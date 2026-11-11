Bị lợi dụng thông tin cá nhân đứng tên doanh nghiệp, người phụ nữ Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ 12 tỷ đồng tiền thuế

Theo Page Công an tỉnh Hưng Yên, một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An bị từ chối xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do liên quan đến khoản nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng của một doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên, mặc dù bản thân không biết đến sự tồn tại của doanh nghiệp này.

Ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà B.T.C (SN 1980, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An).

Theo trình báo, ngày 18/10/2026, khi làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bà B.T.C bị từ chối xuất cảnh do có liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua làm việc với cơ quan Thuế, bà được thông báo mình đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bà B.T.C khẳng định không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của doanh nghiệp. Bà nghi ngờ thông tin cá nhân của mình đã bị thu thập, sử dụng trái phép để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết theo quy định.

Ảnh minh họa: TL

Các thủ đoạn người dân cần cảnh giác:

Các đối tượng có thể thu thập thông tin cá nhân qua việc mua bán dữ liệu trái phép, khai thác thông tin trên mạng xã hội hoặc giả danh cơ quan Công an, cơ quan Thuế, ngân hàng để yêu cầu cung cấp căn cước công dân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP... Sau đó, sử dụng hoặc làm giả hồ sơ để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Những doanh nghiệp này có thể bị lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép, hợp thức hóa giao dịch khống, trốn thuế, gian lận thuế. Khi phát sinh các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính, các đối tượng có thể bỏ trốn, để lại nhiều hệ lụy cho người bị đứng tên.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo:

Không cho mượn, thuê, mua bán hoặc tùy tiện cung cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và giấy tờ cá nhân để người khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Không cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ; cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan chức năng để thu thập thông tin.

Chủ động kiểm tra thông tin doanh nghiệp có liên quan đến bản thân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế không do mình thực hiện, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an, đồng thời liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế để được kiểm tra, xác minh, giải quyết.