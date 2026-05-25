Nắng nóng, thiếu niên 15 tuổi sốc nhiệt nguy kịch, tổn thương gan, thận khi chơi thể thao

Thứ hai, 09:00 25/05/2026 | Mẹ và bé
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

Một trường hợp sốc nhiệt nặng kèm biến chứng ly giải cơ, tổn thương gan, thận và tụy vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cứu sống sau gần 3 tuần điều trị tích cực, cảnh báo nguy cơ tai nạn sức khỏe nghiêm trọng ở trẻ trong mùa nắng nóng.

Sốc nhiệt khi chơi bóng dưới nắng, tổn thương đa cơ quan

Khoảng 11h15 ngày 03/05, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhi Tr. X. V (15 tuổi, TP.HCM) trong tình trạng rối loạn tri giác sau khi chơi bóng ngoài trời nắng. 

Theo gia đình, trẻ thường xuyên đá bóng từ 17h đến 20h mỗi ngày tại câu lạc bộ, riêng cuối tuần có tập thêm buổi sáng. Sáng cùng ngày, khi đang vận động dưới trời nắng, trẻ đột ngột mệt lả, ngất xỉu, vã mồ hôi nhiều.

Bệnh nhân sốc nhiệt nặng, tổn thương gan, tụy, thận cấp. Ảnh: BVCC

Sau sơ cứu ban đầu tại trạm y tế, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, sốt cao 40 độ C, thở nhanh, mạch yếu, huyết áp khó đo. 

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng toan chuyển hóa nặng, tăng lactate máu, tổn thương gan với men gan tăng rất cao, suy thận cấp, tổn thương tụy và đặc biệt là ly giải cơ nặng với chỉ số CK và myoglobin tăng đột biến.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiệt nặng biến chứng suy đa cơ quan – tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Lọc máu liên tục, hồi sức tích cực giúp cứu sống bệnh nhi

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi phải truyền đến 12 lít dịch điện giải để ổn định huyết động, kết hợp thuốc vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng sốt cao kéo dài và các chỉ số viêm tiếp tục tăng mạnh, nguy cơ suy đa cơ quan tiến triển nặng.

Ê-kíp điều trị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức tích cực như lọc máu liên tục, kháng sinh, truyền máu và chế phẩm máu, điều chỉnh toan kiềm, hỗ trợ chức năng gan – thận, đồng thời bổ sung các thuốc bảo vệ tế bào.

Sau gần 3 tuần điều trị, bệnh nhi dần hồi phục, được cai máy thở, tỉnh táo trở lại. Chức năng gan, thận và tụy cải thiện rõ rệt và trở về gần mức bình thường. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc can thiệp sớm, đặc biệt là vai trò của kỹ thuật lọc máu liên tục trong điều trị sốc nhiệt nặng.

Cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt ở trẻ trong mùa nắng nóng

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt có thể xảy ra khi trẻ vận động cường độ cao trong môi trường nắng nóng, đặc biệt nếu không được bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý. Tình trạng này có thể tiến triển nhanh, gây tổn thương nhiều cơ quan như não, gan, thận, cơ và hệ tuần hoàn.

Để phòng tránh sốc nhiệt ở trẻ, phụ huynh cần lưu ý cho trẻ vui chơi, tập luyện ở nơi thoáng mát, hạn chế vận động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt. Nếu phải tập luyện, cần cho trẻ làm quen dần với môi trường nóng, mặc trang phục nhẹ, sáng màu, đội mũ rộng vành và bổ sung đủ nước.

Thời gian tập luyện nên được kiểm soát, mỗi lần không quá 20–25 phút, tối đa 45–60 phút mỗi ngày, xen kẽ nghỉ ngơi ở nơi râm mát. Khi trẻ có dấu hiệu mệt, chóng mặt, cần ngừng hoạt động ngay và đưa vào nơi mát để theo dõi.

Ngoài ra, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ một mình trong ô tô đóng kín dưới trời nắng – tình huống có thể gây sốc nhiệt nhanh chóng và nguy hiểm đến tính mạng.

4 sai lầm khiến trẻ khó đạt chiều cao tối đa, nhiều cha mẹ Việt mắc phải

GĐXH - Chiều cao lý tưởng không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh rõ tình trạng sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, không ít phụ huynh đang mắc sai lầm khiến trẻ không phát triển hết tiềm năng.

Người làm văn phòng có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn tưởng tượng

Sốc nhiệt do nắng nóng: Có dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan

Bé 10 tuổi ở Phú Thọ bị sốc nhiệt, nhập viện gấp do dùng điều hòa sai cách

Từ vụ 2 người nhập viện do suy thận cấp khi chạy marathon, bác sĩ chỉ cách phòng sốc nhiệt khi thời tiết nắng nóng

Nắng nóng trên 40°C cần làm gì để tránh sốc nhiệt và đột quỵ?

Bữa sáng lành mạnh: 'Chìa khóa vàng' cho sức khỏe và trí tuệ của học sinh

Nhiều học sinh hiện nay đang có thói quen bỏ bữa ăn quan trọng nhất trong ngày do ngủ dậy muộn, ngại ăn hoặc thậm chí nhịn ăn để giảm cân. Tuy nhiên việc đến trường với một chiếc bụng rỗng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm suy giảm cả thể chất lẫn kết quả học tập của trẻ.

Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

GĐXH - Phẫu thuật cho bé trai bị sưng vùng bìu trái, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bé mắc u tế bào mầm ác tính – một dạng ung thư nguy hiểm có nguy cơ di căn nếu không điều trị kịp thời.

Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

GĐXH - Cá thu là loại cá quen thuộc trong bữa cơm Việt, nổi tiếng nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào tốt cho tim mạch và não bộ. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, loại cá này cũng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và người dị ứng hải sản.

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.

Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp học

GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.

Những loại cá giàu vitamin D nên bổ sung hàng tuần

GĐXH - Không cần thực phẩm bổ sung, chỉ cần chọn đúng cá giàu vitamin D là đã giúp xương chắc khỏe và tăng đề kháng. Đây là những loại cá bạn nên thêm vào thực đơn.

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Từ những triệu chứng ban đầu giống cảm sốt thông thường, một bệnh nhi 14 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.

Bé gái 11 tuổi co giật, tăng huyết áp sau viêm họng do biến chứng viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu

GĐXH - Từ triệu chứng viêm họng tưởng chừng đơn giản, bé gái 11 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, tăng huyết áp và được chẩn đoán viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu.

Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.

Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

GĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.

