Bé gái 12 tuổi gãy hai xương cẳng chân khi chơi patin, bác sĩ cảnh báo nguy cơ chấn thương dịp hè

Gãy hai xương cẳng chân sau cú ngã khi trượt patin

Vừa qua, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi nữ 12 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê (Phú Thọ), bị gãy hai xương cẳng chân phải do tai nạn khi chơi patin.

Theo người nhà, trong quá trình trượt patin, trẻ không may bị ngã, chân phải tiếp đất trong tư thế bất thường. Sau cú ngã, bệnh nhi đau nhiều vùng cẳng chân phải, không thể đứng hoặc vận động. Gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Bệnh nhi bị gãy vỡ 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải khi trượt patin. Ảnh: BVCC

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy bệnh nhi bị gãy vỡ 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải, đường gãy chéo xoắn kèm di lệch. Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật kết hợp xương chày phải dưới màn hình tăng sáng C-arm, sử dụng đinh Metaizeau để cố định ổ gãy.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã nắn chỉnh xương về đúng vị trí giải phẫu và cố định vững chắc ổ gãy bằng phương pháp xuyên đinh kín. Nhờ đó, tổn thương phần mềm được hạn chế tối đa, đồng thời giúp người bệnh phục hồi tốt hơn sau mổ. Sau 7 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Chấn thương thể thao gia tăng trong dịp nghỉ hè

Theo bác sĩ Hà Quốc Toản, Khoa Ngoại tổng hợp, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng và tham gia nhiều hoạt động vui chơi, rèn luyện thể chất như đá bóng, cầu lông, bơi lội, điền kinh hay trượt patin. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm ghi nhận số ca tai nạn thương tích ở trẻ em gia tăng đáng kể.

Trong đó, trượt patin là môn thể thao tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương hơn so với một số hoạt động khác, đặc biệt với những trẻ mới tập hoặc chưa thành thạo kỹ năng. Nguy cơ tai nạn càng cao khi trẻ không có sân chơi chuyên biệt, phải tập luyện tại khu vực đông người hoặc thậm chí trượt patin trên đường giao thông.

Bác sĩ cho biết, các tai nạn khi chơi patin có thể gây ra những tổn thương từ nhẹ đến nặng. Trẻ có thể bị xây xát da, bầm tím, đau cơ sau va chạm nhẹ. Tuy nhiên, nếu ngã mạnh hoặc tiếp đất sai tư thế, trẻ có nguy cơ bong gân, trật khớp, gãy xương hoặc gặp các chấn thương nghiêm trọng khác ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Ảnh minh họa.

Làm gì để phòng ngừa tai nạn khi trẻ chơi patin?

Để hạn chế nguy cơ tai nạn, phụ huynh nên lựa chọn địa điểm vui chơi an toàn, có mặt sân bằng phẳng và ít người qua lại cho trẻ tập luyện. Đồng thời, cần trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ như mũ bảo hiểm, bảo vệ đầu gối, khuỷu tay và cổ tay.

Bên cạnh đó, trẻ cần được hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, luyện tập bài bản trước khi tham gia và luôn có sự giám sát của người lớn. Việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống và cách ngã an toàn cũng góp phần giảm nguy cơ chấn thương khi vui chơi.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi trẻ gặp tai nạn trong quá trình chơi thể thao, phụ huynh không nên tự ý nắn chỉnh hoặc cố gắng cho trẻ đi lại nếu nghi ngờ có gãy xương. Việc sơ cứu đúng cách, cố định tạm thời vùng tổn thương và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm sẽ giúp hạn chế biến chứng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị và phục hồi.

Mùa hè là thời gian để trẻ vận động, khám phá và phát triển thể chất. Tuy nhiên, việc lựa chọn môn thể thao phù hợp, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và giám sát chặt chẽ sẽ giúp trẻ có những trải nghiệm vui chơi an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.