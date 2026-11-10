Hàng triệu tài xế nên biết quy định mới: 3 loại xe phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe từ năm 2028

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GĐXH - Từ 1/1/2028, 3 loại xe ô tô bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe liên tục (trong mọi điều kiện ánh sáng) theo Theo Nghị định 319/2026/NĐ-CP.

3 loại xe ô tô bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe từ 1/1/2028

Theo Nghị định 319/2026/NĐ-CP, từ 1/1/2028, 3 loại xe ô tô bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe liên tục (trong mọi điều kiện ánh sáng).

Theo đó, 3 loại xe ô tô bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe bao gồm:

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe).

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo).

- Xe vận tải nội bộ.

Hàng triệu tài xế nên biết: 3 loại xe phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe từ năm 2028 - Ảnh 1.

Yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ

Cũng theo Nghị định 319/2026/NĐ-CP, thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như sau:

1. Thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ phải bảo đảm ghi nhận được các dữ liệu sau đây:

- Dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình gồm: Hành trình xe chạy, tốc độ vận hành của xe, thông tin về số lần và thời gian dừng xe, đỗ xe, thời gian lái xe liên tục;

- Dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe được ghi nhận liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng về hình ảnh của người lái xe;

- Dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách được ghi nhận liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng, gồm: Hình ảnh trong khoang chở khách, hình ảnh người lên xe, người xuống xe;

- Các dữ liệu khác theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

2. Thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ có chức năng tự động phát hiện, tự động cảnh báo an toàn đối với hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an toàn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe, người trong khoang chở khách được cụ thể trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

3. Trường hợp thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ thực hiện chức năng được quy định tại khoản 2 Điều này bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo.

Hàng triệu tài xế nên biết quy định mới: 3 loại xe phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe từ năm 2028 - Ảnh 2.Quy định mới về việc lắp thiết bị giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải sắp có hiệu lực

GĐXH - Từ ngày 1/7/2027 các phương tiện như xe ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ và xe vận tải nội bộ bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Hàng triệu tài xế nên biết quy định mới: 3 loại xe phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe từ năm 2028 - Ảnh 3.Những loại xe ô tô này bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình

GĐXH - Theo quy định, tham gia giao thông đường bộ nhiều loại xe ô tô phải lắp thiết bị giám sát hành trình để ghi, lưu trữ và truyền phát các thông tin bắt buộc liên quan trong hành trình của xe ô tô. Vậy những loại xe ô tô nào bắt buộc phải lắp thiết bị này?

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