Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80: Cặp đôi xúc động nghe thủ trưởng nói 1 câu

Gặp nhau ở A50, nên duyên nhờ A80

Nguyễn Lê Trúc Nghi (TPHCM) và Hồ Văn Quyến (Tây Ninh) cùng đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Nghi thuộc khối nữ du kích miền Nam, còn Quyến thuộc khối chiến sĩ đặc nhiệm dù.

Câu chuyện tình yêu nảy nở giữa họ đã “gây sốt” mạng xã hội.

Nữ du kích và chàng lính dù có chuyện tình thú vị

Trúc Nghi kể, họ lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia nhiệm vụ A50 – lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Trong lúc tập trung đội hình, Nghi chợt chú ý đến một chiến sĩ cao ráo, ôm súng chắc tay, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn hiên ngang, miệng cười tươi dưới cái nắng gần 40 độ. Khoảnh khắc ấy khiến cô xao xuyến.

Họ chỉ trò chuyện vài câu rồi tạm biệt. Thi thoảng, vào lúc đi ăn, họ vô tình gặp nhau nhưng cũng chỉ kịp chào hỏi qua loa. Tình cảm lúc này dừng ở tình đồng chí, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

“Hoàn thành nhiệm vụ A50, chúng tôi tạm biệt nhau trở về đơn vị. Vì đặc thù công việc, chúng tôi không thể nhắn tin nhiều, chỉ hẹn nhau ‘nếu có duyên sẽ gặp lại ở nhiệm vụ A80 – diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9’”, Nghi kể.

Cặp đôi nên duyên nhờ cùng thực hiện nhiệm vụ A80

Và cơ duyên đó đã thực sự đến. Thục Nghi và Văn Quyến cùng tham gia nhiệm vụ A80, gặp lại nhau khi tập trung tại Hà Nội tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

Trong những cuộc gặp ngắn ngủi sau giờ tập, họ chia sẻ với nhau quá trình tập luyện nghiêm túc và dành cho nhau những lời động viên, khích lệ...

Trong buổi hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Quyến hẹn gặp Nghi sau giờ tập. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ nói ra tiếng lòng và xác nhận chuyện hẹn hò.

“Bạn ấy ngỏ lời xác định mối quan hệ với tôi. Thấy được sự chân thành của bạn ấy, tôi đồng ý để hai đứa tiến gần nhau hơn. Thổ lộ tình cảm trong không khí rộn ràng của ngày tổng hợp luyện, chúng tôi có chút ngại ngùng.

Thế nhưng, cái nắm tay chủ động của bạn ấy khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc đẹp đến vậy trong đời. Không lời lẽ màu mè, không quần áo sang trọng, bình dị nhưng hạnh phúc”, Nghi tâm sự.

Đang trong thời gian tập trung cao độ cho nhiệm vụ, tình yêu của họ cũng thầm lặng hơn.

Dù thời gian riêng tư ít ỏi, họ vẫn tranh thủ gặp nhau 5–10 phút sau mỗi buổi tập. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trở thành kỷ niệm đáng trân quý của cặp đôi.

“Không có nhiều thời gian trò chuyện, chúng tôi vẫn tin tưởng và hướng về nhau. Nhiệm vụ chung như sợi dây kết nối khiến chúng tôi thấy được gần nhau hơn”, Nghi nói.

Vài phút gặp gỡ thu hút triệu lượt xem

Đoạn clip ghi lại cảnh Nghi và Quyến gặp nhau trên thao trường đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem. Hình ảnh nữ du kích nép vào chàng lính dù trong tiếng vỗ tay của đồng đội và cấp trên khiến nhiều người xúc động.

Nghi kể, hôm đó sau khi hoàn thành buổi tập, thủ trưởng của cô bất ngờ dắt tay Quyến đến để họ gặp nhau vài phút.

Dù ngại ngùng nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của cấp trên và đồng đội, cặp đôi vẫn thấy hạnh phúc khó tả. Với Nghi, đó là khoảnh khắc khó quên trong những ngày đặc biệt này.

“Thủ trưởng của tôi nói vui: ‘Cho gặp nhau rồi, về phải hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!’. Tôi thực sự biết ơn khi được mọi người yêu thương, tạo điều kiện”, Nghi nói.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, 2 bên gia đình cũng biết đến mối quan hệ của cặp đôi. Họ vui vẻ đón nhận lựa chọn của các con. Mẹ Nghi gọi điện nói vui: “Hoàn thành nhiệm vụ, nhớ mang chàng rể về cho mẹ nhé”.

Chỉ vài ngày nữa, cặp đôi sẽ kết thúc nhiệm vụ A80. Lời hẹn gặp gỡ vẫn đang chờ đợi họ và tiếp sau đó là những dự định lớn hơn về tương lai.

“Chúng tôi hạnh phúc khi được mọi người yêu thương, được là một phần của khối diễu binh, diễu hành cùng sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tôi hy vọng, tiếp sau đây, chúng tôi sẽ trở thành một phần của nhau trong cuộc sống”, nữ chiến sĩ bày tỏ.