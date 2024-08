Theo bảng giá đất mới ban hành kèm Nghị quyết của HĐND tỉnh Hải Dương, vị trí 1 loại đất ở tại đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Phụ Sơn II đến giáp phường Hiệp An) thuộc phường An Lưu có giá 48 triệu đồng/m2, cao nhất tại thị xã Kinh Môn.

Cùng vị trí 1 loại đất ở, những khu vực khác tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương có giá tiệm cận mức cao nhất gồm: Đường Trần Liễu (phường An Lưu) có giá 45 triệu đồng/m2; đường Trần Hưng Đạo, phường An Lưu (đoạn từ cầu Phụ Sơn II đến đường Trần Liễu và đoạn từ ngã tư đường Trần Liễu đến giáp phường Hiệp Sơn) có giá 42 triệu đồng/m2; đường Trần Hưng Đạo, phường An Lưu (đoạn từ ngã 4 trụ sở UBND phường đến hết khu dân cư phía Nam giáp khu Lưu Hạ) có giá 38 triệu đồng/m2.

Giá đất trong bảng giá mới ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương cao nhất 48 triệu đồng/m2. Ảnh: BXD

Tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, vị trí 1 loại đất ở đường Lý Thường Kiệt cũng có giá tới 38 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, vị trí 1 loại đất ở tại nhiều khu vực phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, Hải Dương cũng có giá 38 triệu đồng/m2 gồm: Đường Thanh Niên, đường Trần Liễu, các thửa đất tiếp giáp với đường Nguyễn Đại Năng.

Bên cạnh đất ở, các loại đất khác tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương cũng có những mức giá cụ thể.

Trong đó, vị trí 1 đất thương mại dịch vụ tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương có giá dao động từ hơn 2 triệu tới 26,6 triệu/m2. Khu vực có giá đất thương mại dịch vụ cao nhất là các thửa đất tiếp giáp với đường Nguyễn Đại Năng (phường Hiệp An) có giá 26,6 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, bảng giá đất mới tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương còn quy định mức giá đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.