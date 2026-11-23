Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe' GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

Mới đây, bộ phim điện ảnh hài "Bộ đôi siêu lầy" (tên tiếng Anh: Saigon Oppa) công bố những hình ảnh đầu tiên, phần nào hé lộ lý do Lê Dương Bảo Lâm liên tục xuất hiện trong các clip hài hước tại Hàn Quốc thời gian qua.

Trong poster first look, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện trên một con phố ở Hàn Quốc, trước cửa một nhà nghỉ. Cả hai cùng khiêng một bọc vải trắng bí ẩn, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hình ảnh này khiến khán giả tò mò về câu chuyện phía sau cũng như những tình huống trớ trêu mà hai nhân vật sẽ gặp phải.

Hình ảnh Kiều Minh Tuấn trong phim "Bộ đôi siêu lầy".

Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm kết hợp trong một dự án điện ảnh. Trước đó, cả hai được khán giả biết đến là những người đồng nghiệp thân thiết, có nhiều màn tung hứng hài hước qua chương trình truyền hình thực tế "2 Ngày 1 Đêm". Sự khác biệt trong tính cách và cách thể hiện của hai nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ tạo nên những tình huống thú vị trên màn ảnh rộng.

Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai một người đàn ông rơi vào hoàn cảnh éo le, phải sang Seoul tìm vợ. Tại đây, anh tình cờ gặp một người đồng hương do Lê Dương Bảo Lâm thủ vai. Với tính cách hoạt náo, có phần tưng tửng, nhân vật này trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ trong hành trình của nhân vật Kiều Minh Tuấn.

Với Kiều Minh Tuấn, đây là dịp để anh thử sức với một màu sắc diễn xuất mới sau khoảng 15 năm hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết anh bị thuyết phục bởi kịch bản sau khi nghe đạo diễn Park Gyu Tae chia sẻ về dự án. Anh mong muốn bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm khác biệt so với những vai diễn trước đây.

Lê Dương Bảo Lâm với hình ảnh gây chú ý.

Trong khi đó, "Bộ đôi siêu lầy" đánh dấu vai chính đầu tiên của Lê Dương Bảo Lâm trong lĩnh vực điện ảnh. Vốn quen thuộc với khán giả qua những màn tung hứng hài hước trên sân khấu và truyền hình, nam diễn viên có cơ hội phát huy sở trường trong một vai diễn được xây dựng với nhiều tình huống gây cười.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là sự tham gia của đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu Tae, người từng đứng sau bộ phim hài "Bỗng dưng trúng số". Tác phẩm ra mắt năm 2022 từng tạo hiệu ứng phòng vé tại Việt Nam với doanh thu hơn 180 tỷ đồng, trở thành một trong những phim hài Hàn Quốc được khán giả Việt đón nhận rộng rãi.

Với "Bộ đôi siêu lầy", Park Gyu Tae lần đầu thực hiện một dự án điện ảnh tại Việt Nam, kết hợp diễn viên hai nước trong cùng một câu chuyện. Đây cũng là cơ hội để đạo diễn khai thác những khác biệt về văn hóa, lối sống và cách ứng xử giữa người Việt Nam và Hàn Quốc thông qua các tình huống hài hước.

Đạo diễn Park Gyu Tae khi chỉ đạo diễn xuất.

Phim được ghi hình tại cả hai quốc gia, trong đó khoảng 80% thời lượng quay thực hiện ở Hàn Quốc và 20% tại Việt Nam. Theo thông tin từ ê-kíp, quá trình ghi hình đã hoàn tất và bộ phim hiện bước vào giai đoạn hậu kỳ. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 2/4/2027.