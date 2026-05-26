Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải
GĐXH - Bé trai 12 tuổi nguy kịch sau đuối nước đã được cứu sống ngoạn mục. Từ ca bệnh, bác sĩ cảnh báo những sai lầm phổ biến khi sơ cứu có thể khiến nạn nhân mất “thời gian vàng”.
Sơ cứu đúng cách giúp cứu sống trẻ đuối nước
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp đuối nước nguy kịch ở trẻ em. Bệnh nhi là bé trai 12 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng và giảm oxy máu nghiêm trọng sau khi ngừng tim, ngừng thở do thiếu oxy kéo dài.
Theo các bác sĩ, trước đó trẻ bị chìm dưới nước vài phút, khi được đưa lên bờ đã mất ý thức. Người dân xung quanh đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện.
Đây được đánh giá là yếu tố mang tính quyết định giúp duy trì sự sống cho bệnh nhi trong "thời gian vàng".
Tại bệnh viện, trẻ được xác định tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng toàn thân do thiếu oxy. Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nhi lập tức triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát thân nhiệt và điều trị bảo vệ não.
Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhi cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn và không ghi nhận di chứng thần kinh.
Theo bác sĩ Hoàng Văn Kết, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi, trường hợp này cho thấy vai trò sống còn của việc sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường, đặc biệt là ép tim và thổi ngạt kịp thời.
Sai lầm khi sơ cứu đuối nước có thể khiến nạn nhân nguy kịch hơn
Các chuyên gia cảnh báo, nhiều người vẫn áp dụng các biện pháp truyền miệng sai lầm khi sơ cứu đuối nước, vô tình làm mất cơ hội cứu sống nạn nhân.
Một trong những sai lầm phổ biến là tập trung "xốc nước" bằng cách dốc ngược nạn nhân. Trên thực tế, lượng nước vào phổi không nhiều như tưởng tượng, việc xốc nước không những không hiệu quả mà còn có thể làm nạn nhân sặc, đồng thời bỏ lỡ bước quan trọng nhất là ép tim và thổi ngạt.
Một số phương pháp dân gian như đặt trẻ nằm sấp trên lu rồi lăn qua lại, đốt rơm… cũng hoàn toàn không có cơ sở khoa học, thậm chí gây bỏng và làm chậm quá trình cấp cứu.
Đáng lo ngại, nhiều trường hợp không tiến hành ép tim, thổi ngạt ngay lập tức hoặc thực hiện sai vị trí. Việc ép bụng thay vì ép tim có thể khiến nạn nhân nôn, tăng nguy cơ sặc và làm tình trạng nặng hơn.
Theo bác sĩ, nguyên tắc quan trọng nhất là ngay khi đưa nạn nhân lên bờ cần kiểm tra ý thức, hô hấp và tiến hành hồi sức tim phổi càng sớm càng tốt.
Chủ động phòng tránh đuối nước trong mùa hè
Mùa hè là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý giám sát trẻ khi tiếp xúc với môi trường nước như ao, hồ, sông, biển.
Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức sơ cấp cứu cơ bản là rất cần thiết. Trẻ nhỏ tuyệt đối không được tiếp cận khu vực nước sâu khi không có người lớn đi kèm. Khi tham gia các hoạt động dưới nước hoặc di chuyển bằng tàu thuyền, cần mặc áo phao đầy đủ.
Ngoài ra, người dân không nên tự ý nhảy xuống cứu người khi không có kỹ năng, tránh gây nguy hiểm cho cả bản thân và nạn nhân.
Các bác sĩ nhấn mạnh, trong tai nạn đuối nước, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định. Việc nhận biết sớm, sơ cứu đúng cách và đưa đến cơ sở y tế kịp thời chính là chìa khóa giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và di chứng lâu dài.
Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thaoMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.
Bữa sáng lành mạnh: 'Chìa khóa vàng' cho sức khỏe và trí tuệ của học sinhMẹ và bé - 3 ngày trước
Nhiều học sinh hiện nay đang có thói quen bỏ bữa ăn quan trọng nhất trong ngày do ngủ dậy muộn, ngại ăn hoặc thậm chí nhịn ăn để giảm cân. Tuy nhiên việc đến trường với một chiếc bụng rỗng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm suy giảm cả thể chất lẫn kết quả học tập của trẻ.
Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quanMẹ và bé - 2 tuần trước
GĐXH - Phẫu thuật cho bé trai bị sưng vùng bìu trái, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bé mắc u tế bào mầm ác tính – một dạng ung thư nguy hiểm có nguy cơ di căn nếu không điều trị kịp thời.
Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cáchMẹ và bé - 2 tuần trước
GĐXH - Cá thu là loại cá quen thuộc trong bữa cơm Việt, nổi tiếng nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào tốt cho tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, loại cá này cũng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và người dị ứng hải sản.
Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơnSống khỏe - 3 tuần trước
GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.
Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp họcMẹ và bé - 3 tuần trước
GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.
Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuầnMẹ và bé - 4 tuần trước
GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.
Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phảiMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Từ những triệu chứng ban đầu giống cảm sốt thông thường, một bệnh nhi 14 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.
Bé gái 11 tuổi co giật, tăng huyết áp sau viêm họng do biến chứng viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầuMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Từ triệu chứng viêm họng tưởng chừng đơn giản, bé gái 11 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, tăng huyết áp và được chẩn đoán viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu.
Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ quaMẹ và bé - 1 tháng trước
GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.
Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơnSống khỏe
GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.