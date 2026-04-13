Ly hôn nhiều năm vẫn ổn, đến khi nghỉ hưu người phụ nữ mới thấy hối hận
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhu cầu có một người bầu bạn, sẻ chia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Câu chuyện của một người phụ nữ 56 tuổi tại Trung Quốc đã khiến nhiều người tranh luận về việc người độc thân lớn tuổi nên tìm bạn đời như thế nào để có được sự bình yên và chỗ dựa tinh thần sau khi nghỉ hưu.
Ly hôn ở tuổi 45 và cuộc sống tự do những năm sau đó
Dì Ngọc ly hôn năm 45 tuổi sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Dù gia đình và bạn bè khuyên nhủ nên suy nghĩ lại, bà vẫn dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân vì không thể chấp nhận sự phản bội.
Sau quyết định ấy, bà sống những năm tháng khá nhẹ nhõm, không hối hận, cảm thấy tự do và không phải lo lắng về cảm xúc của người khác.
Suốt nhiều năm, cuộc sống độc thân diễn ra êm đềm. Bà có thời gian cho bản thân, không vướng bận trách nhiệm gia đình, tâm trạng cũng ổn định hơn. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi bà nghỉ hưu.
Nghỉ hưu và cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt
Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 55, cuộc sống của dì Ngọc xoay quanh những việc quen thuộc như nấu ăn, xem tivi, đi dạo, khiêu vũ quảng trường.
Dù vẫn có bạn bè trò chuyện, bà dần cảm thấy ngày tháng lặp lại, thiếu mục tiêu và đặc biệt là thiếu một người đồng hành.
Những lúc đi mua sắm, dạo phố hay đơn giản là ăn uống, bà mong có người bên cạnh.
Cảm giác trống vắng càng rõ rệt khi bà nhìn thấy cặp vợ chồng già sống gần nhà luôn nắm tay nhau đi du lịch, trò chuyện vui vẻ. Hạnh phúc của họ khiến bà vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối.
Biến cố sức khỏe khiến bà thay đổi suy nghĩ
Một ngày đầu năm, bà bất ngờ bị đau bụng dữ dội và phải tự mình đến bệnh viện. Kết quả là viêm ruột thừa cần phẫu thuật gấp.
Sau ca mổ, bà gọi cho con gái nhưng không liên lạc được, phải nhờ bạn bè chăm sóc tạm thời. Tuy nhiên, vì ai cũng bận rộn, phần lớn thời gian bà phải tự xoay xở một mình.
Những ngày nằm viện không có người rót nước, không ai hỏi han, bà càng thấm thía sự cô đơn.
Chi phí điều trị khiến bà không đủ khả năng thuê người chăm sóc lâu dài.
Nhìn những bệnh nhân khác được bạn đời túc trực, bà cảm thấy tủi thân và nhận ra mình cần một người đồng hành thực sự.
Tìm bạn đời sau nghỉ hưu và những tiêu chuẩn gây tranh cãi
Sau khi hồi phục, dì Ngọc quyết định tìm bạn đời. Khi hàng xóm giới thiệu đối tượng, bà đưa ra một số tiêu chuẩn rõ ràng.
Bà mong người đàn ông có lương hưu trên 3.000 NDT mỗi tháng để đảm bảo cuộc sống ổn định.
Độ tuổi bà chấp nhận là từ 55 đến 63, bởi bà muốn có người đồng hành chứ không phải trở thành người chăm sóc.
Ngoài ra, bà không muốn đối phương còn phải chu cấp cho con cái hoặc chăm sóc cha mẹ già, và điều quan trọng nhất là phải thật lòng yêu thương, đối xử tử tế với bà.
Dì Ngọc cho rằng những yêu cầu này hợp lý, nhưng nhiều người lại nhận xét bà "quá mơ mộng" khi đặt tiêu chuẩn cao ở tuổi 56.
Tìm bạn đời tuổi xế chiều: Tiêu chuẩn hay sự phù hợp?
Thực tế, mong muốn của dì Ngọc phản ánh tâm lý chung của nhiều người độc thân lớn tuổi.
Sau những trải nghiệm cuộc đời, họ thận trọng hơn khi bước vào mối quan hệ mới. Việc đặt ra tiêu chuẩn không sai, bởi ai cũng muốn tránh lặp lại sai lầm và tìm kiếm sự an toàn.
Tuy nhiên, tuổi xế chiều cũng đòi hỏi sự linh hoạt và bao dung hơn. Không chỉ tài chính hay độ tuổi, sự đồng cảm, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau mới là yếu tố quyết định.
Một người phù hợp không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng cần mang lại cảm giác bình yên và được quan tâm.
Khi bước vào giai đoạn này của cuộc đời, có một người đồng hành giúp chia sẻ niềm vui, hỗ trợ lúc ốm đau và cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bình dị là điều đáng quý.
Điều quan trọng không phải tiêu chuẩn cao hay thấp, mà là tìm được người khiến ta cảm thấy an toàn, được tôn trọng và hạnh phúc.
Tuổi già không đáng sợ, điều đáng sợ là phải đối diện với nó trong cô đơn. Vì vậy, dù lựa chọn độc thân hay tìm bạn đời, mỗi người đều nên cân nhắc điều khiến mình cảm thấy bình yên nhất.
