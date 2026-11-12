Công dân có trình độ văn hóa từ lớp mấy thì được tham gia nghĩa vụ quân sự 2027?

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Tiêu chuẩn trình độ văn hoá đi nghĩa vụ quân sự

Theo Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

- Có trình độ văn hóa phù hợp.

Ngoài ra, tại Văn bản hợp nhất Số: 36/VBHN-BQP 2025, tiêu chuẩn văn hóa khi tuyển quân cũng được quy định:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7;

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo quy định nêu trên, tiêu chuẩn văn hóa để công dân được tham gia nghĩa vụ quân sự 2027 là công dân phải có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên thì mới được gọi tham gia nhập ngũ.

Tuy nhiên, ở những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Tiêu chuẩn văn hóa để công dân được tham gia nghĩa vụ quân sự là có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Ảnh minh họa: TL

Những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2027?

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định về trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Trình độ cao đẳng, đại học:

- Khoa học máy tính; truyền thông và mạng máy tính; kỹ thuật phần mềm; hệ thống thông tin; an ninh, an toàn mạng;

- Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế;

- Khoa học môi trường; Khí tượng học; Thủy văn; Hải dương học;

- Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài: Anh; Pháp; Nga; Đức; Trung Quốc; Nhật Bản; Hàn Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á;

- Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Công nghệ điện ảnh - truyền hình; Bảo tàng; Quay phim; Thiết kế âm thanh - ánh sáng; Múa; Thanh nhạc; Nhạc cụ; Nhiếp ảnh;

- Văn thư - Lưu trữ;

- Thể dục thể thao;

- Tài chính; Kế toán;

- Chế biến lương thực, thực phẩm;

- Y đa khoa; Y học dự phòng; Y học cổ truyền; Kỹ thuật hình ảnh; Xét nghiệm; Dược học; Hóa dược; Điều dưỡng, Răng - Hàm - Mặt;

- Xây dựng; Kiến trúc; Cơ khí; Điện, Điện tử và Viễn thông; Hóa học, Trắc địa; Vật liệu;

- Phòng cháy chữa cháy.

2. Trình độ trung cấp:

- Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính; Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính; Quản trị hệ thống; Quản trị mạng máy tính; Tin học ứng dụng;

- Trắc địa; Khí tượng;

- Công nghệ điện ảnh - truyền hình; Bảo tàng; Quay phim; Thiết kế âm thanh - ánh sáng; Múa; Thanh nhạc; Nhạc cụ; Nhiếp ảnh; Văn hóa, văn nghệ quần chúng;

- Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Thông tin - Thư viện; Văn thư - Lưu trữ; Bảo tàng;

- Thể dục thể thao;

- Chế biến lương thực, thực phẩm;

- Y sĩ đa khoa; Y học cổ truyền; Kỹ thuật hình ảnh; Xét nghiệm; Dược học; Điều dưỡng;

- Xây dựng; Kiến trúc; Cơ khí; Điện, Điện tử và Viễn thông; Hóa học; Trắc địa; Vật liệu;

- Phòng cháy chữa cháy;

- Tài chính; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán lao động tiền lương và bảo trợ xã hội;

- Kiểm soát không lưu.

3. Trình độ sơ cấp:

- Cơ khí; in; điện;

- Lái xe ô tô; lái xe máy công trình; lái tàu.

Theo đó, khi vào quân ngũ, những công dân có trình độ thuộc các nhóm ngành chuyên môn kỹ thuật hoặc nghiệp vụ nêu trên sẽ được ưu tiên xem xét tuyển dụng, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí công tác trong quân đội.

8 trường hợp này được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự năm 2027 GĐXH - Văn bản hợp nhất Số: 133/2026/VBHN-LQ-VPQH Luật Nghĩa vụ quân sự quy định rõ các đối tượng được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự. Đó là những đối tượng nào?