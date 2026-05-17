Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Chủ nhật, 07:40 17/05/2026 | Tâm sự

Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Bố mẹ tôi già rồi vẫn phải đêm hôm túc trực chăm con gái nằm viện, còn vợ tôi thì chỉ vào thăm như người ngoài, không hy sinh nổi vài ngày công để chăm em chồng.

- Ảnh 1.

Vợ nhất quyết không chịu vào viện chăm em chồng, mà chỉ thăm nom. (Ảnh minh họa: iStock)

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm. Kinh tế tuy chẳng dư giả gì nhưng cũng gọi là ổn định, gia đình cũng thuận hòa; nhưng một biến cố mới đây làm lộ ra vết nứt của nó.

Em gái tôi bệnh nặng phải nhập viện, bác sỹ bảo sẽ cần nằm khoảng 2 tuần. Tình trạng của em cần có người luôn túc trực bên cạnh hỗ trợ việc vệ sinh, ăn uống tại chỗ.

Ngay khi em nhập viện, tôi đã chủ động sắp xếp việc công ty để vào chăm. Bố mẹ tôi đã ngoài sáu mươi tuổi cũng cùng em rể thay phiên nhau để có túc trực ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm. Cả nhà đều sốt sắng, chỉ có vợ tôi cứ như người ngoài cuộc, không hề nhận chăm em buổi nào.

Dù bố mẹ tôi sức khỏe vẫn tốt nhưng cũng là người già, tôi thì công việc rất bận, đang trong giai đoạn chạy dự án, thường xuyên phải bận việc công ty nên chỉ có thể vào viện trông em được một hai hôm. Hơn nữa em là em gái, tôi và bố chăm cũng bất tiện nên cần thêm nhân lực nữ. Vì thế khi thấy vợ không tự giác nhận nhiệm vụ, tôi đành gợi ý cô ấy xin nghỉ việc vài ngày để vào viện chăm sóc em gái, chia lửa với gia đình.

Không ngờ vợ tôi lại thể hiện ngay sự bất bình, bảo công việc của cô ấy cũng rất nhiều, không thể tùy tiện nghỉ. Cô ấy bảo: "Ở bệnh viện đã có bố mẹ, em rể luân phiên chăm rồi, cũng đâu thiếu người, em cũng hay đảo qua mua giúp thứ nọ thứ kia, đem cơm nước chứ có phải mặc kệ đâu".

Tôi nói đi nói lại là mẹ chăm mãi cũng mệt, bố thì là đàn ông, bệnh nhân nữ thì vợ chăm sẽ hợp hơn, đây cũng là trách nhiệm của người làm chị dâu... Nói mãi mà vợ vẫn thoái thác, viện cớ phải đi làm, nói tôi vô lý, "việc của anh là việc, của tôi thì không phải à?". Trong khi đó, dự án của tôi có hoa hồng hàng trăm triệu, còn cô ấy thì đi làm lương chưa đến 15 triệu đồng".

Nối cáu vì sự bướng bỉnh, cố chấp của vợ, tôi buột miệng nói một câu khiến cô ấy vin vào để giành phần đúng về mình. Tôi nói: "Anh bận kiếm tiền lo cho gia đình này, em không thể vì anh mà hy sinh vài ngày công sao?".

Vợ tôi đem câu nói đó "tố" với mẹ chồng, khiến bà ngại quá bảo với tôi đừng làm phiền vợ nữa, rằng ở bệnh viện đã có bố mẹ và em rể, mấy ngày nữa em gái cũng tự đi lại nhẹ nhàng được rồi. Bà bảo con dâu cứ lo việc công ty và con cái cho tốt là ông bà mừng. Em gái cũng vì ngại mà bảo mình ổn rồi, không cần lúc nào cũng có người bên cạnh...

Mọi người nói vậy nhưng tôi hiểu em gái vẫn đau và mệt, cần người chăm sóc thế nào, biết bố mẹ rất mệt, nhưng vợ chẳng chịu thông cảm. Tôi không ngờ cô ấy lâu nay luôn thể hiện là người chu đáo nhưng lúc này lại hờ hững và thiếu trách nhiệm với người thân như vậy.

Tôi buồn vì vợ phân biệt "em anh em tôi" dù không nói ra. Nếu anh em ruột của cô ấy nằm viện, chắc chắn cô ấy sẽ nghỉ việc để chăm chứ không lấy cớ bận để chỉ ghé thăm như với em chồng.

Phần mệt, phần chạnh lòng, tôi không muốn nói chuyện với vợ; cô ấy cho rằng tôi giận dỗi vô lý nên cũng phớt lờ tôi luôn, vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Ngày em gái ra viện, chúng tôi cùng nhau qua đón, nhưng cả nhà đều nhận ra giữa hai vợ chồng có khúc mắc. Sau khi về, em gái nhắn cho tôi khuyên làm lành với vợ, đừng để vì em mà vợ chồng hục hặc khiến em áy náy không yên.

Thấy em gái hiểu chuyện như vậy, tôi lại càng thấy có lỗi với em, thấy buồn vì vợ chồng không thể đồng hành thực sự những lúc gia đình có khó khăn thử thách. Chuyện qua thì đã qua, nhưng tôi không biết làm sao để khuyên vợ đỡ ích kỷ. Làm sao cô ấy có thể đòi hỏi nhà chồng tốt với bản thân khi cô ấy không coi người thân của chồng như người thân của mình?

Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốtTuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt

GĐXH - Tuổi già đáng lẽ là quãng thời gian an yên bên con cháu, nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Quang Minh/VTC News
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Những con giáp được Thổ Địa 'mở lộc', càng đầu tư nhà đất càng giàu nhanh

Những con giáp được Thổ Địa 'mở lộc', càng đầu tư nhà đất càng giàu nhanh

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Cùng chuyên mục

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Tâm sự - 17 giờ trước

Sau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 1 ngày trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.

Xem nhiều

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top