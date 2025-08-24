Mới nhất
Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy

Chủ nhật, 10:35 24/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những cái tên được ví như loài bướm rực rỡ, rong chơi hết từ đóa hoa này sang đóa hoa khác.

Những cung hoàng đạo này yêu nhanh, say đắm, rồi lại dễ thay đổi. Đa tình không hẳn xấu, chỉ là con tim của họ quá nhạy cảm và không chịu yên phận.

Cung hoàng đạo Song Tử: Cao thủ tán tỉnh bằng ngôn từ

Cung hoàng đạo Song Tử vốn nổi tiếng thông minh, hoạt ngôn, luôn biết cách biến câu chữ thành vũ khí khiến đối phương say mê. 

Là "đứa con cưng" của sao Thủy, Song Tử thường dùng lý trí trong giao tiếp, nhưng khi bước vào tình yêu, họ cũng chẳng ngần ngại pha thêm chút ngọt ngào để hạ gục trái tim người khác.

Những lời tán tỉnh duyên dáng, những câu chuyện đầy tri thức giúp Song Tử trở thành người tình hấp dẫn. 

Họ giống như chú sóc tinh nghịch, luôn biết cách làm người yêu cảm thấy vui vẻ, bất ngờ và không bao giờ nhàm chán.

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy - Ảnh 1.

Cung hoàng đạo Song Tử vốn nổi tiếng thông minh, hoạt ngôn, luôn biết cách biến câu chữ thành vũ khí khiến đối phương say mê. Ảnh minh hoạ

Cung hoàng đạo Song Ngư: Kẻ mộng mơ lạc lối trong tình cảm

Song Ngư là cung hoàng đạo sống bằng cảm xúc, nhiều khi quá nhạy cảm và dễ sa vào những mộng tưởng viển vông. 

Chính sự mơ mộng này khiến họ dễ đa tình, hay ảo tưởng về một tình yêu hoàn hảo.

Khi thất vọng với mối quan hệ hiện tại, cung hoàng đạo này rất dễ tìm đến một người mới, từ đó trở nên lăng nhăng. 

Họ ham muốn quá nhiều, tham lam quá nhiều, nhưng kết cục lại chẳng giữ được tình yêu đích thực. 

Nếu không biết trân trọng người thực sự tốt với mình, Song Ngư sẽ mãi chạy theo những ảo ảnh và đánh mất hạnh phúc thật sự.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Tình yêu dịu dàng và tinh tế

Được sao Kim bảo hộ, cung hoàng đạo Thiên Bình vốn mang trong mình sự duyên dáng, lịch thiệp và gu thẩm mỹ nổi bật. 

Họ không chỉ hút hồn người khác bởi ngoại hình mà còn bởi sự nhã nhặn, tinh tế trong cách cư xử.

Ở cạnh một Thiên Bình, người ta có cảm giác được yêu thương và nâng niu. Họ biết cách chiều chuộng đối phương bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy ngọt ngào. 

Chính vì thế, yêu cung hoàng đạo này là một niềm may mắn, nhưng cũng là thử thách bởi trái tim họ nhiều khi chẳng chịu đứng yên ở một nơi.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Trái tim tự do không thể giam cầm

Nếu phải chọn ra cung hoàng đạo yêu tự do nhất, chắc chắn đó là Nhân Mã. Họ ghét ràng buộc, sợ những quy tắc gò bó trong tình yêu, bởi thế mà Nhân Mã thường bị coi là đa tình.

Yêu một Nhân Mã giống như theo đuổi một chùm ánh sáng, rực rỡ, ấm áp nhưng không bao giờ nắm bắt được. 

Bạn có thể hạnh phúc khi ở cạnh họ, nhưng cũng có thể đau khổ vì chẳng bao giờ giữ được trái tim ấy trọn vẹn.

Chỉ khi bạn đủ bao dung và cho họ sự tự do, Nhân Mã mới ở lại bên cạnh. Còn nếu cố kiểm soát, họ sẽ nhanh chóng rời đi mà chẳng một lần ngoái lại.

Khi tình yêu chỉ là những chuyến phiêu lưu ngắn hạn: 5 cung hoàng đạo khó giữ trái tim chung thủy - Ảnh 2.

Yêu một Nhân Mã giống như theo đuổi một chùm ánh sáng, rực rỡ, ấm áp nhưng không bao giờ nắm bắt được. Ảnh minh hoạ

Trái tim chẳng bao giờ chịu đứng yên của 4 cung hoàng đạo 

Mỗi cung hoàng đạo đa tình đều có lý do riêng cho sự thay đổi chóng vánh trong tình cảm.

 Song Tử thì say mê khám phá, Song Ngư lạc lối trong mộng mơ, Thiên Bình mê cái đẹp tinh tế còn Nhân Mã lại khát khao tự do. 

Họ không cố tình “lăng nhăng”, chỉ là con tim quá dễ rung động và luôn muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ.

Nếu bạn đang yêu một trong những cung hoàng đạo này, đừng vội trách móc hay ràng buộc họ. Điều quan trọng là học cách thấu hiểu, trao cho họ sự tôn trọng và tin tưởng. 

Bởi đôi khi, chỉ một chút bao dung và kiên nhẫn cũng có thể giữ được trái tim tưởng chừng như chẳng bao giờ chịu dừng lại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành "con dao hai lưỡi"Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệpNhững cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

GĐXH - Một số cung hoàng đạo vốn sống thiên về tình cảm, đôi khi lại để cảm xúc riêng tư chi phối quá nhiều, khiến sự nghiệp gặp không ít trở ngại.

Thư Di (t/h)
Tin liên quan

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời

4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với tuổi già cô đơn, cuộc sống eo hẹp và nhiều nỗi lo. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Lần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: “Việt Nam thật quá thú vị”.

Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Gia đình - 15 giờ trước

Dù xã hội đã bình đẳng hơn, song vẫn còn những gia đình mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, để rồi gây bi kịch ngay trong ngày trọng đại của con gái.

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người dường như sở hữu "bí kíp" riêng để giữ mãi nét xuân thì, khiến ai gặp cũng phải ngạc nhiên.

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, một phụ nữ 59 tuổi, sống một mình, không chồng con thì hẳn là buồn tủi. Nhưng sự thật, cuộc sống nghỉ hưu của tôi lại rất thoải mái, nhẹ nhõm và đầy niềm vui.

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm

Gia đình - 1 ngày trước

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu đi ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ vì thấy trứng vịt lộn trên mâm, lại ngỡ ngàng với món cuốn hành.

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

Gia đình - 1 ngày trước

Những năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến hành vi tự làm hại bản thân của người trẻ. Những đứa trẻ ở thì hiện tại được mô tả như những bông tuyết lấp lánh, đẹp đẽ nhưng thật mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng đằng sau mỗi câu chuyện đau lòng, lại là một bài học mà những người làm cha mẹ cần phải bước qua, để hiểu hơn về những áp lực vô hình trên vai trẻ.

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Khi trẻ biết rằng nói thật sẽ không bị trách mắng, mắc lỗi sẽ được đối xử nhẹ nhàng, lời nói dối tự nhiên sẽ không còn đất sống.

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Gia đình

GĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con
Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Gia đình
Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Gia đình
Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên

Gia đình

