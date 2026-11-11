Hà Nội: Điều động khẩn cấp 2 ca nô, kịp thời cứu nạn nhân đuối nước dưới chân cầu Long Biên

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Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/11/2026, vào khoảng 14h07', Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo khẩn cấp về một trường hợp đang bị đuối nước tại khu vực dưới chân cầu Long Biên (thuộc địa bàn phường Hồng Hà).

CBCS triển khai cứu người bị nạn và đưa nạn nhân lên cano. Ảnh: CAHN

Nhận định tình huống đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, lực lượng chức năng đã lập tức điều động 2 ca nô, 1 xe cứu thương cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông khẩn trương tới hiện trường.

Thời điểm triển khai công tác cứu nạn, khu vực trên sông có gió to, dòng nước chảy xiết khiến việc định vị, rà soát gặp nhiều khó khăn. Các tổ công tác đã chia hướng rà soát, bám sát các thông tin báo tin để khoanh vùng vị trí nạn nhân.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Ảnh: CAHN

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương, đến 14h18 cùng ngày (chỉ 11 phút kể từ lúc nhận tin báo), lực lượng cứu hộ trên sông đã phát hiện và tiếp cận được nạn nhân. Các chiến sĩ lập tức đưa người bị nạn lên ca nô an toàn và tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu.

Ngay khi cập bờ, lực lượng cứu hộ đã chuyển nạn nhân lên xe cứu thương và đưa thẳng đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Nhờ được can thiệp kịp thời, hiện tại sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định và qua cơn nguy kịch.

Vụ việc sau đó được bàn giao lại cho Công an phường Hồng Hà tiếp tục lập hồ sơ, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.