Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu

Thứ hai, 08:32 25/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nghi kể, hôm đó sau khi hoàn thành buổi tập, thủ trưởng của cô bất ngờ dắt tay Quyến đến để cặp đôi gặp nhau vài phút.

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80

Nguyễn Lê Trúc Nghi (TPHCM) và Hồ Văn Quyến (Tây Ninh) cùng đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Nghi thuộc khối nữ du kích miền Nam, còn Quyến thuộc khối chiến sĩ đặc nhiệm dù.

Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ đã “gây sốt” mạng xã hội.

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu - Ảnh 1.

Nữ du kích và chàng lính dù có chuyện tình thú vị

Trúc Nghi kể, họ lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia nhiệm vụ A50 – lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Trong lúc tập trung đội hình, Nghi chợt chú ý đến một chiến sĩ cao ráo, ôm súng chắc tay, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn hiên ngang, miệng cười tươi dưới cái nắng gần 40 độ. Khoảnh khắc ấy khiến cô xao xuyến.

Họ chỉ trò chuyện vài câu rồi tạm biệt. Thi thoảng, vào lúc đi ăn, họ vô tình gặp nhau nhưng cũng chỉ kịp chào hỏi qua loa. Tình cảm lúc này dừng ở tình đồng chí, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

“Hoàn thành nhiệm vụ A50, chúng tôi tạm biệt nhau trở về đơn vị. Vì đặc thù công việc, chúng tôi không thể nhắn tin nhiều, chỉ hẹn nhau ‘nếu có duyên sẽ gặp lại ở nhiệm vụ A80 – diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9’”, Nghi kể.

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu - Ảnh 2.

Cặp đôi nên duyên nhờ cùng thực hiện nhiệm vụ A80

Và cơ duyên đó đã thực sự đến. Thục Nghi và Văn Quyến cùng tham gia nhiệm vụ A80, gặp lại nhau khi tập trung tại Hà Nội tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

Trong những cuộc gặp ngắn ngủi sau giờ tập, họ chia sẻ với nhau quá trình tập luyện nghiêm túc và dành cho nhau những lời động viên, khích lệ...

Trong buổi hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Quyến hẹn gặp Nghi sau giờ tập. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ nói ra tiếng lòng và xác nhận chuyện hẹn hò.

“Bạn ấy ngỏ lời xác định mối quan hệ với tôi. Thấy được sự chân thành của bạn ấy, tôi đồng ý để hai đứa tiến gần nhau hơn. Thổ lộ tình cảm trong không khí rộn ràng của ngày tổng hợp luyện, chúng tôi có chút ngại ngùng.

Thế nhưng, cái nắm tay chủ động của bạn ấy khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc đẹp đến vậy trong đời. Không lời lẽ màu mè, không quần áo sang trọng, bình dị nhưng hạnh phúc”, Nghi tâm sự.

Đang trong thời gian tập trung cao độ cho nhiệm vụ, tình yêu của họ cũng thầm lặng hơn.

Dù thời gian riêng tư ít ỏi, họ vẫn tranh thủ gặp nhau 5–10 phút sau mỗi buổi tập. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trở thành kỷ niệm đáng trân quý của cặp đôi.

“Không có nhiều thời gian trò chuyện, chúng tôi vẫn tin tưởng và hướng về nhau. Nhiệm vụ chung như sợi dây kết nối khiến chúng tôi thấy được gần nhau hơn”, Nghi nói.

Vài phút gặp gỡ thu hút triệu lượt xem

Đoạn clip ghi lại cảnh Nghi và Quyến gặp nhau trên thao trường đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem. Hình ảnh nữ du kích nép vào chàng lính dù trong tiếng vỗ tay của đồng đội và cấp trên khiến nhiều người xúc động.

Nghi kể, hôm đó sau khi hoàn thành buổi tập, thủ trưởng của cô bất ngờ dắt tay Quyến đến để họ gặp nhau vài phút.

Dù ngại ngùng nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của cấp trên và đồng đội, cặp đôi vẫn thấy hạnh phúc khó tả. Với Nghi, đó là khoảnh khắc khó quên trong những ngày đặc biệt này.

“Thủ trưởng của tôi nói vui: ‘Cho gặp nhau rồi, về phải hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!’. Tôi thực sự biết ơn khi được mọi người yêu thương, tạo điều kiện”, Nghi nói.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, 2 bên gia đình cũng biết đến mối quan hệ của cặp đôi. Họ vui vẻ đón nhận lựa chọn của các con. Mẹ Nghi gọi điện nói vui: “Hoàn thành nhiệm vụ, nhớ mang chàng rể về cho mẹ nhé”.

Chỉ vài ngày nữa, cặp đôi sẽ kết thúc nhiệm vụ A80. Lời hẹn gặp gỡ vẫn đang chờ đợi họ và tiếp sau đó là những dự định lớn hơn về tương lai.

“Chúng tôi hạnh phúc khi được mọi người yêu thương, được là một phần của khối diễu binh, diễu hành cùng sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tôi hy vọng, tiếp sau đây, chúng tôi sẽ trở thành một phần của nhau trong cuộc sống”, nữ chiến sĩ bày tỏ.

Những cặp đôi cung hoàng đạo tưởng là định mệnh nhưng lại dễ "đường ai nấy đi" nhất khi lấy nhauNhững cặp đôi cung hoàng đạo tưởng là định mệnh nhưng lại dễ 'đường ai nấy đi' nhất khi lấy nhau

GĐXH - Với những cặp đôi cung hoàng đạo dưới đây, chính sự lệch pha trong tính cách và quan điểm sống lại khiến hôn nhân trở nên bế tắc. Dù yêu sâu đậm đến đâu, họ vẫn có nguy cơ "toang" cao nếu về chung một nhà.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Cùng chuyên mục

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59

Giải trí - 32 phút trước

GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi 59 vẫn tự tin khoe mặt mộc, cùng vóc dáng khỏe khoắn, căng tràn sức sống của mình.

Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúc

Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúc

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên' diễn ra trong khí hân hoan chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Thiếu tá công an Trúc Mai kể về chồng cùng nghề, không sợ bị ném đá vì vai ác

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

Trúc Mai nói chính chồng là người gợi ý cho cô về Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Anh hơn cô 1 tuổi, từng là bạn học và hiện là công an chính quy.

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nữ diễn viên 'gây thương nhớ' mỗi khi xuất hiện trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai Kim Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù vai diễn xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vẻ xinh đẹp, đầy kiêu hãnh.

VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tin

VTV phát sóng cập nhật diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ/bản tin

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng các bản tin dự báo thời tiết, cập nhật tình hình diễn biến bão số 5 với tần suất 2 giờ một lần.

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Phương Mỹ Chi bật khóc khi đạt Quán quân 'Em xinh say hi', Á quân là LyHan

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Tối 23/8, đêm công bố, trao giải của chương trình "Em xinh say hi" diễn ra tại TPHCM. Phương Mỹ Chi chính thức giành quán quân và á quân là LyHan.

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương quyết định sang nhượng căn hộ ở Đà Nẵng để tập trung ổn định cuộc sống mới.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

Vượt qua 76 thí sinh, đại diện tỉnh Saraburi - Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025. Cô năm nay 29 tuổi và hiện là giám đốc sáng tạo chương trình trực tuyến "The Spark Show".

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Khác với những vai diễn trước, diễn viên Đinh Thúy Hà mới đây vào một nhân vật rất đặc biệt trong phim "Mưa đỏ". Đây là vai diễn đòi hỏi chị phải thay đổi và quan sát rất kỹ nhân vật nguyên mẫu mới hóa thân được chính xác.

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Ở tuổi 40, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến với bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" có cuộc sống kín tiếng, với công việc BTV tại kênh truyền hình Công an nhân dân.

Xem nhiều

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh xung phong tham gia diễu hành A80

Giải trí

GĐXH - "Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm", NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho biết.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': '2 con trai chính là động lực vực tinh thần tôi dạy sau ly hôn'

Giải trí
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz
Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Diễn viên Lan Phương có động thái bán nhà sau khi ly thân

Giải trí
Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top