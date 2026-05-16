Giá bạc hôm nay 16/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 16/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và xã hội, giá bạc mở phiên sáng nay tiếp tục giảm mạnh ở hầu hết các hệ thống. Tại Phú Quý, giá bạc bán ra sáng nay tiếp tục điều chỉnh giảm, giá bán niêm yết ở vùng 77,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,916 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang ở vùng 82,453 triệu đồng/kg, tương đương 3,092 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng tiếp tục điều chỉnh giảm sâu sau khi lập đỉnh 88,507 triệu đồng/kg, tương đương 3,319 triệu đồng/lượng 2 ngày trước đó. Thì tại khung giờ 8h30 phút sáng nay, giá bán giảm chỉ còn 77,627 triệu đồng/kg, tương đương 2,911 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 4,72 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua (82,347 triệu đồng/kg, tương đương 3,088 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Sacombank-SBJ
Bảng giá niêm yết lúc 7h30 sáng nay tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc tiếp tục có sự điều chỉnh giảm mạnh tụt xuống vùng 77,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,110 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn duy trì ở mức 82,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,090 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm mạnh cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại khung giờ 08h30 phút đang được niêm yết ở mức 2,916 triệu đồng/lượng và khoảng 14,580 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán niêm yết sáng qua vẫn ở vùng 3,093 triệu đồng/lượng và khoảng 15,465 triệu đồng/5 lượng.
Sau khi lập đỉnh 87-88 triệu đồng/kg tại các hệ thống bạc, giá bạc lại tụt mạnh xuống vùng 77 triệu đồng/kg.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tương tự, động thái giảm mạnh sau khi lập đỉnh cũng xuất hiện tại thị trường thế giới. Trong 3 ngày liên tiếp trước đó giá bạc thế giới duy trì ổn định ở đỉnh 86-87 USD/ounce. Thì giá những ngày này lại tiếp tục đà giảm mạnh, giá bán hôm nay tiếp tục xuống vùng 75 USD/ounce trong khi giá bán hôm qua vẫn còn duy trì ở vùng 81 USD/ounce.
Đà giảm mạnh sau khi lập đỉnh cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc cả trong nước lẫn quốc tế. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.
