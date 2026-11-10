Thái Nguyên: Điểm check-in bên vực sâu, hiểm họa 'tử thần' trên cung đường đến hồ Ba Bể

Tuyến đường từ TP Bắc Kạn (cũ) đến hồ Ba Bể, kết nối với huyện Na Hang (Tuyên Quang), là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III - miền núi và đường cấp IV - miền núi, vận tốc thiết kế từ 40-60 km/h, bề rộng nền đường 9m, mặt đường 8m.

Đến nay, dự án đã hoàn thành và thông xe Giai đoạn I với chiều dài khoảng 37km, từ Bắc Kạn đến xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Việc đưa tuyến đường vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, đồng thời mở ra cơ hội kết nối các điểm du lịch trên địa bàn.

Đặc biệt, hành trình đến với hồ Ba Bể, nơi được ví như "Viên ngọc xanh giữa núi rừng Việt Bắc" trở nên thuận tiện hơn.

Tại xã Đồng Phúc, bên cạnh hồ Ba Bể, nhiều địa điểm du lịch có sức hút như động Hua Mạ, thác Bạc cùng những khu vực ngắm mây, ruộng bậc thang đang dần trở thành điểm đến được du khách quan tâm. Giao thông thuận lợi hơn cũng tạo thêm động lực để người dân khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể đi qua địa phận xã Đồng Phúc - (ảnh Nhật Tân).

Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển du lịch, việc xây dựng các công trình phục vụ khách tham quan ngay sát tuyến đường giao thông đang đặt ra những vấn đề đáng quan tâm về quản lý đất đai, hành lang an toàn giao thông và an toàn cho du khách.

Ngày 6/11, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ven tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể, đoạn qua thôn Đại Phúc, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên, xuất hiện một công trình phục vụ nhu cầu dừng nghỉ, ngắm cảnh và chụp ảnh được xây dựng ngay sát tuyến đường.

Quan sát từ nhiều góc độ cho thấy, công trình tận dụng một khối đá tự nhiên lớn nằm bên sườn taluy âm để bố trí không gian tham quan. Hệ thống sàn bê tông, cầu thang lên xuống và lan can sắt được lắp đặt, kết nối thành lối đi men theo khối đá, tạo thành khu vực ngắm cảnh từ trên cao.

Các sàn ngắm cảnh được thiết kế nối tiếp nhau, có những đoạn vươn ra phía sườn dốc. Hệ thống cầu thang sắt được bố trí theo địa hình, dẫn lên khu vực khối đá lớn phía trên. Từ vị trí này, du khách có thể quan sát cảnh quan núi rừng xung quanh, đồng thời có thêm góc chụp ảnh từ trên cao.

Vị trí xây dựng địa điểm vi phạm - (ảnh Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên).

Tuy nhiên, nhìn từ trên cao, công trình nằm khá chênh vênh bên sườn núi. Một bên là tuyến đường giao thông, bên còn lại là địa hình đồi núi dốc, cây cối mọc dày và vực sâu phía dưới. Những sàn bê tông, cầu thang được dựng men theo khối đá lớn tạo thành lối tham quan ở vị trí có độ cao đáng kể so với khu vực bên dưới.

Mặc dù một số khu vực đã được lắp đặt lan can sắt bảo vệ, song địa hình tự nhiên xung quanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã nếu du khách bất cẩn trong quá trình di chuyển, ngắm cảnh và chụp ảnh. Đặc biệt, việc sử dụng các sàn ngắm cảnh, cầu thang tại địa hình có độ dốc lớn đòi hỏi công trình phải được kiểm tra, đánh giá đầy đủ về kết cấu, khả năng chịu lực và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ đối với người trực tiếp tham quan, vị trí công trình nằm sát tuyến đường giao thông cũng đặt ra vấn đề về an toàn lưu thông. Tuyến đường có những đoạn cong, cua, trong khi phương tiện ô tô, xe máy vẫn thường xuyên qua lại. Nếu du khách dừng, đỗ phương tiện thiếu kiểm soát hoặc đi bộ ra sát lòng đường để chụp ảnh, nguy cơ va chạm giao thông hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc người dân tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên để phát triển dịch vụ du lịch, tạo thêm sinh kế là điều tích cực. Tuy nhiên, hoạt động này cần được thực hiện đúng quy định, bảo đảm các điều kiện về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông và an toàn cho khách tham quan.

Hình ảnh nhìn tự địa điểm xây dựng nhìn xuống đường - (ảnh TH).

Liên quan đến sự việc, sáng 10/11, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Đồng Phúc cho biết, khu vực công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, trong khi tuyến đường hiện nay do Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên quản lý.

"Hiện tuyến đường vẫn chưa bàn giao cho xã, tuy nhiên dưới góc độ trên địa bàn thì địa phương đã phối hợp Sở Xây dựng và Ban Bảo trì đường bộ lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ. Địa phương cũng đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ mấy lần rồi" - lãnh đạo UBND xã Đồng Phúc thông tin.

Tương tự, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Vũ, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi nắm bắt sự việc, đơn vị đã tiến hành lập biên bản và chuyển UBND xã xử lý.

Biên bản đoàn liên ngành kiểm tra các địa điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông tại xã Đồng Phúc - (ảnh chụp từ tài liệu Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Thái Nguyên cung cấp).

"Chúng tôi đã lập biên bản, đình chỉ khu vực có hòn đá và làm cầu thang lên xuống. Chúng tôi vào lập biên bản thì họ dừng mấy hôm, sau đó lại ra làm tiếp. Chúng tôi tiếp tục làm việc với địa phương nhưng họ vẫn cố tình xây dựng. Đất đấy của họ, có sổ nhưng họ xây dựng đúng vào hành lang an toàn giao thông, tụ tập trên đường làm mất an toàn giao thông" - ông Vũ thông tin.

Như vậy, theo thông tin từ đơn vị quản lý bảo trì giao thông, dù đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ việc xây dựng tại khu vực công trình, tình trạng thi công vẫn tiếp diễn sau một thời gian tạm dừng. Điều này đặt ra yêu cầu cần có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh tình trạng vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.

Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát toàn diện công trình; làm rõ phạm vi đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hiện trạng xây dựng và trách nhiệm của chủ thể liên quan; đồng thời, cần kiểm tra điều kiện an toàn của hệ thống sàn ngắm cảnh, cầu thang, lan can tại khu vực có địa hình dốc, vực sâu; có biện pháp xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Một tuyến đường đẹp, thuận lợi không chỉ góp phần đưa du khách đến gần hơn với những thắng cảnh của núi rừng Việt Bắc mà còn phải bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình. Phát triển du lịch từ lợi thế thiên nhiên là hướng đi cần thiết, nhưng không thể vì sức hút của những bức ảnh check-in mà xem nhẹ các quy định về hành lang giao thông và nguy cơ đối với tính mạng, sức khỏe của người dân, du khách.

