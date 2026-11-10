Tất cả những ai làm hộ chiếu online, cần chú ý thông báo quan trọng từ cơ quan công an

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Theo Page Công an TP Hà Nội, Công an xã Ứng Hòa vừa phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh nhân viên bưu điện, lợi dụng nhu cầu nhận hộ chiếu qua dịch vụ chuyển phát để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng cho biết, theo phản ánh của người dân, sau khi hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến, một người nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển 12.000 đồng phí vận chuyển.

Sau đó, đối tượng lấy lý do chuyển nhầm tài khoản, hướng dẫn hoàn tiền qua trang mạng xã hội giả mạo, yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại, đăng nhập ví MoMo và thực hiện thao tác tại mục "Vay nhanh".

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã kịp thời liên hệ cơ quan công an, được hướng dẫn dừng thao tác, tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên bưu điện lợi dụng nhu cầu nhận hộ chiếu qua dịch vụ chuyển phát để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATP Hà Nội

Công an TP Hà Nội khuyến cáo:

- Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác minh.

- Không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại cho người khác.

- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử; không thực hiện thao tác vay tiền theo hướng dẫn qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

- Chủ động kiểm tra tình trạng hồ sơ và phí chuyển phát qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng, đơn vị bưu chính.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính và trình báo cơ quan Công an.

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