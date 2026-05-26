Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải

Thứ ba, 09:00 26/05/2026 | Mẹ và bé
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé trai 12 tuổi nguy kịch sau đuối nước đã được cứu sống ngoạn mục. Từ ca bệnh, bác sĩ cảnh báo những sai lầm phổ biến khi sơ cứu có thể khiến nạn nhân mất “thời gian vàng”.

Sơ cứu đúng cách giúp cứu sống trẻ đuối nước

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp đuối nước nguy kịch ở trẻ em. Bệnh nhi là bé trai 12 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng và giảm oxy máu nghiêm trọng sau khi ngừng tim, ngừng thở do thiếu oxy kéo dài.

Theo các bác sĩ, trước đó trẻ bị chìm dưới nước vài phút, khi được đưa lên bờ đã mất ý thức. Người dân xung quanh đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện.

Đây được đánh giá là yếu tố mang tính quyết định giúp duy trì sự sống cho bệnh nhi trong "thời gian vàng".

Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải - Ảnh 1.

Nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu được áp dụng ngay cho bệnh nhi bị đuối nước. Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, trẻ được xác định tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng toàn thân do thiếu oxy. Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nhi lập tức triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát thân nhiệt và điều trị bảo vệ não.

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhi cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Kết, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi, trường hợp này cho thấy vai trò sống còn của việc sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường, đặc biệt là ép tim và thổi ngạt kịp thời.

Sai lầm khi sơ cứu đuối nước có thể khiến nạn nhân nguy kịch hơn

Các chuyên gia cảnh báo, nhiều người vẫn áp dụng các biện pháp truyền miệng sai lầm khi sơ cứu đuối nước, vô tình làm mất cơ hội cứu sống nạn nhân.

Một trong những sai lầm phổ biến là tập trung "xốc nước" bằng cách dốc ngược nạn nhân. Trên thực tế, lượng nước vào phổi không nhiều như tưởng tượng, việc xốc nước không những không hiệu quả mà còn có thể làm nạn nhân sặc, đồng thời bỏ lỡ bước quan trọng nhất là ép tim và thổi ngạt.

Một số phương pháp dân gian như đặt trẻ nằm sấp trên lu rồi lăn qua lại, đốt rơm… cũng hoàn toàn không có cơ sở khoa học, thậm chí gây bỏng và làm chậm quá trình cấp cứu.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp không tiến hành ép tim, thổi ngạt ngay lập tức hoặc thực hiện sai vị trí. Việc ép bụng thay vì ép tim có thể khiến nạn nhân nôn, tăng nguy cơ sặc và làm tình trạng nặng hơn.

Theo bác sĩ, nguyên tắc quan trọng nhất là ngay khi đưa nạn nhân lên bờ cần kiểm tra ý thức, hô hấp và tiến hành hồi sức tim phổi càng sớm càng tốt.

Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chủ động phòng tránh đuối nước trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý giám sát trẻ khi tiếp xúc với môi trường nước như ao, hồ, sông, biển.

Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức sơ cấp cứu cơ bản là rất cần thiết. Trẻ nhỏ tuyệt đối không được tiếp cận khu vực nước sâu khi không có người lớn đi kèm. Khi tham gia các hoạt động dưới nước hoặc di chuyển bằng tàu thuyền, cần mặc áo phao đầy đủ.

Ngoài ra, người dân không nên tự ý nhảy xuống cứu người khi không có kỹ năng, tránh gây nguy hiểm cho cả bản thân và nạn nhân.

Các bác sĩ nhấn mạnh, trong tai nạn đuối nước, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định. Việc nhận biết sớm, sơ cứu đúng cách và đưa đến cơ sở y tế kịp thời chính là chìa khóa giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và di chứng lâu dài.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với "tử thần", giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nướcBác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình chạy đua với 'tử thần', giành lại nhịp tim cho bé 3 tuổi đuối nước

GĐXH - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu. Dù được gia đình và các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, hiện tình trạng của bé vẫn hết sức nguy kịch.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

2 bé trai tiên lượng xấu vì sai lầm khi cấp cứu đuối nước rất nhiều người hay gặp

2 bé trai tiên lượng xấu vì sai lầm khi cấp cứu đuối nước rất nhiều người hay gặp

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước: Cách sơ cứu đúng để cứu nạn nhân trong tích tắc

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước: Cách sơ cứu đúng để cứu nạn nhân trong tích tắc

Bé gái 19 tháng tuổi đuối nước ngay tại nhà từ vật dụng ít ai ngờ tới

Bé gái 19 tháng tuổi đuối nước ngay tại nhà từ vật dụng ít ai ngờ tới

Nhờ sơ cứu đúng cách thiếu niên đuối nước ngừng thở ở biển Rạng được cứu sống

Nhờ sơ cứu đúng cách thiếu niên đuối nước ngừng thở ở biển Rạng được cứu sống

Cùng chuyên mục

Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thao

Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thao

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

Bữa sáng lành mạnh: 'Chìa khóa vàng' cho sức khỏe và trí tuệ của học sinh

Bữa sáng lành mạnh: 'Chìa khóa vàng' cho sức khỏe và trí tuệ của học sinh

Mẹ và bé - 3 ngày trước

Nhiều học sinh hiện nay đang có thói quen bỏ bữa ăn quan trọng nhất trong ngày do ngủ dậy muộn, ngại ăn hoặc thậm chí nhịn ăn để giảm cân. Tuy nhiên việc đến trường với một chiếc bụng rỗng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm suy giảm cả thể chất lẫn kết quả học tập của trẻ.

Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Phẫu thuật cho bé trai bị sưng vùng bìu trái, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bé mắc u tế bào mầm ác tính – một dạng ung thư nguy hiểm có nguy cơ di căn nếu không điều trị kịp thời.

Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Cá thu là loại cá quen thuộc trong bữa cơm Việt, nổi tiếng nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào tốt cho tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, loại cá này cũng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và người dị ứng hải sản.

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Sống khỏe - 3 tuần trước

GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.

Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp học

Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp học

Mẹ và bé - 3 tuần trước

GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

Mẹ và bé - 4 tuần trước

GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Từ những triệu chứng ban đầu giống cảm sốt thông thường, một bệnh nhi 14 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

Bé gái 11 tuổi co giật, tăng huyết áp sau viêm họng do biến chứng viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu

Bé gái 11 tuổi co giật, tăng huyết áp sau viêm họng do biến chứng viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Từ triệu chứng viêm họng tưởng chừng đơn giản, bé gái 11 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, tăng huyết áp và được chẩn đoán viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu.

Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.

Xem nhiều

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Sống khỏe

GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển
Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

Mẹ và bé
Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Mẹ và bé
Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top