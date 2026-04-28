Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

Vì sao chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung và ghi nhớ?

Khả năng tập trung và ghi nhớ trong mùa thi không chỉ phụ thuộc vào việc học mà còn bị ảnh hưởng lớn bởi chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Nếu ăn uống không hợp lý, não bộ dễ mệt mỏi, giảm khả năng tiếp thu và khiến việc học trở nên kém hiệu quả.

Một số nhóm thực phẩm như cá giàu omega-3, trứng, sữa, ngũ cốc nguyên cám, rau xanh và trái cây chứa nhiều dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hoạt động của não bộ. Những thực phẩm này hỗ trợ cải thiện trí nhớ, duy trì sự tỉnh táo và giúp học sinh tập trung tốt hơn trong thời gian dài.

Ngược lại, thói quen ăn uống thiếu khoa học như bỏ bữa, ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh hoặc uống quá nhiều cà phê có thể làm giảm hiệu suất học tập. Vì vậy, duy trì chế độ ăn cân bằng và lành mạnh chính là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng tập trung và đạt kết quả tốt trong mùa thi.