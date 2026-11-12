GHÉ DAYS 2026: Nơi trải nghiệm, lan tỏa, gắn kết yêu thương gia đình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Trong hai ngày 21 và 22/11/2026 tại khu vực công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), sự kiện văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm "Ghé Days 2026" là nơi công chúng khám phá những giá trị trong nghệ thuật sống của người Việt thông qua các hoạt động văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và âm nhạc.

Bà Lê Thu Quỳnh Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ tại họp báo. Ảnh: BTC

Bà Lê Thu Quỳnh, Tổng đạo diễn "Ghé Days 2026" chia sẻ tại họp báo: "Sự kiện mong muốn tạo ra một không gian nơi di sản văn hóa không chỉ được giới thiệu mà còn được kết nối với đời sống đương đại, thông qua những trải nghiệm gần gũi và sáng tạo."

Với tinh thần "Để vui theo cách khác", chương trình năm nay kỳ vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa tại Hà Nội, nơi di sản không nằm ngoài đời sống mà tiếp tục được nuôi dưỡng, làm mới và lan tỏa qua những trải nghiệm của cộng đồng, bà Quỳnh cho biết.

"Áo dài của mẹ" là hoạt động kể chuyện về những tà áo dài gắn với ký ức gia đình. Ảnh: BTC

Theo đó, tinh thần "Để vui theo cách khác" được thể hiện qua nhiều hoạt động trong khuôn khổ "Ghé Days 2026". Công chúng có thể tham gia giải chạy "Run and Hunt" – một hành trình khám phá kết hợp vận động và săn quà; đăng ký tham gia hoạt động kể chuyện "Áo dài của mẹ" để kể về những tà áo dài gắn với ký ức gia đình; trải nghiệm cuộc thi nấu ăn không sử dụng lửa có tên gọi "Liệu mà làm"...

"Ghé Days 2026" chọn chủ đề "Sống xanh" không chỉ là thông điệp tuyên truyền, mà là lời mời khám phá những giá trị ấy thông qua trải nghiệm, thử nghiệm. Trong văn hóa Việt Nam, tinh thần sống hài hòa với tự nhiên và cộng đồng đã hiện diện qua nhiều tập quán, tri thức và cách ứng xử được hình thành qua các thế hệ. Đó có thể là việc tận dụng vật liệu tự nhiên trong sinh hoạt, lựa chọn sản vật theo mùa, thích nghi với điều kiện sông nước hay nếp sống gắn kết cộng đồng.

Các ca sĩ, ban nhạc sẽ có mặt tại Ghé Days 2026.

Khách tham quan có thể khám phá công nghệ và phương tiện di chuyển xanh tại không gian "Future in Motion"; hay khám phá câu chuyện chuyển đổi năng lượng bằng cách đạp xe để thắp sáng không gian "Light Garden". Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động tương tác dành cho các nhóm công chúng khác nhau, như "Trạm Bình yên cùng Inner Space" dành cho thanh thiếu niên cùng gia đình.

Trải nghiệm độc đáo của "Ghé Days 2026" chính là đoàn diễn diễu "Nghênh đăng dạ hành", có sự kết hợp giữa những mô hình đèn lồng khổng lồ do các nghệ nhân và người dân từ phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo với các đoàn diễn diễu giáp phục và Việt phục.

Đèn lồng Tuyên Quang lần đầu tiên xuất hiện ở Thủ đô. Ảnh: GĐXH





Dự kiến, mỗi ngày sẽ có khoảng 200 người tham gia diễn diễu cùng những mô hình đèn lồng khổng lồ, tạo nên một không gian trình diễn đường phố giàu màu sắc, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện, tiếp nối và sống động trong nhịp sống đương đại. Được biết đây là lần đầu tiên mô hình đèn lồng khổng lồ Tuyên Quang được giới thiệu ở Hà Nội với số lượng lớn.

"Nghênh đăng dạ hành" sẽ xuất hiện trên các tuyến phố quanh hồ Thiền Quang theo lộ trình qua các tuyến phố Trần Nhân Tông – Quang Trung – Nguyễn Du – Trần Bình Trọng – Trần Nhân Tông, trong hai khung giờ: 18:00–19:00 ngày 21/11 và 18:30–19:30 ngày 22/11/2026.

Tại "Ghé Days 2026", khách còn có cơ hội khám phá những hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa lịch sử như bắn cung, thử mặc giáp phục, trải nghiệm trò chơi ném tên vào bình, thưởng thức hệ thống tranh minh họa lịch sử, trải nghiệm ẩm thực và nhiều hoạt động tương tác khác...

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và ẩm thực, âm nhạc là một phần quan trọng tạo nên không khí của "Ghé Days 2026". Vào úc 20h ngày 21, 22/11/2026 tại sân khấu trung tâm có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng với sự kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc và phong cách biểu diễn, các đêm nhạc mang đến một điểm hẹn giải trí dành cho công chúng, nơi khán giả có thể gặp gỡ các nghệ sĩ, hòa mình vào âm nhạc và tận hưởng không khí lễ hội.

Có thể thấy, Ghé Days 2026 hướng đến đông đảo công chúng, không phân biệt độ tuổi hay lối sống. Từ những người quan tâm đến văn hóa và di sản, các gia đình, nhóm bạn trẻ đến những người yêu thích ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm mới, mỗi người đều có thể tìm thấy một lý do để ghé thăm và tham gia. Ghé Days được định hướng phát triển thành sự kiện thường niên, mỗi năm lựa chọn một chủ đề để cùng công chúng khám phá những giá trị văn hóa và cách sống của người Việt.