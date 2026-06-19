Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Bà Dương (53 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, tiểu gắt suốt một tuần và bí tiểu hoàn toàn trong ngày trước khi đến bệnh viện. Thăm khám cho thấy nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang, khiến nước tiểu không thể thoát ra ngoài.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ ghi nhận người bệnh đau bụng dữ dội, vùng hạ vị căng tức, bàng quang giãn lớn do ứ đọng nước tiểu. Ê-kíp nhanh chóng đặt ống thông tiểu để giải áp, giúp ngăn tình trạng nước tiểu trào ngược lên thận và bảo vệ chức năng tiết niệu.

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Khối nang khổng lồ chèn ép bàng quang gây tắc nghẽn đường tiểu

Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện một khối nang kích thước khoảng 12x15x20cm nằm sâu trong vùng chậu. Khối nang len lỏi vào các ngách giải phẫu, đẩy lệch tử cung và hai buồng trứng, đồng thời chèn ép trực tiếp lên đường tiểu.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, đây là trường hợp nang giả dính phúc mạc (nang vùi phúc mạc) – một dạng nang lành tính chứa dịch, thường hình thành từ các dải mô sẹo hoặc tình trạng dính trong ổ bụng sau phẫu thuật, viêm nhiễm hoặc tổn thương vùng chậu trước đó.

Do kích thước quá lớn, khối nang đã gây tắc nghẽn đường tiểu, khiến người bệnh bí tiểu hoàn toàn. Nếu không được xử trí kịp thời, nang có nguy cơ vỡ, dẫn đến viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng nặng.

Phẫu thuật nội soi lấy khối nang chứa 1,6 lít dịch

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, các bác sĩ phát hiện khối nang được bao quanh bởi nhiều quai ruột và các cấu trúc vùng chậu dính chặt vào nhau. Bên trong nang chứa khoảng 1,6 lít dịch màu nâu loãng, tương đương trọng lượng 1,6kg.

Ngoài ra, buồng trứng phải của người bệnh đã teo nhỏ và dính vào thành chậu, trong khi buồng trứng trái dính vào ruột. Đây được đánh giá là ca mổ phức tạp bởi nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận như ruột, bàng quang hoặc niệu quản rất cao.

Ê-kíp đã tiến hành hút toàn bộ dịch trong nang, bóc tách các mô dính, loại bỏ lớp màng nang và giải phóng tử cung cùng các cơ quan xung quanh. Sau đó, bác sĩ sử dụng keo chống dính tại vị trí phẫu thuật nhằm giảm nguy cơ tái dính trong tương lai.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.

Ảnh minh họa.

Nang vùi phúc mạc có thể âm thầm phát triển trong nhiều năm

Theo các bác sĩ, nguyên nhân chính xác gây nang vùi phúc mạc hiện chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, bệnh được cho là liên quan đến tình trạng tăng sinh viêm lành tính sau phẫu thuật vùng bụng – chậu, viêm vùng chậu hoặc các bệnh lý viêm đường tiêu hóa.

Các dải mô dính hình thành sau viêm hoặc phẫu thuật có thể giữ lại dịch sinh lý trong ổ bụng. Theo thời gian, lượng dịch tích tụ ngày càng nhiều và hình thành các nang nằm xen giữa các cơ quan trong vùng chậu.

Bệnh thường diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm, MRI hoặc khi xuất hiện biến chứng. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm đau bụng kéo dài, đau vùng chậu, đau lưng, chướng bụng, khó tiêu, buồn nôn, táo bón, tiểu lắt nhắt, bí tiểu, tiểu không tự chủ, xuất huyết tử cung bất thường hoặc vô sinh, hiếm muộn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần, đồng thời điều trị triệt để các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Khi xuất hiện các triệu chứng như khí hư bất thường, ngứa rát vùng kín, đau âm ỉ vùng bụng dưới hoặc rối loạn tiểu tiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.