ làm nên nhiều tình huống bi hài cho phim.

Ngọc Xuân (ở giữa) và các diễn viên của phim.

Trong các hình ảnh đã được hé lộ của Bò sữa bay, Ngọc Xuân gây bất ngờ khi hiện diện với hình tượng khác biệt so với những ấn tượng bấy lâu cô để lại trong lòng công chúng. Không còn mái tóc dài dài thướt tha, cô trở nên năng động, cá tính với kiểu tóc tém lạ lẫm.

Người đẹp tiết lộ tạo hình này là ý tưởng của cô đóng góp cho nhân vật San. Theo hình dung của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, San búi tóc hoặc thả tóc dài. Nhưng sau khi đọc kịch bản, Ngọc Xuân cho rằng nhân vật từng tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây, lại làm công việc nghiên cứu, cần cá tính và hiện đại hơn các cô gái trẻ trong bối cảnh thập niên 1990 ở vùng cao nguyên.

Tuy nhiên, phải mất khá nhiều thời gian, qua nhiều lần thử các bộ tóc giả, Ngọc Xuân mới nhận được cái gật đầu đồng ý của đạo diễn cho mái tóc ngắn của mình. "Với Xuân, đây không phải sự hy sinh gì đâu. Xuân thích lắm. Cảm giác đã nhất của người diễn viên là thấy mình trở nên khác khi nhìn vào gương", cô tâm sự.

Trong cảm nhận của Ngọc Xuân, San có thể trong sáng nhưng không ngây thơ, có thể điềm đạm nhưng không hiền. Bên ngoài, San cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cũng có cuộc chiến nội tâm cần vượt qua. Với cô, đó là những điều thú vị của vai diễn này.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Ngọc Xuân.

Ngọc Xuân còn tiết lộ Gia Huy là người kết nối dàn cast với nhau, thường rủ nhóm bạn cùng đi chơi, "đầu trò" trong các buổi tụ họp, mang đến không khí vui vẻ trên trường quay. "Với bạn diễn nào, anh Huy cũng tìm được cách phối hợp ăn ý. Anh quan tâm tất cả bạn diễn và chăm chút vai diễn của chính mình", Ngọc Xuân chia sẻ.

Song song đó, những phút xiêu lòng của San trước anh công nhân chất phác Trâu (Nguyễn Hùng) cũng là mạch truyện được mong chờ của phim. Ngọc Xuân nói, cô biết đến Nguyễn Hùng từ phim ngắn Tàn sữa (cùng của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt). Khi đó, cô tưởng rằng anh là một diễn viên chuyên nghiệp. Gặp nhau trong các buổi casting, thử máy của Bò sữa bay, anh rất chịu khó pha trò để tạo không khí thoải mái.

Nữ diễn viên kể thêm: "Thời gian đầu trên phim trường, Hùng dường như trốn trong cái ổ riêng của mình, chắc là vì Hùng bận vừa tập trung cho vai diễn vừa viết nhạc cho phim. Nhưng về sau, khi có nhiều cảnh diễn chung, chúng tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn, lắng nghe những định hướng nghề nghiệp của nhau, cả hai hỗ trợ nhau nhiều hơn".

Một trong những cảnh phim cho Ngọc Xuân nhiều sự thăng hoa nhất ở Bò sữa bay là khi San về nhà Trâu sau buổi liên hoan, khi tỉnh cơn say được Trâu chơi đàn và hát tặng bài tình ca Viên đá nhỏ. Nữ diễn viên kể: "Nguyễn Hùng cho Xuân năng lượng chân thật, tươi sáng để dễ dàng truyền tải cảm xúc của San. Thực sự, Xuân được sống trong khoảnh khắc đó".

Ngọc Xuân yêu mến năng lượng sáng tạo trẻ trung của các bạn diễn trong Bò sữa bay. Với cô, đây là dự án điện ảnh đặc biệt, mang phong cách lạ ở Việt Nam với yếu tố kỳ ảo, hành động, tình cảm, hài hước và kể được câu chuyện gia đình, tình yêu, tuổi trẻ. "Huy Tít, Tiểu Vy và các bạn diễn viên khác đều đáng yêu. Nếu sau này có phim nào được gặp lại các bạn, tôi sẽ rất vui", cô bày tỏ.

Hình ảnh đời thực của nữ diễn viên Ngọc Xuân.

Bước vào nhân vật San cũng là cơ hội để Ngọc Xuân được cắt tóc ngắn giống thần tượng Anne Hathaway trong bom tấn Interstellar như cô ao ước từ lâu. Dù phim đóng máy đã hơn nửa năm, cô vẫn giữ kiểu tóc trong phim, tạo nên dấu ấn lạ trong các sự kiện, hoạt động thường ngày.

Bước ra khỏi bộ phim, Ngọc Xuân của đời thực gây thương nhớ bởi vẻ đẹp yêu kiều. Từ thời đi học, cô đã được nhận xét gương mặt nhiều nét giống ngôi sao Cbiz Triệu Lệ Dĩnh, được mệnh danh "Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt". Nữ diễn viên thú nhận có phần ngại ngùng trước danh xưng này.

Diễn viên Ngọc Xuân sinh năm 1999, là gương mặt trẻ của điện ảnh Việt Nam. Cô được chú ý với vai Miền trong phim Ngày xưa có một chuyện tình (2024), gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên. Sau vai diễn này, Ngọc Xuân tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh, từng bước khẳng định khả năng diễn xuất.



