Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải

Sơ cứu đúng cách giúp cứu sống trẻ đuối nước

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp đuối nước nguy kịch ở trẻ em. Bệnh nhi là bé trai 12 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng và giảm oxy máu nghiêm trọng sau khi ngừng tim, ngừng thở do thiếu oxy kéo dài.

Theo các bác sĩ, trước đó trẻ bị chìm dưới nước vài phút, khi được đưa lên bờ đã mất ý thức. Người dân xung quanh đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện.

Đây được đánh giá là yếu tố mang tính quyết định giúp duy trì sự sống cho bệnh nhi trong "thời gian vàng".

Tại bệnh viện, trẻ được xác định tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng toàn thân do thiếu oxy. Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực Nhi lập tức triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát thân nhiệt và điều trị bảo vệ não.

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhi cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Kết, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi, trường hợp này cho thấy vai trò sống còn của việc sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường, đặc biệt là ép tim và thổi ngạt kịp thời.

Sai lầm khi sơ cứu đuối nước có thể khiến nạn nhân nguy kịch hơn

Các chuyên gia cảnh báo, nhiều người vẫn áp dụng các biện pháp truyền miệng sai lầm khi sơ cứu đuối nước, vô tình làm mất cơ hội cứu sống nạn nhân.

Một trong những sai lầm phổ biến là tập trung "xốc nước" bằng cách dốc ngược nạn nhân. Trên thực tế, lượng nước vào phổi không nhiều như tưởng tượng, việc xốc nước không những không hiệu quả mà còn có thể làm nạn nhân sặc, đồng thời bỏ lỡ bước quan trọng nhất là ép tim và thổi ngạt.

Một số phương pháp dân gian như đặt trẻ nằm sấp trên lu rồi lăn qua lại, đốt rơm… cũng hoàn toàn không có cơ sở khoa học, thậm chí gây bỏng và làm chậm quá trình cấp cứu.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp không tiến hành ép tim, thổi ngạt ngay lập tức hoặc thực hiện sai vị trí. Việc ép bụng thay vì ép tim có thể khiến nạn nhân nôn, tăng nguy cơ sặc và làm tình trạng nặng hơn.

Theo bác sĩ, nguyên tắc quan trọng nhất là ngay khi đưa nạn nhân lên bờ cần kiểm tra ý thức, hô hấp và tiến hành hồi sức tim phổi càng sớm càng tốt.

Chủ động phòng tránh đuối nước trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý giám sát trẻ khi tiếp xúc với môi trường nước như ao, hồ, sông, biển.

Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức sơ cấp cứu cơ bản là rất cần thiết. Trẻ nhỏ tuyệt đối không được tiếp cận khu vực nước sâu khi không có người lớn đi kèm. Khi tham gia các hoạt động dưới nước hoặc di chuyển bằng tàu thuyền, cần mặc áo phao đầy đủ.

Ngoài ra, người dân không nên tự ý nhảy xuống cứu người khi không có kỹ năng, tránh gây nguy hiểm cho cả bản thân và nạn nhân.

Các bác sĩ nhấn mạnh, trong tai nạn đuối nước, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định. Việc nhận biết sớm, sơ cứu đúng cách và đưa đến cơ sở y tế kịp thời chính là chìa khóa giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và di chứng lâu dài.